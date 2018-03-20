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Шведские СМИ назвали наиболее перспективные военные разработки российского ОПК
Шведское издание Aftonbladet наиболее перспективными разработками России в военной сфере назвало истребитель Су-57, танк Т-14 и подводный беспилотник с ядерным зарядом. Об этом сообщает Российская газета.
По словам руководителя научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума, Су-57 – это «самый лучший истребитель, который производится в мире на сегодняшний день».
Он сравнил новинку с американскими F-22 Raptor, производство которых было свернуто еще в 2011 году.
Среди преимуществ он назвал маневренность, которая «обеспечивается мультивекторными соплами» и делает Су-57 «лучшим самолетом для ближнего воздушного боя».
Эксперт также сравнил Су-57 с Saab JAS 39 Gripen.
Танк Т-14 шведское издание охарактеризовало как «самый бронированный монстр, который когда-либо катился по земле».
В качестве одного из преимуществ танка указывается на 125-мм гладкоствольная пушка 2A82-1M, способная совершать 10-12 выстрелов в минуту.
Самым инновационным элементом танка издание считает активную защиту, «с помощью которой машина может обнаруживать приближающиеся противотанковые ракеты и сбивать их в автоматическом режиме». Эта система, говорится в статье, «может сделать целое поколение противотанковых комплексов, в том числе американский Javelin, абсолютно бесполезным».
Российский подводный беспилотный аппарат издание назвало «полностью автономной подводной торпедой с ядерными боеголовками».
Авторы отметили, что это аппарат «может произвести взрыв, который не только уничтожит прибрежные населенные пункты, но и накроет большие территории радиоактивной волной».
Особо отмечается, что большая часть информации об этой новейшей разработке пока не подтверждена официально.
Также вскользь упоминается и о комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, о котором стало известно всё из того же Послания президента Федеральному собранию.
По словам руководителя научного отдела Шведского института тотальной обороны Андерса Блума, Су-57 – это «самый лучший истребитель, который производится в мире на сегодняшний день».
Он сравнил новинку с американскими F-22 Raptor, производство которых было свернуто еще в 2011 году.
T-50 (Су-57) – это истребитель пятого поколения, сконструированный так, чтобы быть незаметным для радаров. Именно в этом отношении он, возможно, и не так хорош, как F-22, но все равно фантастически хорош. А во всех остальных областях, насколько можно судить, он американскому самолету не уступает,сказал эксперт.
Среди преимуществ он назвал маневренность, которая «обеспечивается мультивекторными соплами» и делает Су-57 «лучшим самолетом для ближнего воздушного боя».
Эксперт также сравнил Су-57 с Saab JAS 39 Gripen.
У Gripen фантастическая маневренность и невероятная поворотливость, но T-50, вероятно, лучший в мире самолет чисто аэродинамически,отметил он.
Танк Т-14 шведское издание охарактеризовало как «самый бронированный монстр, который когда-либо катился по земле».
Без преувеличения "Армата" – это наиболее выдающийся революционный шаг в развитии танковых конструкций как минимум за последние полвека,привел автор цитату из доклада британских разведчиков.
В качестве одного из преимуществ танка указывается на 125-мм гладкоствольная пушка 2A82-1M, способная совершать 10-12 выстрелов в минуту.
Самым инновационным элементом танка издание считает активную защиту, «с помощью которой машина может обнаруживать приближающиеся противотанковые ракеты и сбивать их в автоматическом режиме». Эта система, говорится в статье, «может сделать целое поколение противотанковых комплексов, в том числе американский Javelin, абсолютно бесполезным».
Российский подводный беспилотный аппарат издание назвало «полностью автономной подводной торпедой с ядерными боеголовками».
Авторы отметили, что это аппарат «может произвести взрыв, который не только уничтожит прибрежные населенные пункты, но и накроет большие территории радиоактивной волной».
Особо отмечается, что большая часть информации об этой новейшей разработке пока не подтверждена официально.
Также вскользь упоминается и о комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, о котором стало известно всё из того же Послания президента Федеральному собранию.
Использованы фотографии: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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