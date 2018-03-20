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Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения до 2027 года
План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, которые поставил президент России в послании Федеральному собранию, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства, передает РИА «Новости».
По его словам, в своем послании президент Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.
Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу.
Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.
По его словам, в своем послании президент Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.
Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск– добавил министр.
Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу.
Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.
Использованы фотографии: Минобороны Рф
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