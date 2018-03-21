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В ОБСЕ затронули вопрос о ситуации со СМИ на Украине
Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ Арлем Дезир прокомментировал ситуацию с правами журналистов на Украине. По словам представителя ОБСЕ, недопустимо, что конфликтная ситуация, в которой оказалась Украина и другие страны (в первую очередь Россия, а также Польша и Венгрия) в итоге распространялась в качестве давления со стороны властей на представителей средств массовой информации.
Дезир на встрече с представителями Национального союза журналистов Украины (цитата «Радио Свобода»):
Напомним, что с 2014 года Украина оказалась в числе государств мира, в которых работа журналистов связана с наибольшей опасностью. На журналистов не только оказывается давление, но и совершаются покушения. В зоне конфликта на Донбассе погибли несколько российских журналистов. В Киеве был убит известный публицист и журналист Олесь Бузина, расследование по делу о смерти которого до сих пор не привело к должному результату.
Также на Украине заблокирована трансляция российских телеканалов, многие из которых не имеют никакого отношения к политике.
Дезир на встрече с представителями Национального союза журналистов Украины (цитата «Радио Свобода»):
Журналисты получают большое количество угроз. И эти угрозы должны расследоваться, и те, кто угрожает, должны быть наказаны.
Напомним, что с 2014 года Украина оказалась в числе государств мира, в которых работа журналистов связана с наибольшей опасностью. На журналистов не только оказывается давление, но и совершаются покушения. В зоне конфликта на Донбассе погибли несколько российских журналистов. В Киеве был убит известный публицист и журналист Олесь Бузина, расследование по делу о смерти которого до сих пор не привело к должному результату.
Также на Украине заблокирована трансляция российских телеканалов, многие из которых не имеют никакого отношения к политике.
Использованы фотографии: regnum.ru
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