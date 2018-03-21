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Четверых боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне
Четверо представителей бандитской группировки ликвидированы в Чеченской Республике. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по ЧР. Бандиты были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов (в составе МВД, Росгвардии и ФСБ) в Ачхой-Мартановском районе республики.
Из сообщения пресс-службы ведомства:
После обнаружения и блокирования группировки началась специальная операция по ликвидации бандитов. Она была проведена успешно.
По последним данным, среди правоохранителей пострадавших нет.
Личности представителей бандгруппы, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, устанавливаются.
Из сообщения пресс-службы ведомства:
При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов (20 марта) была обнаружена и блокирована группа боевиков.
После обнаружения и блокирования группировки началась специальная операция по ликвидации бандитов. Она была проведена успешно.
По последним данным, среди правоохранителей пострадавших нет.
Личности представителей бандгруппы, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, устанавливаются.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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