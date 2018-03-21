10:19 21 марта
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На американском ТВ рассказали, кто победит в кибервойне между США и Россией

На американском телеканале CNBC на днях вышел материал, в котором говорится о вероятном исходе гипотетической кибервойны между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. Мнение по этому поводу высказывает гендиректор компании FireEye Кевин Мэндиа.

На американском ТВ рассказали, кто победит в кибервойне между США и Россией


В интервью для телепрограммы Closing Bell Мэндиа отметил, что если кибервойна всё же начнётся, то у России в ней будет преимущество.


Из заявления американского специалиста:
Дело обстоит таким образом, что если Россия нацелит на нас своё кибероружия, а мы нацелим своё на неё, то Россия победит. Мы слишком привязаны к Интернету, мы во многом полагаемся на сеть. Россия вполне может использовать этот фактор. И тут мы слишком уязвимы.


Гендиректор компании, занимающейся киберразработками, заявил, что никаких особенных мер безопасности в случае массированных кибератак со стороны не только России, но также Ирана, КНДР и Китая у США на данный момент нет.

Напомним, что накануне американский генерал Джон Хайтен на слушаниях в Сенате заявил, что США беззащитны и против российского гиперзвукового оружия.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:08
    РыдалЪ. Бедные беззащитные американцы. Все и со всех сторон их обижают, вот и приходится несчастным давть сдачи всему миру, зачастую - заранее.
    inkass_98
    1. Злой543 Сегодня, 07:13
      Насеяли своей демократии, теперь спать спокойно не могут, отвеки ждут.
      Злой543
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:21
        Цитата: Злой543
        Насеяли своей демократии, теперь спать спокойно не могут, отвеки ждут.

        ещё как насеяли
        LSA57
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:18
          Скоро начнут пожинать плоды . hi
          cniza
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:23
            Цитата: cniza
            Скоро начнут пожинать плоды

            жду не дождусь. да и не я один
            Привет hi
            LSA57
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:25
              Все ждем , но худо будет не только им.
              cniza
      2. Комментарий был удален.
      3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:32
        Цитата: Злой543
        Насеяли своей демократии, теперь спать спокойно не могут, отвеки ждут.

        Демократию и либеральность везде сеяли евреи,так что победитель один.Без вариантов. sad
        ДЕДПИХТО
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:50
          Эт прикольно почитать!
          Т.е. дайте денег и мы будем создавать, создадим суперителлект \ защиту и прочие супер, никакая вражеская угроза нам будет нипочём .... потому как просто подготовить \ обучить обслуживающий тех персонал, который в случае чего будет знать на какую кнопку нажать и какой рубильник вырубить эт неможно!!!
          Т.е. шо ты сделаешь с кочегаркой? лопату у кочегара по инету не отнимешь! и многое такое прочее!
          Пока наша жизнь всецело не контролируется компами объединёнными в единую информационную, управляющую систему, то и вмешаться то можно ограниченно ... разве что порнушку на рекламный проектор пустить!
          Мы за прогресс конечно, многое улучшает наш быт, жизнь. но отдавать под полный контроль всё и вся, преждевременно!
          rocket757
      4. Dmitriy69 (Кондратюк Дмитрий) Сегодня, 09:36
        Да причём тут это всё?!!!
        Всё же ясно как божий день. Этот гендиректор компании FireEye просто нацелился на жирнинький кусок из бюджета, вот теперь везде где можно страом торгует.
        Dmitriy69
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:47
          Денег хочет, нет сомнений! Обосновать то затраты надо, оно конечно печатный станок за благое дело постарается, но конгресс, какая ни будь финансовая комиссия может и спросить - А зачем, собственно! -
          Торговля страхом? А чем "товар" плох?
          rocket757
  2. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:08
    Как кто? Конечно диванные войска, самые многочисленные и боеспособные во всём мире. laughing
    Рысь33
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:13
      Цитата: Рысь33
      Как кто? Конечно диванные войска, самые многочисленные и боеспособные во всём мире. laughing

      А прикиньте, что будет с противником, когда они сдадутся в плен ... Война враз и кончится победой диванов
      Shurik70
  3. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 07:10
    Аааа ! Мы все умрём ! fool
    ФЕОДОР
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:11
    Недоработка, однако. Напечатайте на борьбу с киберугрозой ещё триллиончик. Подумаешь... Когда такой долг, это уже мелочь. wassat
    Горный стрелок
  5. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:20
    Какой скромный "непатриот"!
    Уважаемые диванные воены - вот с кого пример надо брать!
    "Дайте денег! Много. Тогда мы победим!"
    Ибо лучше нету того цвету (зачеркнуто) хакера, что на МО РФ работает.
    Victor_B
  6. собаковод Сегодня, 07:23
    Больные они. Ущербные и убогие. Привыкли воевать? А тут к миру призывают, трагедь!
    собаковод
  7. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:24
    Цитата: Shurik70
    Война враз и кончится победой диванов

    на всех диванов не хватит laughing
    LSA57
    1. ivselim (Иван) Сегодня, 07:42
      А те, что есть, сломаются от ответки. feel
      ivselim
    2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 09:45
      Вот вместо ракет, пусть увеличивают производство диванов.
      Лена Петрова
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:29
    выход один... в окно! wink
    Masya Masya
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:40
      love Марина! !! love У них все окна как всегда, на чердаке, который непрерывно течет! !! lol
      Геркулесыч
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:58
      Цитата: Masya Masya
      выход один... в окно!

      "Ласточкой", чтобы точно черепушку снесло laughing
      Привета hi love
      LSA57
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:37
    . Мы слишком привязаны к Интернету
    "Посеешь ветер - пожнешь бурю". Зато как постоянно выпячивают тот факт, что интернет рожден в Сша. А теперь оказывается, что это может сыграть злую шутку с создателем.
    rotmistr60
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:39
    Ведущий забыл сказать, что эта программа идет под полным контролем России, и лично в Кремле сейчас корректируют каждое слово fool fool Их фобии ладно бы америку убили, так они за собой на тот свет всю планету потянут.
    Геркулесыч
  11. askort154 (Александр) Сегодня, 07:49
    А ведь он прав. Пока у русского в руках лом, никакие кибератаки его не победят.
    Джепеэс-навигация точна и комфортна, но уязвима. А навигация по звёздам и навигационной линейке - вековая надёжность. Никакой РЭБ не страшен.
    Так что, АТИ технологии ( на которые они полностью подсели) хороши при параллельном использовании с " дедовскими" технологиями. что у нас и поддерживается.
    askort154
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:01
      Цитата: askort154
      А навигация по звёздам и навигационной линейке - вековая надёжность. Никакой РЭБ не страшен.

      не так давно на сайте рассказывали. в Афганистане провели для полосатых учения. одним из условий было не использование джипиесов. так они сразу как вышли из базы заблудились laughing выяснилось, что никто не умеет пользоваться компасом и картой laughing
      LSA57
  12. ilya96 (Илья Владимирович) Сегодня, 07:54
    Не стоит расслабляться, возможно такие заявления делаются намеренно.
    ilya96
  13. Vard Сегодня, 07:56
    Зачем компы ломать... современные электросети устроены так, что если оборвать парочку, то остальные уйдут в защиту... а без электричества интернета нет...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:26
      Цитата: Vard
      а без электричества интернета нет...

      кинА тоже laughing
      LSA57
  14. zivXP (Игорь) Сегодня, 08:34
    Неспроста они плачутся, наверное денег будут просить.
    zivXP
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