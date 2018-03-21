10:18 21 марта
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Витко рассказал о поступлении новой техники на Черноморский флот

Два новых фрегата, 6 дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более 10-ти противодиверсионных и патрульных катеров получил Черноморский флот с 2015 года, передает РИА Новости сообщение командующего флотом Адександра Витко.

Витко рассказал о поступлении новой техники на Черноморский флот


К настоящему моменту мы уже получили и отработали два новых фрегата – "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", шесть дизель-электрических подводных лодок с крылатыми ракетами, более десяти противодиверсионных и патрульных катеров различных проектов,
сказал Витко в интервью газете «Красная звезда».


Он отметил, что ЧФ пополнился «двумя мощными буксирными судами нового поколения, модульными водолазными платформами, мощным плавкраном и рядом других судов обеспечения, которые практически сразу без раскачки и длительного периода введения в эксплуатацию приступили к выполнению задач в Средиземном и Черном морях».

В этом году еще рано подводить итоги, а 2017 учебный год для нас оказался более напряженным, чем предыдущие годы. Наплаванность экипажей кораблей и судов в два раза превысила плановые показатели, причем впервые значительный вклад в это внесли экипажи подводных лодок,
рассказал Витко.

По словам адмирала, во флоте завершилось формирование бригады подводных лодок в Новороссийске, в состав которой входят 6 новых больших подводных лодок проекта 636.3.

Поэтому уже вполне можно говорить о возрождении подводных сил Черноморского флота,
подчеркнул командующий.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 09:08
    ну и шо?? получили кораблики, ха-ха-ха... а вот украинский флот в тоже время получил 3-х адмиралов, шах и мат вам вата!! СУГС!!!
    Denis Obukhov
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:20
      Что вы понимаете?! Сейчас доблестные киборги средствами москитного флота из пяти надувных лодок, подаренных американцами, возьмут Крым со всем ЧФ, вот тут-то адмиралы и понадобятся!!!
      Ушлый_башкорт
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:24
        хха! ничего не получится - наше мудрое командование давно натянуло колючую проволоку под водой вокруг Крыма. надувные не пройдут!
        роман66
        1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 09:36
          давно натянуло колючую проволоку
          Говорят тренировали боевых морских ежей, для протыкания укрофлота.
          Гардамир
        2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:37
          А как же казацький пидводный човен? они от Одессы до Севастополя по дну дойдут=)
          Ушлый_башкорт
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:24
      Два новых фрегата, 6 дизель-электрических подлодок с крылатыми ракетами и более 10-ти противодиверсионных и патрульных катеров получил Черноморский флот с 2015 года,
      Даааа, как то маловато за три то года и это в период перевооружения флотов. Хорошо хоть в этом году на флот поступит несколько больше кораблей. МРК 21631 (возможно сразу три, два вернуться с БФ), третий фрегат 11356, патрульный 22160, и еще ряд вспомогательных судов.
      RASKAT
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:27
      Фрегатов мало , все таки на Черное и Средиземное моря надо из 6 обещанных 3 корабля зажали , Адмирал Макаров тот вообще "летучий голландец" непонятно когда появится на ЧФ .
      Spartanez300
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:14
    Получили на ЧФ - это хорошо. Кстати, что там ввозможно слышно про укрокакловский Хлот, оставленный в Крыму? Или уже подождут когда окончательно ржа не съест? request
    a.s.zzz888
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:22
      Уже предлагал вернуть им набор иголок для рукоделья.
      Teberii
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:22
      Цитата: Denis Obukhov
      а вот украинский флот

      Цитата: a.s.zzz888
      Кстати, что там ввозможно слышно про укрокакловский Хлот

      разве статья про украинский флот?...это флуд, а ЧФ РФ все еще в плачевном состоянии...Макаров застрял на балтике...Москва еще не приступила к ремонту и модернизации, вторая тройка фрегатов будет передана Индии, сдача нового корвета перенесена....чему тут радоваться?....надо вкалывать и вкалывать!!
      Тикси-3
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:26
        Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:22разве статья про украинский флот?...это флуд, а ЧФ РФ все еще в плачевном состоянии...Макаров застрял на балтике...Москва еще не приступила к ремонту и модернизации, вторая тройка фрегатов будет передана Индии, сдача нового корвета перенесена....чему тут радоваться?....надо вкалывать и вкалывать!!

        ну так тогда и вы рассказывайте тогда ТОЛЬКО о ЧФ, а не о Балтике, Индии ... выходит и у вас флуд... hi
        a.s.zzz888
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:32
          Цитата: a.s.zzz888
          ну так тогда и вы рассказывайте тогда ТОЛЬКО о ЧФ, а не о Балтике, Индии ...

