Витко рассказал о поступлении новой техники на Черноморский флот

К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов,

В этом году еще рано подводить итоги, а 2017 учебный год для нас оказался более напряженным, чем предыдущие годы. Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительный вклад в это внесли экипажи подводных лодок,

Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота,