Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве новейших АПЛ

В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям,

Головной ракетоносец четвертого поколения "Казань" сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ "Ульяновск", проходят стапельный период в эллинге,

Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения,