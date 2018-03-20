Около 20 кораблей ТОФ выполняют учебно-боевые задачи в море

Учение по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев". Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" отработали организацию ведения встречного морского боя,

Во вторник в соответствии с планом боевой подготовки боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к отработке учебных задач в полигонах залива Петра Великого, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Кроме того, «ГРКР "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" в ходе учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, провели эвакуацию моряков с борта условно поврежденного судна». Для этой цели были задействованы «палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства».Затем «большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" осуществили постановку учебных мин», добавили в округе.Всего к учению было привлечено около 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения.