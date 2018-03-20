13:41 20 марта
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Шведские СМИ назвали наиболее перспективные военные разработки российского ОПК

Шведское издание Aftonbladet наиболее перспективными разработками России в военной сфере назвало истребитель Су-57, танк Т-14 и подводный беспилотник с ядерным зарядом. Об этом сообщает Российская газета.

Шведские СМИ назвали наиболее перспективные военные разработки российского ОПК


По словам руководителя научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума, Су-57 – это «самый лучший истребитель, который производится в мире на сегодняшний день».


Он сравнил новинку с американскими F-22 Raptor, производство которых было свернуто еще в 2011 году.

T-50 (Су-57) – это истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть незаметным для радаров. Именно в этом отношении он, возможно, и не так хорош, как F-22, но все равно фантастически хорош. А во всех остальных областях, насколько можно судить, он американскому самолету не уступает,
сказал эксперт.

Среди преимуществ он назвал маневренность, которая «обеспечивается мультивекторными соплами» и делает Су-57 «лучшим самолетом для ближнего воздушного боя».

Эксперт также сравнил Су-57 с Saab JAS 39 Gripen.

У Gripen фантастическая маневренность и невероятная поворотливость, но T-50, вероятно, лучший в мире самолет чисто аэродинамически,
отметил он.

Танк Т-14 шведское издание охарактеризовало как «самый бронированный монстр, который когда-либо катился по земле».

Без преувеличения "Армата" – это наиболее выдающийся революционный шаг в развитии танковых конструкций как минимум за последние полвека,
привел автор цитату из доклада британских разведчиков.

В качестве одного из преимуществ танка указывается на 125-мм гладкоствольная пушка 2A82-1M, способная совершать 10-12 выстрелов в минуту.

Самым инновационным элементом танка издание считает активную защиту, «с помощью которой машина может обнаруживать приближающиеся противотанковые ракеты и сбивать их в автоматическом режиме». Эта система, говорится в статье, «может сделать целое поколение противотанковых комплексов, в том числе американский Javelin, абсолютно бесполезным».

Российский подводный беспилотный аппарат издание назвало «полностью автономной подводной торпедой с ядерными боеголовками».

Авторы отметили, что это аппарат «может произвести взрыв, который не только уничтожит прибрежные населенные пункты, но и накроет большие территории радиоактивной волной».

Особо отмечается, что большая часть информации об этой новейшей разработке пока не подтверждена официально.

Также вскользь упоминается и о комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, о котором стало известно всё из того же Послания президента Федеральному собранию.

Использованы фотографии: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:46
    Европейцы все играются с этими рейтингами...и не надоедает ведь. При этом все это комично выглядит,если вспомнить презентацию Путина и его слова,что это далеко не все,что мы разрабатываем.
    НЕКСУС
    1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 12:49
      Отвлекают внимание пролетариата от искандера, остальное же еще перспективное и пока пронесет
      CooL_SnipeR
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:57
        Цитата: НЕКСУС
        Европейцы все играются с этими рейтингами...и не надоедает ведь. При этом все это комично выглядит,если вспомнить презентацию Путина и его слова,что это далеко не все,что мы разрабатываем.

        Цитата: CooL_SnipeR
        Отвлекают внимание пролетариата от искандера, остальное же еще перспективное и пока пронесет


        Ерундой они маются... не в ракетах дело.. солдата нашего они никак понять не могут..
        vorobey
    2. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 13:08
      Цитата: НЕКСУС
      если вспомнить презентацию Путина и его слова,что это далеко не все,что мы разрабатываем.

      То то и оно,список даже уже известных российских вооружений явно не полный.
      katalonec2014
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:57
    Что-то шведы а последнее время слишком засуетились под "клиентом". Российская "агрессия" спокойно спать не дает? Западная пропаганда уже всем "демократичным" мозги проела до основания.
    rotmistr60
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:05
      Цитата: rotmistr60
      Что-то шведы а последнее время слишком засуетились под "клиентом". Российская "агрессия" спокойно спать не дает? Западная пропаганда уже всем "демократичным" мозги проела до основания.


      да ладно.. шведов долг общий обязывает в одну дудку дудеть.. на самом деле все все понимают
      vorobey
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:07
        ну или как вариант..


        vorobey
  3. синоби (Юрий) Сегодня, 13:27
    Швед сделал открытие.Видимо научился пользоваться викисплетницей.
    PS:Меня всегда изумляла близорукость западных экспертов.Избитый пример-Гиперзвук.Носятся с ним,носятся.Хотя он,для ракет классической схемы доступен с 60х годов.Разагнать до гиперзвуковых скоростей,например зенитные ракеты,было вопросом чисто технической целесобразности.Пример С-75 Десна,принята на вооружение 57 году.Скорость 3 маха.Даже сейчас обладает избыточной скоростью так как с большей скоростью мог летать только SR-71,на форсаже и недолго.Сейчас 75 используются как мишени на стрельбах Панцирей.Так же с самолётами 5го поколения и танками.И самое смешное в том что информация в открытом доступе.
    синоби
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