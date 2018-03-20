13:44 20 марта
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Военные инженеры в 2018 году получат новую машину БУМ-2

В текущем году будет принята на вооружение новая бурильно-ударная машина БУМ-2, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ.



БУМ-2 успешно прошла полевые испытания. В 2018 году планируется проведение государственных испытаний с последующим принятием БУМ-2 на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации,
рассказали в военном ведомстве.


Отмечается, что машина позволит «значительно повысить возможности подразделений инженерных войск при возведении временных и постоянных фортификационных сооружений».

Она предназначена «для бурения скважин в скальных породах, в мерзлых и немерзлых грунтах, для проведения буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск», пояснили в пресс-службе.

Экипаж машины – 2 человека.



«Установка обеспечивает шнековое и ударно-вращательное бурение в горизонтальной плоскости до 0 градусов и в вертикальной – до 170 градусов. Особенностью установки является сектор применения рабочего инструмента, который составляет не менее чем 270 градусов без переезда автомобиля. Глубина бурения скважин шнеками диаметром 180 мм в мерзлых и немерзлых грунтах составляет 6 метров, шнеками диаметром 300 мм – 4 метра. Глубина бурения шпуров и скважин диаметром 40 и 80 мм в скальных породах составляет 2,8 метра», – рассказали в ведомстве.

Использованы фотографии: https://ruspekh.ru
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 11:42
    Хорошая штука... только не ясно для чего бурить шурфы в скальных породах...
    Vard
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:45
      Чтобы заложить в них взрывчатку.
      Игорь В
  2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:44
    Воду, однако, не добудет. smile
    Игорь В
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:46
    Все инженерные машины в армии унифицированы и называются БСЛ.
    Серж Горелый
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 11:47
    А было и так ,до сих пор удивляюсь, как наши Деды окопы рыли. На фото противотанковый, но все равно..Память Им. И глотку готов перегрызть леберасту .
    федоров
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:01
    Нехилый перфоратор... laughing Надо у местных военных инженеров "пробить" насчёт "аренды"...Может пригодится в строительстве.. winked winked
    КВУ-НСвД
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 12:25
      Насчет "перфоратора"., я хоть и возможно тупой мастер спорта по Киокушину, И ПО РУКОПАШКЕ , с отметиной от фуражки. но насчет перфоратора не понял почти совсем..
      федоров
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:36
        Бурит ..с ударом..Бурит ды..тьфу..технологические отверстия в твёрдых поверхностях...Очень иногда может быть полезен в некоторых ситуациях при строительстве..
        с отметиной от фуражки.
        У самого после армии извилины малость выпрямленные , до сих пор не до конца в нормальное состояние вернулись laughing laughing
        КВУ-НСвД
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