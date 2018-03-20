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Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве новейших АПЛ
Судостроительный комплекс «Севмаш», переживающий в настоящее время масштабную модернизацию, готовится спустить на воду новейшие ракетоносцы проекта «Борей-А», сообщают Известия со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Будниченко.
Он также сообщил о планах создания многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М».
По его словам, в настоящее время на «Севмаше» строятся «шесть АПЛ проекта "Ясень-М" и пять ракетоносцев "Борей-А".
Гендиректор добавил, что обновленные мощности «позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков».
В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям,рассказал газете Будниченко.
Он также сообщил о планах создания многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М».
Головной ракетоносец четвертого поколения "Казань" сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ "Ульяновск", проходят стапельный период в эллинге,сказал гендиректор.
По его словам, в настоящее время на «Севмаше» строятся «шесть АПЛ проекта "Ясень-М" и пять ракетоносцев "Борей-А".
Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения,отметил Будниченко.
Гендиректор добавил, что обновленные мощности «позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков».
Использованы фотографии: пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
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