07:01 21 марта
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Четверых боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне

Четверо представителей бандитской группировки ликвидированы в Чеченской Республике. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по ЧР. Бандиты были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов (в составе МВД, Росгвардии и ФСБ) в Ачхой-Мартановском районе республики.

Из сообщения пресс-службы ведомства:
При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов (20 марта) была обнаружена и блокирована группа боевиков.


После обнаружения и блокирования группировки началась специальная операция по ликвидации бандитов. Она была проведена успешно.

По последним данным, среди правоохранителей пострадавших нет.

Четверых боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне


Личности представителей бандгруппы, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, устанавливаются.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 6

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  1. шило (Ваня) Сегодня, 06:40
    Когда их там всех выведут? Одно радует, работают братья!!! soldier
    шило
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:49
      ФСБ как всегда молодцы на высоте , туда этим упырям и дорога .
      Spartanez300
      1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:52
        Цитата: Spartanez300
        Туда упырям и дорога .ФСБ как всегда молодцы на высоте .

        Меня тут только вчера за ФСБ оплёвывали. Были бы "минуса" - "шпалами" по брови закидали бы...
        Zoldat_A
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:57
          Эти плеватели молчали бы в тряпочку , сколько сотрудников гибнет защищая нас от разного рода гадов . Шляпу должны перед ними снимать hi .
          Spartanez300
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:59
          Цитата: Zoldat_A
          Были бы "минуса" - "шпалами" по брови закидали бы..

          в большой семье не без урода...
          LSA57
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:53
        Приятно когда потерь нет а враг уничтожен...так держать ...молодцы.
        Тот же ЛЕХА
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