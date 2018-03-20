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Митинг в Варшаве у стен украинского посольства: "Бандеровец мне не брат!"
У здания украинского посольства в Варшаве собрались представители польских общественных организаций. Само мероприятие было названо антибандеровским митингом. Собравшиеся возле здания украинской дипмиссии бросили на асфальт чёрно-красный бандеровский флаг и изрядно по нему потоптались.
Примечательно, что в антибандеровском митинге в Варшаве приняли участие и представители польских политических элит. В частности, термин «бандеровская тряпка» использовал при проведении акции депутат польского Сейма Роберт Винницкий. По его словам, поляки не должны забывать своей истории, в которой есть трагический период Второй мировой войны и Волынской резни.
Винницкий пишет на своей странице в Фейсбуке:
Примечательно, что в антибандеровском митинге в Варшаве приняли участие и представители польских политических элит. В частности, термин «бандеровская тряпка» использовал при проведении акции депутат польского Сейма Роберт Винницкий. По его словам, поляки не должны забывать своей истории, в которой есть трагический период Второй мировой войны и Волынской резни.
Винницкий пишет на своей странице в Фейсбуке:
Бандеровцы - убийцы!
Шухевич - преступник!
Позор Украине!
Среди прочего, такие лозунги звучали во время нашего пикета перед украинским посольством.
Сегодня Народный рух, Национальный радикальный лагерь и Всепольская молодежь проявили оппозицию по отношению к безумной политике культа преступников из ОУН-УПА (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»).
Наша акция стала прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, который был ответственен за геноцид в Восточном Малопольском регионе.
Мы также призвали правительство, партию «Право и справедливость» кардинально изменить свою политику в отношении Киева.
В конце пикета мы символически сожгли портреты двух преступников: Бандеры и Шухевича.
Шухевич - преступник!
Позор Украине!
Среди прочего, такие лозунги звучали во время нашего пикета перед украинским посольством.
Сегодня Народный рух, Национальный радикальный лагерь и Всепольская молодежь проявили оппозицию по отношению к безумной политике культа преступников из ОУН-УПА (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»).
Наша акция стала прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, который был ответственен за геноцид в Восточном Малопольском регионе.
Мы также призвали правительство, партию «Право и справедливость» кардинально изменить свою политику в отношении Киева.
В конце пикета мы символически сожгли портреты двух преступников: Бандеры и Шухевича.
Надпись на транспаранте: Бандеровец мне не брат
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny
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