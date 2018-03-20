Эрдоган обвинил США в поддержке незаконных вооружённых формирований в Сирии

Если вы (США) считаете нас своими стратегическими партнёрами, то пора уже прекратить это лицемерие.

Получается, что на наш запрос, как на запрос стратегического партнёра, вы отвечаете отказом, а сами снабжаете оружием террористов? И это вы называете партнёрством?

Президент Турции, выступая в Анкаре, в очередной раз открыто обвинил США в поддержке террористов. Под террористами Эрдоган понимает курдские вооружённые группировки (РПК/YPG), действующие на севере Сирии и на северо-западе Ирака. По словам Эрдогана, власти США «продолжают лицемерить».Из заявления президента Турции:По словам Эрдогана, у турецкой разведки есть данные о том, что США направили в Сирию около 5 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Одних только боеприпасов в САР, по словам президента Турции, США переместили около 2 тыс. ящиков.Эрдоган:По словам главы Турецкого государства, военнослужащие армии Турции на севере Сирии обнаруживают туннели и подземные склады, в которых находятся ящики с оружием и боеприпасами, поставленные курдским отрядам Соединёнными Штатами Америки.Напомним, что командование ВС Турции ранее заявило, что турецкая армия взяла сирийский Африн под свой полный контроль. Курды ответили тем, что переходят к привычной для себя тактике партизанской войны.