13:43 20 марта
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Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве новейших АПЛ

Судостроительный комплекс «Севмаш», переживающий в настоящее время масштабную модернизацию, готовится спустить на воду новейшие ракетоносцы проекта «Борей-А», сообщают Известия со ссылкой на гендиректора предприятия Михаила Будниченко.



В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Борей-А" "Князь Владимир" была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям,
рассказал газете Будниченко.


Он также сообщил о планах создания многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М».

Головной ракетоносец четвертого поколения "Казань" сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ "Ульяновск", проходят стапельный период в эллинге,
сказал гендиректор.

По его словам, в настоящее время на «Севмаше» строятся «шесть АПЛ проекта "Ясень-М" и пять ракетоносцев "Борей-А".

Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения,
отметил Будниченко.

Гендиректор добавил, что обновленные мощности «позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков».

Использованы фотографии: пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
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Комментарии 7

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:11
    Борей-А ПЛ знатная и нужная.Но обещания,что Борей-Б будет куда совершеннее пока выглядят фантастикой.
    А по поводу Ясеней-М...Ну не строим пока,а так,видимость создаем.Понятно,что Казань головной в серии Ясень-М,но 10 лет до сдачи флоту...ребята,вы серьезно?Вирджинии сдают по одной в год,а уже есть программа сдавать по две. Нам необходима АПЛ класса Охотник.Как воздух.С меньшим водоизмещением,которую можно строить быстро,много,дабы хоть как-то перекрыть это отставание.
    НЕКСУС
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:20
      НЕКСУС (Андрей)
      Нам необходима АПЛ класса Охотник.Как воздух.С меньшим водоизмещением,которую можно строить быстро,много,дабы хоть как-то перекрыть это отставание.
      Зачем ? Ну в смысле зачем гоняться за ними.Это бессмысленно.Пусть лучше они теперь за нашими ядерными торпедами погоняются.На ой как не дешёвых даже для них АПЛ.
      Наблюдатель2014
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:25
        Цитата: Наблюдатель2014
        Зачем ? Ну в смысле зачем гоняться за ними.

        У нас очень ощутимый перекос количественный РПКСН к многоцелевикам. Щук-Б в строю только 4 ! штуки. Из 15 ,которые были построены.Еще 4 ушли на хранение(видимо утилизируют). Итого еще 7 Щук ждут модернизации.При этом с них сняли Гранаты,а это основной их калибр был. Ясеней в строю сколько?Один! А теперь гляньте сколько у нас Дельфинов и Бореев в строю.А теперь вопрос-чем их защищать? Сказками про новые многоцелевые АПЛ,которые только строятся?
        НЕКСУС
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:36
        Цитата: Наблюдатель2014
        Зачем ? Ну в смысле зачем гоняться за ними.

        Затем, что кому-то надо прикрыть РПКСН.
        На каждом нашем РПКСН размещается 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а всего, получается, 176 МБР. Считая по 4 боевых блока на каждую ракету получаем 704 боевых блока. Согласно договору СНВ-3, Российская Федерация (как и США) имеет право держать развернутыми 1 550 боевых блоков. Нетрудно подсчитать, что количество, развернутое на подводных лодках, составляет 45,4%. Почти половина наших стратегических ядерных сил!

        А вот кто их прикрывает:
        Для прикрытия ПЯТИ ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и противодействия вражеским АПЛ Тихоокеанский флот сегодня располагает 1 (прописью – ОДНОЙ) многоцелевой атомной подводной лодкой. Речь идет о «Кузбассе», корабле типа «Щука-Б». И, прямо скажем, наша «Улучшенная акула» «Вирджинии» далеко не ровня.
        А больше у ТОФ нет ничего.
        На Северном флоте дела обстоят немного лучше – там у нас противолодочную борьбу могут вести «Северодвинск», 3 МАПЛ типа «Щука-Б», 1 МАПЛ типа «Щука» (671РТМ(К)) и пара «Кондоров» — на прикрытие ШЕСТИ РПКСН мы можем использовать целых СЕМЬ многоцелевых атомарин! И еще пара «Антеев» есть в резерве. Вроде бы не так уж и плохо, если только забыть, что из помянутых семи кораблей на равных с «Вирджиниями» могут драться только «Северодвинск» и, вероятно, «Гепард». И кстати, а почему мы учитываем только «Вирджинии»? Ведь есть еще и британские «Астьюты»…

        Новых МЦАПЛ у нас ровно одна штука. А оставшиеся - старички и скоро пойдут под списание, причём темпы ввода в строй новых МЦАПЛ эту убыль не покрывают.
        Исходя из вышесказанного, можно предполагать, что из имеющихся в составе флота 26 нестратегических атомарин (без учета «Северодвинска») к 2025 году останется хорошо если 13 лодок, а к 2030 г останется 11. В то же время, количество АПЛ проекта 885 «Северодвинск», которые мы подробно рассмотрим в следующей статье, ограничено 7 лодками, и до 2025-2030 гг кроме них, никаких новых атомарин не будет. А это значит, что численность ПЛАРК и МАПЛ в составе ВМФ РФ продолжает сокращаться, и в ближайшие 15 лет снизится с 27 до 18. Безусловно, качественно атомный флот ВМФ РФ станет значительно сильнее, но его количество, совершенно недостаточное и сегодня, продолжит сокращаться.
        © Андрей из Челябинска
        Alexey RA
  2. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 13:11
    Так он ничего толком и не сказал. Например, когда будут спускать на воду следующие лодки?
    ВохаАхов
  3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 13:26
    Сказал бы лучше как решаются проблемы с долгостроем. А то либо строить суда одного проекта (обслуживание будет дешевле намного, чем обслуживать разношёрстный флот), тогда последние будут вводится в строй уже безнадежно устаревшие с нынешним долгим сроков строительства, либо строить с 2-3 АПЛ одного проекта, затем разрабатывать новый проект и опять 2-3 судна вводить и так на флоте будут АПЛ 5-6 разных проектов и одного направления
    Bad_Santa
  4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:42
    А что уважаемый гендиректор предприятия скажет по поводу АПЛ проекта 09851, она же "Хабаровск"? wink
    Та самая АПЛ, внешний вид которой восстанавливали по сувенирным ручкам и вымпелам, мутным картинкам на грозном тугаменте по "Статусу-6" и снимкам экранов мониторов в статье по 3D-моделированию АПЛ на Севмаше.
    Alexey RA
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