17:21 20 марта
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Украинский контрактник "обокрал" танки

В украинской военной прокуратуре заявили о начале уголовного делопроизводства в отношении военнослужащего ВСУ, проходящего службу по контракту. В сообщении ведомства говорится о том, что контрактник подозревается в причастности к продаже элементов системы динамической защиты бронетехники. Речь идёт о системе защиты танков «Нож».

Украинский контрактник "обокрал" танки


Модульный комплекс динамической защиты 3-го поколения «Нож» был принят на вооружение ВСУ в 2003 году. Производился (производится) в Киеве, а также в Донецке (на Донецком заводе химических изделий).


Система защита «Нож» в 2011 году поставлялась и на экспорт – для вооружённых сил Эфиопии, в которых через несколько месяцев заявили, что характеристики украинского «Ножа» их «не вполне устраивают». Этот комплекс динамической защиты для танков критикуют и на самой Украине. Участники боевых действий на Донбассе отмечают, что «Нож» не обладает достаточной эффективностью даже от тех противотанковых комплексов, которые начали производиться несколько десятилетий назад.

Из сообщения пресс-службы украинской военной прокуратуры:
Задержанный водитель танковой роты снял и продал (…) по 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения.


Теперь военнослужащему грозит реальный срок по статье УК Украины "Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, военной и специальной техники или другого военного имущества".

Кем оказался покупатель "Ножа", не сообщается.

Использованы фотографии: glavkom. blogpost.com
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Комментарии 36

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  1. Комментарий был удален.
  2. demiurg (валера) Сегодня, 15:51
    Кому нужны элементы Ножа? Ведь явно на заказ снимал.
    demiurg
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:55
      Рыбу глушить наверно в ближайшем пруду сгодится. what
      Тот же ЛЕХА
      1. demiurg (валера) Сегодня, 15:59
        Он их сдал по 11000 гривен. Элементы ножа здоровенные, при применении сдувают с танка весь обвес, да еще и свою пехоту покромсать могут.
        demiurg
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:47
          Цитата: demiurg
          Элементы ножа здоровенные, при применении сдувают с танка весь обвес, да еще и свою пехоту покромсать могут.

          А "для дома - для семьи" их можно где нибудь применить? Ну, там типа, погреб выкопать, рыбу глушить.
          Piramidon
      2. Logall (Александр) Сегодня, 16:00
        Цитата: demiurg
        Кому нужны элементы Ножа? Ведь явно на заказ снимал.

        Кто-то из "зажиточных" за жизнь свою боится, обезопасил свой джип (наверное джип)... Ещё бы, на Украине не безопасно.
        Logall
        1. demiurg (валера) Сегодня, 16:14
          Поройтесь в интернетах, посмотрите во что танк превращается после применения ножа. он как бы боеспособный остается, но всё что не прикрыто 4-5см чугуния деформируется.
          demiurg
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:30
            Цитата: demiurg
            Поройтесь в интернетах, посмотрите во что танк превращается после применения ножа. он как бы боеспособный остается, но всё что не прикрыто 4-5см чугуния деформируется.

            Тогда это не Нож,а Консервный нож.
            НЕКСУС
      3. Чёрный Сегодня, 16:01
        Так и не понял за что? демпинговал или старшому не отстегнул? laughing..."тащи с завода каждый гвоздь ты здесь хозяин а не гость" laughing
        Чёрный
      4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:37
        Когда это убогое рагулево племя бегает по майданам с плакатами:- Порошенко-вор! невольно ржать охота. Вся странишка поделена на зоны воровства, и каждый на своей поляне прёт всё, что не приколочено. Гены "древних укров" бурлят в бандерских бошках как дрожжи! negative
        майор Юрик
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:04
      Цитата: demiurg
      ...Кому нужны элементы Ножа? Ведь явно на заказ снимал...

      Хозяйственный рагуля lol
      Всё в дом, всё в дом laughing
      "Коробки" снял скорее всего рыбу глушить, либо западенцам - вроде как с помощью ВВ, они янтарь в Карпатах шурфят yes
      Андрей К
      1. demiurg (валера) Сегодня, 16:15
        Обычное ВВ, типа тротиловой шашки стоит копейки. А тут 60000 рублей, или 1000 баксов за элемент.
        demiurg
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:27
          Цитата: demiurg
          ...Обычное ВВ, типа тротиловой шашки стоит копейки. А тут 60000 рублей, или 1000 баксов за элемент...

