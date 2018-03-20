13:40 20 марта
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Под Дамаском замечены танки с тепловизионными прицелами Viper

В районе Восточной Гуты против террористов применены танки Т-72АВ с ночными тепловизионными прицелами Viper («Гадюка»), сообщает Российская газета.

Под Дамаском замечены танки с тепловизионными прицелами Viper


Впервые о такой модернизации бронетехники стало известно осенью 2016 года. Многие эксперты этой информации не поверили. Но, как оказалось, специалистам сирийского научно-исследовательского центра всё же удалось создать тепловизионный прицел. Правда, собирается он из зарубежных комплектующих. Производство ведется небольшими партиями.




«По некоторым данным, до сих пор имеются существенные проблемы с надежностью, но Viper гораздо эффективнее использовавшегося ранее ТПН-3-49. Так, дальность обнаружения составляет 4 км, распознавания – 1,5-2 км. При этом возможно обнаружение замаскированных целей, а также объектов, скрывающихся за дымовыми завесами и облаками пыли», – говорится в публикации.



В настоящее время прицелы Viper также устанавливают на модернизированные Т-55МВ, которые активно участвуют в боях.

Использованы фотографии: https://twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 10

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:16
    Сирия,как полигон для испытания нового оружия и модернизации старого незаменима,но...народу то сирийскому от этого не лучше. Сирийскую компанию заканчивать надо.А игил не только в Сирии,но и в Ираке,Ливии,Афганистане...
    НЕКСУС
    1. san4es Сегодня, 12:20
      hi ...С возвращением.
      Как утверждается в комментариях, данный прицел - собственная сирийская разработка, во что верится, однако, с большим трудом. По некоторым данным, тепловизионный прицел имеет наименование "Гадюка".При этом, как он связан с основным прицелом 1А40, остается абсолютно непонятно. Тем не менее, после появления на технике сирийской армии КОЭП "Sarab-1", прозванного "скворечником", можно поверить в самые широкие возможности ученых Асада.
      Вид через тепловизионный канал прицела
      san4es
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:24
        Цитата: san4es
        ...С возвращением.

        Благодарю. hi

        Цитата: san4es
        Вид через тепловизионный канал прицела

        Сирийцы идут по тому же пути,что и люди на Донбассе. Делают оружие и изощряютя ,как могут,чтоб быстрее закончить эту войну.
        НЕКСУС
        1. san4es Сегодня, 12:31
          Цитата: НЕКСУС
          ...Сирийцы идут по тому же пути,что и люди на Донбассе..

          ...Много параллелей. Друг у друга учатся...Похоже, что ВСУ, - это северный "филиал" ИГИЛ am ...или наоборот
          san4es
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:40
            Цитата: san4es
            ...Много параллелей. Друг у друга учатся...Похоже, что ВСУ, - это северный "филиал" ИГИЛ

            Если учесть кто все это кормит и финансирует,то да,можно и так сказать. hi
            НЕКСУС
  2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 12:22
    Да уж, тепловизор отличная вещь! На войне - незаменимая...
    serg999
  3. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:23
    Согласен с мнением о том что в Сирии надо заканчивать. Но вот, к сожалению, наши потенциальные противники за океаном тоже предполагают, что дальше, объединившись и восстановившись тандем Иран/Сирия (при содействии РФ) обратят свое внимание на Ливию и Афган. А там у сии все самое сладкое - нефтяные/газовые поля (Ливия) и наркотики (Афган)

    Корсар0304
    1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 12:29
      И соответственно будут гадить как только смогут и где угодно. Поэтому в ближайшем обозримом будущем войну в Сирии сложно будет закончить. Хотя и повторюсь - дело это весьма нужное.

      Что касается "Гадюки" - работает и ладно. Главное чтобы бармаеев мочили. Мнение о том, что таким образом Россия теряет рынок сбыта собственных разработок нивелируется тем обстоятельством, что у нас еще свои танки не все оборудованы передовыми разработками..

      Корсар0304
  4. iouris (iouris) Сегодня, 12:52
    Цитата: "до сих пор имеются существенные проблемы с надежностью, но Viper гораздо эффективнее использовавшегося ранее ТПН-3-49" Конец цитаты.
    Отдельное спасибо Рогозину: он стимулирует развитие сирийских оборонных технологий.
    iouris
    1. cast iron (cast iron) Сегодня, 13:36
      В ноги еще барину поклонитесь и сапог поцелуйте господину и его сыночку блатному)))
      cast iron
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