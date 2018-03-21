Отец Александра Литвиненко рассказал об убийце своего сына

Пока Саша был в госпитале, Гольдфарб трижды мотался в Соединённые Штаты. Он был заинтересован поднять этот хайп, всю эту пакость, которую сейчас тоже поднимают против Путина. Его (сына), как мне кажется, травили не один раз. И даже в госпитале его травили. Госпиталь как проходной двор был. Туда все могли зайти.

Отец Александра Литвиненко в интервью на «Первом канале» назвал человека, который напрямую причастен к отравлению его сына в Лондоне. По словам Вальтера Литвиненко, этим человеком является тогдашний соратник Бориса Березовского Александр Гольдфарб. Литвиненко-старший отметил, что ему об этом стало известно в беседе с женой Гольдфарба сразу же после смерти сына. Напомним, британское следствие тогда пришло к выводу, что беглого экс-сотрудника ФСБ РФ отравили полонием.Вальтер Литвиненко отметил, что нашедший в Лондоне приют от правосудия один из главарей террористов Ахмед Закаев ранее отмечал, что у Гольдфарба имеются связи с Центральным разведывательным управлением США.Из заявления отца Александра Литвиненко:Для справки: Александр Гольдфарб – гражданин США и Израиля, биохимик, эмигрировавший из СССР в середине 70-х. Именно он помог Александру Литвиненко бежать в Британию. После распада СССР Гольдфарб вновь вернулся в Россию, где стал председателем основанного Борисом Березовским «Фонда гражданских свобод». Гольдфарб на данный момент проживает на территории США.