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Витко рассказал о поступлении новой техники на Черноморский флот
Два новых фрегата, 6 дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более 10-ти противодиверсионных и патрульных катеров получил Черноморский флот с 2015 года, передает РИА Новости сообщение командующего флотом Адександра Витко.
Он отметил, что ЧФ пополнился «двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях».
По словам адмирала, во флоте завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят 6 новых больших подводных лодок проекта 636.3.
К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов,сказал Витко в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что ЧФ пополнился «двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях».
В этом году еще рано подводить итоги, а 2017 учебный год для нас оказался более напряженным, чем предыдущие годы. Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительный вклад в это внесли экипажи подводных лодок,рассказал Витко.
По словам адмирала, во флоте завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят 6 новых больших подводных лодок проекта 636.3.
Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота,подчеркнул командующий.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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