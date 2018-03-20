19:12 20 марта
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Самолёт Королевских ВВС рухнул в Великобритании

Самолет пилотажной группы королевских ВВС Red Arrows рухнул в Уэльсе. Об этом заявили представители британского Министерства обороны

Самолёт Королевских ВВС рухнул в Великобритании


Обстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.


По предвариельным данным, пилот успел катапультироваться, об этом заявлят очевидцы. Один из очевидцев сказал Daily Post, что видел, как кто-то прыгал с парашютом с самолёта, прежде чем воздушное судно разбилось. Информации о состоянии его здоровья пока нет.

Red Arrows ("Красные стрелы") являются пилотажной группой Королевских ВВС Великобритании. Группа базируется на авиабазе Скемптон.

Использованы фотографии: https://twitter.com/heartwalesnews
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Комментарии 20

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  1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:28
    Тоже Путин?
    Muvka
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:32
      Обстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.

      Я сначала прочитал: врезался в ВВП. Не ребята, я реально горжусь своим президентом! good
      СРЦ П-15
      1. шило (Ваня) Сегодня, 18:47
        Да так что мерещится везде wink эт вроде как шизофрения называется tongue
        шило
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:01
          Цитата: шило
          Да так что мерещится везде wink эт вроде как шизофрения называется tongue

          А.. старый знакомый! Без смайликов никак? Красноречия не хватает? hi
          Rusland
        2. Тралл Сегодня, 19:04
          Его сбили струёй газа "Дурачёк" smile
          Тралл
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:51
        Чё опять что ли саксонские затейники маракуют! belay
        майор Юрик
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:45
      Жду потопленный НАТОвский военный корабль - эсминец или фрегат и в дальнейшем обвинения России в причастном.
      Владыка Ситх
    3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 18:48
      Цитата: Muvka
      Тоже Путин?

      А вы думали ? Хе.. Щупальца Кремля они повсюду. Ждем введения санкций.
      seti
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:59
      Треза, назло Путину, сама объяснила пилоту как приземлятся. "Бывает, эхо войны"! winked
      сибиралт
  2. aleks.29ru (alexandr) Сегодня, 18:30
    Одна приятная весть за последнее время.
    aleks.29ru
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:32
      А разбитые F-18 и UH-60 вы пропустили?)
      Muvka
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:37
    прости меня господи,грех смеяться над убогими, но я как- то сразу подумала о воплях о газе, который "новичок"(второе название не пропускают) и опять Россия виновата...
    Masya Masya
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:50
      Цитата: Masya Masya
      но я как- то сразу подумала о воплях о газе

      Аналогичная мысль и меня сразу посетила, но закрались сомнения - а почему, если это был газ, только один самолет? request Должны бы тогда всей группой...
      helmi8
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:56
        Цитата: helmi8
        но закрались сомнения - а почему тогда только один самолет?

        так, высокоточное наведение!!! wink
        Masya Masya
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:59
          Цитата: Masya Masya
          так, высокоточное наведение!!!

          Тогда кто-то заслуживает Нобелевской премии за точечное применение газа... love
          helmi8
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:42
    Все мы живем на одной земле и такое может случиться в любой стране, никто от этого не застрахован.
    Egorovich
  5. Borik (Борис) Сегодня, 18:46
    Цитата: СРЦ П-15
    Обстоятельства ЧП выясняются. Пока известно лишь, что самолет врезался в ВПП и загорелся.

    Я сначала прочитал: врезался в ВВП. Не ребята, я реально горжусь своим президентом! good


    А вы что хотите, да нашему президенту принять на грудь какой-то учебный самолет и чтоб он в дребезги, да это как два пальца обоссать.
    Borik
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:50
      Цитата: Borik
      А вы что хотите, да нашему президенту принять на грудь какой-то учебный самолет и чтоб он в дребезги, да это как два пальца обоссать.

      Об асфальт Борис, об асфальт! yes
      СРЦ П-15
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 19:06
    как кто-то прыгал с парашютом с самолёта,

    Кащенко отдыхает. Можно в Украине Глеваха - Кичеево. Или Ющенко-Янукович, Парош.
    федоров
    1. japs (Юрий) Сегодня, 19:12
      что видел, как кто-то прыгал с парашютом с самолёта, прежде чем воздушное судно разбилось.

      У мелкобриттов прыгают, а в развитых странах катапультируются...
      japs
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