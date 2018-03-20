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Саркози ответит за "деньги Каддафи"?
Из Франции поступают сообщения о том, что бывшего президента страны Николя Саркози задержали сотрудники правоохранительных органов. Поводом для задержания является разбирательство по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
В частности, сообщается, что правоохранительные органы изучают информацию о возможном незаконном использовании финансовых средств, полученных от властей Ливии. Тогда, по некоторым данным, Саркози и его избирательный штаб получили на предвыборную кампанию, внушительные денежные средства от главы Ливии Муаммара Каддафи. Саркози на президентских выборах праздновал победу.
А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию, поддержав в ходе ливийского конфликта повстанческие объединения и откровенные террористические организации. В результате того вторжения Ливия из успешной страны превратилась в рассадник международного терроризма и псевдогосударство с тремя враждующими друг с другом «правительствами».
Известно, что Саркози задержан на 48 часов, и в течение этого времени впервые лично даст показания по «ливийскому» финансированию своей избирательной кампании.
В частности, сообщается, что правоохранительные органы изучают информацию о возможном незаконном использовании финансовых средств, полученных от властей Ливии. Тогда, по некоторым данным, Саркози и его избирательный штаб получили на предвыборную кампанию, внушительные денежные средства от главы Ливии Муаммара Каддафи. Саркози на президентских выборах праздновал победу.
А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию, поддержав в ходе ливийского конфликта повстанческие объединения и откровенные террористические организации. В результате того вторжения Ливия из успешной страны превратилась в рассадник международного терроризма и псевдогосударство с тремя враждующими друг с другом «правительствами».
Известно, что Саркози задержан на 48 часов, и в течение этого времени впервые лично даст показания по «ливийскому» финансированию своей избирательной кампании.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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