На Каспийской флотилии проведено учение по отражению атак с воздуха

На роль условного противника были привлечены истребители-бомбардировщики Су-34 Южного военного округа. Они выполняли имитацию штурмового удара по пунктам базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане,

С дежурными силами по противовоздушной обороне Каспийской флотилии проведено учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов противника с воздуха, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «при обнаружении самолетов условного противника на радарах, корабельные расчеты ПВО были приведены в готовность к применению и электронным способом поразили цели до выхода их на курс бомбометания».По данным пресс-службы, к учению были привлечены «дежурные расчеты более 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала" и "Астрахань"».