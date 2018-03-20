Reuters: США намерены увеличить экспорт беспилотников

Президент США Дональд Трамп скоро значительно облегчит экспорт некоторых видов ударных американских беспилотников, которые получат десятки союзников и партнеров Вашингтона.Ожидается, что упрощенные правила экспорта военных беспилотников за рубеж будут приняты уже в этом месяце. Это только первый этап более масштабного пересмотра правил экспорта вооружений, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом.Упрощение правил активно лоббировали американские производители беспилотных летательных аппаратов, которые столкнулись с растущей конкуренцией в лице Китая и Израиля. Как ожидается, этот шаг администрация США будет продвигать в рамках инициативы «Покупай американское» Трампа.На сегодняшний день лишь Великобритания и Италия могут реально претендовать на покупку американских ударных беспилотников. Администрация Трампа хочет составить список стран из числа ближайших союзников США по НАТО, для которых будет действовать упрощенная процедура приобретения таких аппаратов.