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На американском ТВ рассказали, кто победит в кибервойне между США и Россией
На американском телеканале CNBC на днях вышел материал, в котором говорится о вероятном исходе гипотетической кибервойны между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. Мнение по этому поводу высказывает гендиректор компании FireEye Кевин Мэндиа.
В интервью для телепрограммы Closing Bell Мэндиа отметил, что если кибервойна всё же начнётся, то у России в ней будет преимущество.
Из заявления американского специалиста:
Гендиректор компании, занимающейся киберразработками, заявил, что никаких особенных мер безопасности в случае массированных кибератак со стороны не только России, но также Ирана, КНДР и Китая у США на данный момент нет.
Напомним, что накануне американский генерал Джон Хайтен на слушаниях в Сенате заявил, что США беззащитны и против российского гиперзвукового оружия.
В интервью для телепрограммы Closing Bell Мэндиа отметил, что если кибервойна всё же начнётся, то у России в ней будет преимущество.
Из заявления американского специалиста:
Дело обстоит таким образом, что если Россия нацелит на нас своё кибероружия, а мы нацелим своё на неё, то Россия победит. Мы слишком привязаны к Интернету, мы во многом полагаемся на сеть. Россия вполне может использовать этот фактор. И тут мы слишком уязвимы.
Гендиректор компании, занимающейся киберразработками, заявил, что никаких особенных мер безопасности в случае массированных кибератак со стороны не только России, но также Ирана, КНДР и Китая у США на данный момент нет.
Напомним, что накануне американский генерал Джон Хайтен на слушаниях в Сенате заявил, что США беззащитны и против российского гиперзвукового оружия.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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