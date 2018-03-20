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Спецназ ЗВО провел учение на островах Финского залива
В акватории Финского залива прошло тактико-специальные учения с группами специального назначения одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба округа
Отмечается, что после выполнения задач разведчики также скрытно были эвакуированы на один из аэродромов ЗВО. Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих соединения специального назначения и 4 экипажа вертолетов соединения армейской авиации ЗВО.
Разведчики были десантированы на острова Гогланд и Тютерс с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации ЗВО. После десантирования они выполнили задачи по разведке, организовали наблюдение с использованием современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также блокировали важные объекты условного противника. Радисты разведывательных групп провели сеансы радиосвязи на реальных дальностях с использованием штатных средств связи в условиях ведения «противником» активной радиоразведки- говорится в сообщении.
Отмечается, что после выполнения задач разведчики также скрытно были эвакуированы на один из аэродромов ЗВО. Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих соединения специального назначения и 4 экипажа вертолетов соединения армейской авиации ЗВО.
Использованы фотографии: vk.com/mil
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