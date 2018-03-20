13:41 20 марта
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На Каспийской флотилии проведено учение по отражению атак с воздуха

С дежурными силами по противовоздушной обороне Каспийской флотилии проведено учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.

На Каспийской флотилии проведено учение по отражению атак с воздуха


На роль условного противника были привлечены истребители-бомбардировщики Су-34 Южного военного округа. Они выполняли имитацию штурмового удара по пунктам базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане,
говорится в релизе.


Сообщается, что «при обнаружении самолетов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания».

По данным пресс-службы, к учению были привлечены «дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань"».

Использованы фотографии: http://www.tatar-inform.r
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Комментарии 7

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:53
    На Каспийской флотилии проведено учение по отражению атак с воздуха
    Что собственно говоря и необходимо этим носителям КР. Пусть тренируются.Против флотов им не воевать уж точно. И основная задача просто жить. И в час Х выпустить по целям свои ракеты.Гениальное решение было создать этот "москитный" флот.С великолепными возможностями.
    Наблюдатель2014
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:09
      вот только страсть как интересно, чьи же самолеты будут угрожать нам на Каспии. нешто казахские lol
      роман66
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:18
        роман66 (роман)
        вот только страсть как интересно, чьи же самолеты будут угрожать нам на Каспии. нешто казахские
        Подождите.Назарбаев не вечен. hi
        Наблюдатель2014
      2. cast iron (cast iron) Сегодня, 13:38
        Для вас возможно секрет, но самолеты НАТО и США могут появится в любой точке Земли.
        cast iron
    2. Громобой Сегодня, 12:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      И основная задача просто жить. И в час Х выпустить по целям свои ракеты.

      Тогда нужно начинать строить подлодки-арсеналы,они будут более живучи,если противник массированно атакует авиацией и КР наши базы и корабли в море.Ушли в каспийские глубины и надо будет противнику ещё постараться найти их .К тому же противолодочные возможности там у НАТО крайне ограничены.
      Громобой
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:24
        Громобой hi
        Тогда нужно начинать строить подлодки-арсеналы,они будут более живучи,если противник массированно атакует авиацией и КР наши базы и корабли в море.Ушли в каспийские глубины и надо будет противнику ещё постараться найти их .К тому же противолодочные возможности там у НАТО крайне ограничены.
        А вот это весьма разумная мысль! hi
        Наблюдатель2014
  2. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 12:34
    Пора уже и в Гремихе военно-морскую базу восстанавливать!
    vaaaaadik
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