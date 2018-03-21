Четверых боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне

При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов (20 марта) была обнаружена и блокирована группа боевиков.

Четверо представителей бандитской группировки ликвидированы в Чеченской Республике. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по ЧР. Бандиты были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов (в составе МВД, Росгвардии и ФСБ) в Ачхой-Мартановском районе республики.Из сообщения пресс-службы ведомства После обнаружения и блокирования группировки началась специальная операция по ликвидации бандитов. Она была проведена успешно.По последним данным, среди правоохранителей пострадавших нет.Личности представителей бандгруппы, пытавшихся оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, устанавливаются.