          Это стоимость элемента, рагуле начинка нужна была laughing
          Вот задержанный сержант-контрактник:

          Вот то, что у него СБУшники изъяли (уже "выпотрошенное" и готовое к "употреблению"):

          На щеневмерлом веб-портале Racurs.ua пишут:
          ...Правоохранители установили, что старший сержант, осуществляя разукомплектование танков "Булат», присваивал элементы навесной динамической защиты с целью их дальнейшего сбыта...
          Андрей К
        2. Kapitänleutnant (Кирилл) Сегодня, 16:34
          Ну, не 60 тысяч, а 24 тысячи рублей. Не надо завышать-то yes
          Kapitänleutnant
        3. Скифотавр (Александр) Сегодня, 16:41
          Он их наверное Савченко продал, а она ими Раду хотела взорвать. laughing
          Скифотавр
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:05
            Цитата: Скифотавр
            ...Он их наверное Савченко продал, а она ими Раду хотела взорвать. laughing...

            Луценко утверждает, что кобла хотела обрушить купол Зрады из миномётов, а оставшихся нафаршировать из автоматов laughing
            Андрей К
            1. Скифотавр (Александр) Сегодня, 17:16
              Ещё не вечер. smile
              Скифотавр
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:04
      Украинский контрактник "обокрал" танки

      Это в крови у них, вообще то доброе дело сделал, ЛДНР легче будет.
      влад66
    4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:05
      Кому нужны элементы Ножа? Ведь явно на заказ снимал. Ясно же сказано, что "Дождь" не удовлетворяет своим требованиям! Вот и снял его, а в место этого "дождя" наверно поставил более надежные мешки с песком laughing wink
      Симон
    5. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 16:12
      Цитата: demiurg
      Кому нужны элементы Ножа? Ведь явно на заказ снимал.

      Агент Кремля ослабил обороноспособность Юкрейна, чтобы тот не смог защитить Еуропу от русской агрессии. Чего тут не понятно? request
      Zoldat_A
    6. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 17:12
      У себя на даче вместо плитки дорожку выложил.
      Incvizitor
  3. хмурый лис (павел) Сегодня, 15:57
    наверное зарплата маленькая ,или по привычке а что бы и не украсть и не продать .если есть кому .
    хмурый лис
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:04
      это он премиальные себе начислил... wink
      Masya Masya
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:32
        украл, чтоб другой не украл, сепар сепара видит издалека.... laughing
        XXXIII
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:36
          кто первый встал, того и тапки... lol
          Masya Masya
  4. Rusland (Виталий) Сегодня, 15:57
    На кого-то всех собак навешали, а циферки для следствия и суда придумали. smile
    Rusland
  5. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 16:06
    Джентльмены, эту страну погубит коррупция!
    chingachguc
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:50
      Не эту страну СПАСЕТ коррупция wassat
      bk316
  6. Siegen (Валентин) Сегодня, 16:08
    Hа собрании в/ч разбирают прапорщика. Попался, гад с динамической защитой танка.
    Командир части:
    - Микола! Расскажи нам, ну зачем тебе динамическая защита танка
    понадобилась?!!
    Прапорщик:
    - Hахрен не нужна! Hо Шарик, падла, домой с пустыми руками
    не пускает!.. laughing belay
    Siegen
  7. Равик (Сергей) Сегодня, 16:09
    Пригодится тещу встречать...
    Равик
  8. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 16:12
    Наверное эфиопы прикупили через подставных лиц.....
    Ingvar0401
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:17
    в 90-е мы тоже тащили всё,что плохо лежит,офицерам доставалась лучшая часть,а нам что останется...
    taiga2018
  10. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:18
    Цитата: demiurg
    Задержанный водитель танковой роты снял и продал (…) по 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения.

    Где обещанные "Джавелины"? am
    Мать их так, этих американцев! wassat
    Dym71
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:55
      Точно, пока джавелинов не подвезли приходится перебиваться ножами, ау ж как подвезут заживем
      bk316
  11. Canecat (Canecat) Сегодня, 16:19
    Где то кто то в Украине скоро кого то бахнет lol
    Canecat
  12. Громобой Сегодня, 16:53
    Кем оказался покупатель "Ножа", не сообщается.
    Тут и гадать нечего---польский шпион купил,дабы познать свойства украинской защиты.По заданию ГШ Войска польского bully
    Громобой
  13. chingachguc (Виталий Овчаров) Сегодня, 17:00
    Наши танки стали легче,
    Стал короче миномет,
    Но зато намного крепче,
    И мускулистее народ.
    chingachguc
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