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Самолёт Королевских ВВС рухнул в Великобритании
Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороны
Обстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.
По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться, об этом заявлят очевидцы. Один из очевидцев сказал Daily Post, что видел, как кто-то прыгал с парашютом с самолёта, прежде чем воздушное судно разбилось. Информации о состоянии его здоровья пока нет.
Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.
Обстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.
По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться, об этом заявлят очевидцы. Один из очевидцев сказал Daily Post, что видел, как кто-то прыгал с парашютом с самолёта, прежде чем воздушное судно разбилось. Информации о состоянии его здоровья пока нет.
Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.
Использованы фотографии: https://twitter.com/heartwalesnews
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