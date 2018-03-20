13:43 20 марта
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Эрдоган обвинил США в поддержке незаконных вооружённых формирований в Сирии

Президент Турции, выступая в Анкаре, в очередной раз открыто обвинил США в поддержке террористов. Под террористами Эрдоган понимает курдские вооружённые группировки (РПК/YPG), действующие на севере Сирии и на северо-западе Ирака. По словам Эрдогана, власти США «продолжают лицемерить».

Из заявления президента Турции:
Если вы (США) считаете нас своими стратегическими партнёрами, то пора уже прекратить это лицемерие.


Эрдоган обвинил США в поддержке незаконных вооружённых формирований в Сирии



По словам Эрдогана, у турецкой разведки есть данные о том, что США направили в Сирию около 5 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Одних только боеприпасов в САР, по словам президента Турции, США переместили около 2 тыс. ящиков.

Эрдоган:
Получается, что на наш запрос, как на запрос стратегического партнёра, вы отвечаете отказом, а сами снабжаете оружием террористов? И это вы называете партнёрством?


По словам главы Турецкого государства, военнослужащие армии Турции на севере Сирии обнаруживают туннели и подземные склады, в которых находятся ящики с оружием и боеприпасами, поставленные курдским отрядам Соединёнными Штатами Америки.

Напомним, что командование ВС Турции ранее заявило, что турецкая армия взяла сирийский Африн под свой полный контроль. Курды ответили тем, что переходят к привычной для себя тактике партизанской войны.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 13:24
    Похоже американцы допрыгались... Курдов турки точно вынесут... надоели они им хуже горькой редки... И учитывая, что Турция не собирается оставаться на Сирийских территориях, это всё в нашу пользу...
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 13:25
      Похоже американцы допрыгались.
      ..или Эрдоган дотявкался smile ...Эрдогану нужно брать пример с президента одной незалэжной страны и на каждое действие США отвечать - Дякуемо! Дякуемо wassat
      Турок очень злой на США за попытку переворота..А американцы теперь нашли союзников в лице курдов..Эрдоган мечтал стать восточным падишахом,заявлял,что в Турции должны жить только турки-никаких курдов не должно быть.А курдов там 40 млн.человек.В США сейчас нет власти..Не удивлюсь,если Турция начнет сбивать американские беспилотники,а возможно и самолеты
      Чёрный
      1. Vard Сегодня, 13:32
        Похоже американцы закрасили его в угол... и у него нет другого выхода, как решать свои проблемы силовым путём. Всё же у Турции одна из сильнейших армий в мире.
        Vard
        1. Чёрный Сегодня, 13:35
          Цитата: Vard
          Всё же у Турции одна из сильнейших армий

          Не говори глупости smile ...самые сильные это войска Укровермахта...так Петя сказал. А це людина шо не брешет laughing
          Чёрный
    2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 13:36
      Цитата: Vard
      Турция не собирается оставаться на Сирийских территориях, это всё в нашу пользу...

      Сегодня не собирается, завтра не собирается, послезавтра привыкнут не собираться и останутся. Турецкие вооружённые формирования в Сирии находятся на законных основаниях? Их кто-то приглашал?
      Всю кодлу набы гнать поганой метлой, но сил нет у Сирии даже с нашей помощью.
      Михаил м
  2. Logall (Александр) Сегодня, 13:26
    Из заявления президента Турции (Султан Таип Эрдоган Хан Хазрет Лери):

    Если вы (США) считаете нас своими стратегическими партнёрами, то пора уже прекратить это лицемерие.

    Почувствовал себя "Владыкой мира". Россия и США вокруг него, но за его милость...
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 13:28
      Цитата: Logall
      Почувствовал себя "Владыкой мира

      Видать сериал "Великолепный век" пересмотрел laughing
      Чёрный
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:33
        Есть грешок, каюсь (видать Вы тоже не обошли его своим вниманием)!
        Но ведь его действия напоминают всем былое величие Османов.
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 13:37
          Цитата: Logall
          Есть грешок, каюсь !

          Вообще то я про Пирдогана писал smile ...
          (видать Вы тоже не обошли его своим вниманием)
          Как то не довелось.... request
          Чёрный
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 13:42
    султан разбушевался lol интересно,что такого ему шепнул дядя ВОВА bully
    изя топ
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