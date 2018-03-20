Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Под Дамаском замечены танки с тепловизионными прицелами Viper
В районе Восточной Гуты против террористов применены танки Т-72АВ с ночными тепловизионными прицелами Viper («Гадюка»), сообщает Российская газета.
Впервые о такой модернизации бронетехники стало известно осенью 2016 года. Многие эксперты этой информации не поверили. Но, как оказалось, специалистам сирийского научно-исследовательского центра всё же удалось создать тепловизионный прицел. Правда, собирается он из зарубежных комплектующих. Производство ведется небольшими партиями.
«По некоторым данным, до сих пор имеются существенные проблемы с надежностью, но Viper гораздо эффективнее использовавшегося ранее ТПН-3-49. Так, дальность обнаружения составляет 4 км, распознавания – 1,5-2 км. При этом возможно обнаружение замаскированных целей, а также объектов, скрывающихся за дымовыми завесами и облаками пыли», – говорится в публикации.
В настоящее время прицелы Viper также устанавливают на модернизированные Т-55МВ, которые активно участвуют в боях.
Впервые о такой модернизации бронетехники стало известно осенью 2016 года. Многие эксперты этой информации не поверили. Но, как оказалось, специалистам сирийского научно-исследовательского центра всё же удалось создать тепловизионный прицел. Правда, собирается он из зарубежных комплектующих. Производство ведется небольшими партиями.
«По некоторым данным, до сих пор имеются существенные проблемы с надежностью, но Viper гораздо эффективнее использовавшегося ранее ТПН-3-49. Так, дальность обнаружения составляет 4 км, распознавания – 1,5-2 км. При этом возможно обнаружение замаскированных целей, а также объектов, скрывающихся за дымовыми завесами и облаками пыли», – говорится в публикации.
В настоящее время прицелы Viper также устанавливают на модернизированные Т-55МВ, которые активно участвуют в боях.
Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти