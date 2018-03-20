13:41 20 марта
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Около 20 кораблей ТОФ выполняют учебно-боевые задачи в море

Во вторник в соответствии с планом боевой подготовки боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота приступили к отработке учебных задач в полигонах залива Петра Великого, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Около 20 кораблей ТОФ выполняют учебно-боевые задачи в море


Учение по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев". Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" отработали организацию ведения встречного морского боя,
говорится в релизе.


Кроме того, «ГРКР "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" в ходе учения по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие, провели эвакуацию моряков с борта условно поврежденного судна». Для этой цели были задействованы «палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства».

Затем «большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" осуществили постановку учебных мин», добавили в округе.

Всего к учению было привлечено около 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 5

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  1. Четкий (Леший) Сегодня, 11:30
    Кто объяснит, как искать свой же комментарий? Оповещение - что мне ответили в моём комментарии. Нажимаю - перекидывает в комментарии статьи и что? Мне листать все 150 сообщений в поиске своего? На который ответили? Бред какой то. Далее - почему показываются только первые комментарии? Чтобы посмотреть последние, надо листать до усёру вниз. Чтоо с этим сайтом не так? Ау, редакторы?
    Четкий
    1. san4es Сегодня, 11:35
      Цитата: Четкий
      ... Нажимаю - перекидывает в комментарии статьи

      ...Дальше нажать "Мои комментарии":
      и что?
      ...И перенесёшся на свой коммент hi
      san4es
  2. san4es Сегодня, 11:31
    Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины soldier
    san4es
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:56
    20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения
    В связи с обстановкой вокруг КНДР учения по умолчанию должны быть постоянными. Успехов.
    rotmistr60
  4. роман66 (роман) Сегодня, 11:58
    а кто выиграл встречный бой?
    роман66
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