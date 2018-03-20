Украинский контрактник "обокрал" танки

Задержанный водитель танковой роты снял и продал (…) по 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения.

В украинской военной прокуратуре заявили о начале уголовного делопроизводства в отношении военнослужащего ВСУ, проходящего службу по контракту. В сообщении ведомства говорится о том, что контрактник подозревается в причастности к продаже элементов системы динамической защиты бронетехники. Речь идёт о системе защиты танков «Нож».Модульный комплекс динамической защиты 3-го поколения «Нож» был принят на вооружение ВСУ в 2003 году. Производился (производится) в Киеве, а также в Донецке (на Донецком заводе химических изделий).Система защита «Нож» в 2011 году поставлялась и на экспорт – для вооружённых сил Эфиопии, в которых через несколько месяцев заявили, что характеристики украинского «Ножа» их «не вполне устраивают». Этот комплекс динамической защиты для танков критикуют и на самой Украине. Участники боевых действий на Донбассе отмечают, что «Нож» не обладает достаточной эффективностью даже от тех противотанковых комплексов, которые начали производиться несколько десятилетий назад.Из сообщения пресс-службы украинской военной прокуратуры:Теперь военнослужащему грозит реальный срок по статье УК Украины "Похищение, присвоение военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, военной и специальной техники или другого военного имущества".Кем оказался покупатель "Ножа", не сообщается.