15:23 20 марта
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Спецназ ЗВО провел учение на островах Финского залива

В акватории Финского залива прошло тактико-специальные учения с группами специального назначения одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба округа

Спецназ ЗВО провел учение на островах Финского залива


Разведчики были десантированы на острова Гогланд и Тютерс с помощью многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации ЗВО. После десантирования они выполнили задачи по разведке, организовали наблюдение с использованием современных технических средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также блокировали важные объекты условного противника. Радисты разведывательных групп провели сеансы радиосвязи на реальных дальностях с использованием штатных средств связи в условиях ведения «противником» активной радиоразведки
- говорится в сообщении.


Отмечается, что после выполнения задач разведчики также скрытно были эвакуированы на один из аэродромов ЗВО. Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих соединения специального назначения и 4 экипажа вертолетов соединения армейской авиации ЗВО.

Использованы фотографии: vk.com/mil
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Комментарии 6

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  1. volodya (владимир) Сегодня, 13:57
    Сейчас полосатые засуетятся" Как же так, он же финский" Они же географии не знают!
    volodya
  2. роман66 (роман) Сегодня, 13:57
    готовится десант на Готланд?. похвально! шведы, можно пАром lol
    роман66
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:08
      Вообще-то там постоянно военные стоят....
      И причём тут шведы????
      FalconD
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:11
        по секрету - ГоГланд и ГоТланд - разные острова, и на том, что нам интереснее сидят войска шведские lol
        роман66
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:02
    Как там здоровье у прибалтов, добавилось!??Сдаваться уже начали?
    HAM
  4. Громобой Сегодня, 14:34
    Гогланд и Тютерс
    Думаю,что место для нас очень важное,так как во время войны недалеко находились точки погружения наших подлодок выходящих из Кронштадта и немецкое минное заграждение начиналось с этих мест.50 км до эстонцев и почти столько же до финнов---борьба за острова велась и раньше,ключевая позиция для нашей обороны и развития успеха на Балтике.
    Громобой
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