Митинг в Варшаве у стен украинского посольства: "Бандеровец мне не брат!"

Бандеровцы - убийцы!

Шухевич - преступник!

Позор Украине!



Среди прочего, такие лозунги звучали во время нашего пикета перед украинским посольством.



Сегодня Народный рух, Национальный радикальный лагерь и Всепольская молодежь проявили оппозицию по отношению к безумной политике культа преступников из ОУН-УПА (*запрещена в РФ, - прим. «ВО»).



Наша акция стала прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, который был ответственен за геноцид в Восточном Малопольском регионе.



Мы также призвали правительство, партию «Право и справедливость» кардинально изменить свою политику в отношении Киева.



В конце пикета мы символически сожгли портреты двух преступников: Бандеры и Шухевича.

Надпись на транспаранте: Бандеровец мне не брат