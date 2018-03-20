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Военные инженеры в 2018 году получат новую машину БУМ-2
В текущем году будет принята на вооружение новая бурильно-ударная машина БУМ-2, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Отмечается, что машина позволит «значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений».
Она предназначена «для бурения скважин в скальных породах, в мерзлых и немерзлых грунтах, для проведения буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск», пояснили в пресс-службе.
Экипаж машины – 2 человека.
«Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 градусов и в вертикальной – до 170 градусов. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 270 градусов без переезда автомобиля. Глубина бурения скважин шнеками диаметром 180 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 метров, шнеками диаметром 300 мм – 4 метра. Глубина бурения шпуров и скважин диаметром 40 и 80 мм в скальных породах составляет 2,8 метра», – рассказали в ведомстве.
БУМ-2 успешно прошла полевые испытания. В 2018 году планируется проведение государственных испытаний с последующим принятием БУМ-2 на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации,рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что машина позволит «значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений».
Она предназначена «для бурения скважин в скальных породах, в мерзлых и немерзлых грунтах, для проведения буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск», пояснили в пресс-службе.
Экипаж машины – 2 человека.
«Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 градусов и в вертикальной – до 170 градусов. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 270 градусов без переезда автомобиля. Глубина бурения скважин шнеками диаметром 180 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 метров, шнеками диаметром 300 мм – 4 метра. Глубина бурения шпуров и скважин диаметром 40 и 80 мм в скальных породах составляет 2,8 метра», – рассказали в ведомстве.
Использованы фотографии: https://ruspekh.ru
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