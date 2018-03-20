Самолёт Королевских ВВС рухнул в Великобритании

Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороныОбстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться, об этом заявлят очевидцы. Один из очевидцев сказал Daily Post, что видел, как кто-то прыгал с парашютом с самолёта, прежде чем воздушное судно разбилось. Информации о состоянии его здоровья пока нет.Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.