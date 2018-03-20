Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
На Каспийской флотилии проведено учение по отражению атак с воздуха
С дежурными силами по противовоздушной обороне Каспийской флотилии проведено учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «при обнаружении самолетов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания».
По данным пресс-службы, к учению были привлечены «дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань"».
На роль условного противника были привлечены истребители-бомбардировщики Су-34 Южного военного округа. Они выполняли имитацию штурмового удара по пунктам базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане,говорится в релизе.
Сообщается, что «при обнаружении самолетов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания».
По данным пресс-службы, к учению были привлечены «дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань"».
Использованы фотографии: http://www.tatar-inform.r
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти