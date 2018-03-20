13:40 20 марта
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Саркози ответит за "деньги Каддафи"?

Из Франции поступают сообщения о том, что бывшего президента страны Николя Саркози задержали сотрудники правоохранительных органов. Поводом для задержания является разбирательство по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Саркози ответит за "деньги Каддафи"?


В частности, сообщается, что правоохранительные органы изучают информацию о возможном незаконном использовании финансовых средств, полученных от властей Ливии. Тогда, по некоторым данным, Саркози и его избирательный штаб получили на предвыборную кампанию, внушительные денежные средства от главы Ливии Муаммара Каддафи. Саркози на президентских выборах праздновал победу.


А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию, поддержав в ходе ливийского конфликта повстанческие объединения и откровенные террористические организации. В результате того вторжения Ливия из успешной страны превратилась в рассадник международного терроризма и псевдогосударство с тремя враждующими друг с другом «правительствами».


Известно, что Саркози задержан на 48 часов, и в течение этого времени впервые лично даст показания по «ливийскому» финансированию своей избирательной кампании.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:21
    Саркози ответит за "деньги Каддафи"?
    Ну за деньги может и не ответит.И может вообще ни за что лично Саркози этот не ответит.Но за то что этот дуримар натворил в своё время ответят французы.
    Наблюдатель2014
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:25
      Цитата: Наблюдатель2014
      ответят французы.

      Как уже отвечают, оставшиеся без работы, работники верфи в Сен-Назер, после приснопамятной истории с "Мистралями". Заказов нет - по случаю утраты доверия производителю, спровоцированной Олландом....
      stalkerwalker
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:26
        А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию
        Такая же ерунда была в средневековье: французский король Филипп четвёртый (красивый) совершил заговор с католической церковью с целью уничтожения ордена тамплиеров. Дабы списать долги отца перед последними...
        Сменились века, но "лягушатники" не меняются!
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 12:38
          Получил деньги и замочил кредитора. Это по Европейски. wassat
          Чёрный
      2. Чёрный Сегодня, 12:37
        В свете последних событий месье Николя достаточно сказать: "Это не я, это все Путин", и все подозрения в отношении него должны рассеяться как дым - пусть Путин отдувается! laughing
        Чёрный
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:39
          Цитата: Чёрный
          "Это не я, это все Путин"

          Есть шанс, что прокатит....
          wassat
          stalkerwalker
        2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:49
          Чёрный
          В свете последних событий месье Николя достаточно сказать: "Это не я, это все Путин", и все подозрения в отношении него должны рассеяться как дым - пусть Путин отдувается!
          Не нужно нам ля-ля.Что -что а Путин(вместе с Россией) в то время берцы зашнуровывал.Что собственно и было правдой .Как показали последующие события.
          Наблюдатель2014
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:42
      Каддафи и с того света долг спрашивает yes
      Саркози ответит за "деньги Каддафи"?
      влад66
  2. самоход (Даниил) Сегодня, 12:22
    Саркози и его избирательный штаб получили на предвыборную кампанию, внушительные денежные средства от главы Ливии Муаммара Каддафи
    А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию, поддержав в ходе ливийского конфликта повстанческие объединения и откровенные террористические организации

    и о чем в дальнейшем (и вообще) можно говорить и договариваться с такими "партнерами"?!
    самоход
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:54
      Интересно, какие у этих "партнеров" понятия о грехах и благодеяниях?
      А ведь если об этом у него спросить напрямую, то, наверно, красиво запоёт.
      x.andvlad
  3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:24
    возврат долгов по французски,кредитора в гроб,подставного в клетку(а он там еще от деппрессухи ласты на себя наложит)))
    Ратник с пулеметом
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:25
    Плевать на него. Нет там невиновных
    Дормидонт
  5. Vasya_Piterskiy (Vasiliy) Сегодня, 12:26
    Дикая индейка спасла американских колонистов от голодной смерти. В память об этом событии в знак благодарности американцы каждый год убивают и съедают в День благодарения миллионы индеек… Упаси вас Бог делать этим людям что-то хорошее!

    И это не только к амерам относится, а ко всему западному миру...
    Vasya_Piterskiy
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 12:54
      Кстати, индейку им принесли местные, поэтому ее так и назвали вроде. А переселенцы потом им отплатили, подарив зараженные одеяла, вследствии чего все племя вымерло.
      Razvedka_Boem
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:26
    по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года
    Неужели Каддафи с того света наконец достал Саркази ? Посадить не посадят, а нервы потреплют.
    rotmistr60
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:32
      Цитата: rotmistr60
      Посадить не посадят, а нервы потреплют.

      отряхнется и дальше небо коптить будет...
      Masya Masya
      1. роман66 (роман) Сегодня, 12:36
        а иголочки под ногти? а шлангом по почкам? долго трястись придется
        роман66
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:47
          В цивилизованной европе? не смеши... там всё толерантненько так... wink
          Masya Masya
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:54
            сверху толерантненько, а в глубине такие звери!
            роман66
  7. Vard Сегодня, 12:43
    Вот так дашь денег... а тебя потом в бомбят в каменный век...
    Vard
  8. Des10 (Александр) Сегодня, 12:44
    Не верится, конечно, но за Каддафи и обман не чистоплотный, - если ответит, будет хорошо.
    Des10
  9. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:05
    Неужели Саркози арестовали за нападение на суверенную державу, ее разрушение и убийство лидера??
    Да неее, бред какой-то...
    За бабки спрашивают - вот в это верю
    ROSS_Ulair
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