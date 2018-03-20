13:40 20 марта
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Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения до 2027 года

План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, которые поставил президент России в послании Федеральному собранию, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства, передает РИА «Новости».

Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения до 2027 года


По его словам, в своем послании президент Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.


Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск
– добавил министр.

Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу.

Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.

Использованы фотографии: Минобороны Рф
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Комментарии 8

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  1. emwave (Александр) Сегодня, 13:16
    Быстро среагировали. wink
    emwave
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 13:24
      Интересно, а слева на фотографии личный членовоз Пескова? laughing
      Galaxy
      1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:30
        Её обычно представители США или Европы несут laughing
        Рысь33
      2. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:34
        Интересно, а слева на фотографии личный членовоз Пескова?


        Юмор в тему laughing А вообще у нас любят военную технику креативненько называть. wink
        krops777
  2. часовщик (Олег) Сегодня, 13:27
    думаю лучше и не скажешь ---- " Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую" Думаю кроме Собчак и ей подобных, желающих это делать, найдется не много.......
    часовщик
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:31
    Меня со времен этого Собрания и презентации нового оружия терзает один вопрос...А ЧТО НЕ ПОКАЗАЛ ПУТИН? ЧТО РАЗРАБАТЫВАЕМ ТАКОГО,ЧТО СЕКРЕТНЕЕ ЧЕМ АВАНГАРД,ЯДЕРНАЯ КР И САРМАТ?
    НЕКСУС
    1. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:37
      Меня со времен этого Собрания и презентации нового оружия терзает один вопрос...А ЧТО НЕ ПОКАЗАЛ ПУТИН? ЧТО РАЗРАБАТЫВАЕМ ТАКОГО,ЧТО СЕКРЕТНЕЕ ЧЕМ АВАНГАРД,ЯДЕРНАЯ КР И САРМАТ?


      Ну как бы про новый МИГ молчат, а еще про противоспутниковое оружие, про новую орбитальную станцию.
      krops777
    2. антивирус Сегодня, 13:39
      все есть

      в нач 00-гг один знакомый: "у нас есть высотные истребители с лазерным оружием.."
      -остались от разработок СССР, а сейчас 15 лет корпели над ХХ лучами и тоже имеем какие-нибудьYYY-лучи
      антивирус
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