06:59 21 марта
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В ОБСЕ затронули вопрос о ситуации со СМИ на Украине

Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Арлем Дезир прокомментировал ситуацию с правами журналистов на Украине. По словам представителя ОБСЕ, недопустимо, что конфликтная ситуация, в которой оказалась Украина и другие страны (в первую очередь Россия, а также Польша и Венгрия) в итоге распространялась в качестве давления со стороны властей на представителей средств массовой информации.

Дезир на встрече с представителями Национального союза журналистов Украины (цитата «Радио Свобода»):
Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны.


В ОБСЕ затронули вопрос о ситуации со СМИ на Украине



Напомним, что с 2014 года Украина оказалась в числе государств мира, в которых работа журналистов связана с наибольшей опасностью. На журналистов не только оказывается давление, но и совершаются покушения. В зоне конфликта на Донбассе погибли несколько российских журналистов. В Киеве был убит известный публицист и журналист Олесь Бузина, расследование по делу о смерти которого до сих пор не привело к должному результату.

Также на Украине заблокирована трансляция российских телеканалов, многие из которых не имеют никакого отношения к политике.

Использованы фотографии: regnum.ru
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Комментарии 7

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 05:58
    Ну, так отметился словом, мол мы там на месте имитируем бурную бездеятельность, и вообще, там стреляют, а как с этим бороться мы не знаем, ибо мы просто мимо шли, случайно.
    Геркулесыч
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:03
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, так отметился словом, мол мы там на месте имитируем бурную бездеятельность, и вообще, там стреляют, а как с этим бороться мы не знаем, ибо мы просто мимо шли, случайно.

      Диагноз без лечения - хуже этого только неправильное лечение.
      А где санкции, где "отсутствие свободы слова" и прочая лабуда? Где, в конце-концов, американские "демократизаторы" с крылатыми ракетами?
      Zoldat_A
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:06
      Дело в том что на Украине эти дела расследовать не кому а соответственно и наказывать ни кого не будут , уже пора понять что это не государство а территория с анархическо- нацистким режимом без какой либо законности .
      Spartanez300
  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:02
    Также на Украине заблокирована трансляция российских телеканалов, многие из которых не имеют никакого отношения к политике.

    да им по барабану имеет, или не имеет. их от одного слова Российский уже кондрашка бьёт
    LSA57
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:18
    Зашевелились, не без помощи России в целом ( геополитика ), ну и конечно же гхигхимона США ! good
    лысова
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:33
    Молодцы наши ближневосточные партнёры. Как жареным запахло, открестились, мол, я не я, и корова на моя
    Дормидонт
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
    Конечно ни каких расследований, а тем более наказаний не будет. Но тот факт, что в ОБСЕ наконец обратили хоть какое-то внимание на украинский беспредел говорит о том, что терпение Европы заканчивается. А на сколько его (терпения) еще хватит посмотрим.
    rotmistr60
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