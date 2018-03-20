15:25 20 марта
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Митинг в Варшаве у стен украинского посольства: "Бандеровец мне не брат!"

У здания украинского посольства в Варшаве собрались представители польских общественных организаций. Само мероприятие было названо антибандеровским митингом. Собравшиеся возле здания украинской дипмиссии бросили на асфальт чёрно-красный бандеровский флаг и изрядно по нему потоптались.

Митинг в Варшаве у стен украинского посольства: "Бандеровец мне не брат!"


Примечательно, что в антибандеровском митинге в Варшаве приняли участие и представители польских политических элит. В частности, термин «бандеровская тряпка» использовал при проведении акции депутат польского Сейма Роберт Винницкий. По его словам, поляки не должны забывать своей истории, в которой есть трагический период Второй мировой войны и Волынской резни.


Винницкий пишет на своей странице в Фейсбуке:
Бандеровцы - убийцы!
Шухевич - преступник!
Позор Украине!

Среди прочего, такие лозунги звучали во время нашего пикета перед украинским посольством.

Сегодня Народный рух, Национальный радикальный лагерь и Всепольская молодежь проявили оппозицию по отношению к безумной политике культа преступников из ОУН-УПА (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»).

Наша акция стала прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, который был ответственен за геноцид в Восточном Малопольском регионе.

Мы также призвали правительство, партию «Право и справедливость» кардинально изменить свою политику в отношении Киева.

В конце пикета мы символически сожгли портреты двух преступников: Бандеры и Шухевича.





Надпись на транспаранте: Бандеровец мне не брат



Использованы фотографии: https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny
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Комментарии 10

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  1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 15:13
    Бандеровцы - убийцы!
    Шухевич - преступник!
    Позор Украине!

    Очень правильные, но, к сожалению, запоздавшие на четыре года лозунги...
    Сомневаюсь, что до кого-то там что-то дошло, но хоть так...
    Даже на этом (это лично моё убеждение) тамошние политики пытаются сколотить себе небольшой политический капиталец...
    Что поленья, что бандерва - одного поля ягодки...
    КОТ БАЮН
    1. Чёрный Сегодня, 15:17
      Митинг в Варшаве у стен украинского посольства: "Бандеровец мне не брат!"

      Типичная рука Кремля. Грязная провокация направленная на то, чтобы поссорить два "братских народа. laughing
      Чёрный
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:14
    пора открывать западный фронт wassat
    Romka47
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:21
      белорусский фронт? lol good
      роман66
  3. Rusland (Виталий) Сегодня, 15:17
    Так и будут бадаться на этой почве, уступать никто не будет. Поляки будут при случае отгребать по полной на Украине, а украинцы соответственно в Польше.
    Rusland
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 15:18
    "Бандеровец мне не брат", данный лозунг поддерживаю. Но польское правительство само состоит из нациков.
    solzh
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:20
    Что пшеки, что укрошумеры - одного поля ягоды, под названием бзника! wassat
    Egorovich
  6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:21
    Бандеровцы - убийцы!
    Шухевич - преступник!

    Позор Украине!
    Здесь я солидарен с поляками ...да это так и это надо помнить всегда...преступлениям бандеровцев нет прощения никогда.
    Тот же ЛЕХА
  7. Waroc (Андрей Викторович) Сегодня, 15:23
    Гомики с педиками поссорились)))
    Waroc
  8. Siegen (Валентин) Сегодня, 15:24
    Фронтовик:
    - Помню, что с Евросоюзом когда-то и у нас был безвизовый режим.
    Удалось побывать в Праге, Варшаве, Будапеште, Вене, Берлине... am
    Siegen
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