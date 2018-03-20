Саркози ответит за "деньги Каддафи"?

Из Франции поступают сообщения о том, что бывшего президента страны Николя Саркози задержали сотрудники правоохранительных органов. Поводом для задержания является разбирательство по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года.В частности, сообщается, что правоохранительные органы изучают информацию о возможном незаконном использовании финансовых средств, полученных от властей Ливии. Тогда, по некоторым данным, Саркози и его избирательный штаб получили на предвыборную кампанию, внушительные денежные средства от главы Ливии Муаммара Каддафи. Саркози на президентских выборах праздновал победу.А через несколько лет, как известно, именно Франция фактически возглавила антиливийскую военную коалицию, поддержав в ходе ливийского конфликта повстанческие объединения и откровенные террористические организации. В результате того вторжения Ливия из успешной страны превратилась в рассадник международного терроризма и псевдогосударство с тремя враждующими друг с другом «правительствами».Известно, что Саркози задержан на 48 часов, и в течение этого времени впервые лично даст показания по «ливийскому» финансированию своей избирательной кампании.