          а писал про ЧФ РФ....если вам не понятно, тады ой..... hi
          Тикси-3
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:41
            Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:32 ...а писал про ЧФ РФ....если вам не понятно, тады ой.....

            Место, где находится укрокакловская ржа - это и есть НАШ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, надеюсь вы отрицать это не будете, потому и болею душой. Как то так.
            a.s.zzz888
      2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:27
        Радуются тому, что в войска/флот/авиацию поставляют новую технику, а не пилят всё что не продали на металлолом, как в соседнем государстве или как при одном вечнопьющем президенте в 90-е.
        Ушлый_башкорт
    3. роман66 (роман) Сегодня, 09:25
      мишеней из него понаделать, чтоб не баловаться электронными пусками
      роман66
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:28
        роман66 (роман) Сегодня, 09:25 ↑ Новый
        мишеней из него понаделать, чтоб не баловаться электронными пусками

        Согласен, и ЧФ было бы хорошо - тренировки, и бюджету - "баба с возу"...
        a.s.zzz888
    4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:27
      Цитата: a.s.zzz888
      Получили на ЧФ - это хорошо. Кстати, что там ввозможно слышно про укрокакловский Хлот, оставленный в Крыму? Или уже подождут когда окончательно ржа не съест? request

      Продолжает стойко гнить в отстойниках . Давно предлагал отбуксировать этот хлам к Одессе и бросить где нибудь на отмели , раз "это" нет желания модернизировать или в плавучие мишени переделать . На металл видно резать - овчинка выделки не стоит..
      КВУ-НСвД
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:31
        КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:27 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Получили на ЧФ - это хорошо. Кстати, что там ввозможно слышно про укрокакловский Хлот, оставленный в Крыму? Или уже подождут когда окончательно ржа не съест? request
        Продолжает стойко гнить в отстойниках . Давно предлагал отбуксировать этот хлам к Одессе и бросить где нибудь на отмели , раз "это" нет желания модернизировать или в плавучие мишени переделать . На металл видно резать - овчинка выделки не стоит..

        По ходу да, лучше отстреляться по нему...
        a.s.zzz888
    5. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:45
      Цитата: a.s.zzz888
      Кстати, что там ввозможно слышно про укрокакловский Хлот, оставленный в Крыму? Или уже подождут когда окончательно ржа не съест?

      Я, тут не давно обещал, камраду Шалтаю.. Фото пл "ЗапорОжец".. Выполняю обещанное wink
      Крайняя слева...
      LiSiCyn
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:50
        LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:45
        Я хоть и не "камрад Шалтай", но с удовольствием посмотрел фото, спасибо большое. Кстати, походу оно сделано любителем (или профессионалом?) и вытащено не из укрокакловских СМИ. Смотрите ребята осторожно, беспека хватает всех без разбора. А тут уж точно воНеНьная тайна укрокаклии... bully Да, и главное, когда примерно был сделан снимок?
        a.s.zzz888
        1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 10:09
          Снимок сделан 19.03.18... На телефон.. Безпеки не боюсь wink Чхать, я на них хотел laughing Если интересно, сегодня буду в порту, могу еще "нащелкать"... Постараюсь к " Запорожцу", по ближе подползти... lol hi
          LiSiCyn
      2. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:50
        А правее, две "Варшавянки" стоят...
        Опять, мне хохляцкий флаг прелепили negative
        LiSiCyn
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:53
          LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 09:50 Опять, мне хохляцкий флаг прелепили negative

          Ну, тогда беспека не страшна...
          a.s.zzz888
          1. LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 10:12
            Шериф, специально для Вас... hi
            LiSiCyn
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:16
              LiSiCyn (Стас ) Сегодня, 10:12

              Благодарю. Будет на память Вам, Вашим детям и правнукам. good
              a.s.zzz888
  3. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 09:31
    Во времена моей службы все пирсы были заставлены короблями!А сейчас противодиверсионные катера,даа равноценная замена.Хотя сейчас моряки и этому рады.
    МорякЧФ
    1. роман66 (роман) Сегодня, 09:34
      с такими соседями противодиверсионных катеров мало не бывает wink
      роман66
    2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:36
      МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 09:31 Новый
      Во времена моей службы все пирсы были заставлены короблями!А сейчас противодиверсионные катера,даа равноценная замена.Хотя сейчас моряки и этому рады.

      Тогда, видимо был СССР? Если да, всё понятно... если преславутые 90-е - тоже понятно.
      А времена меняются, вооружение тоже, и самое главное бюджет на ВС РФ.
      a.s.zzz888
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 09:46
      МорякЧФ.....Во времена моей службы все пирсы были заставлены короблями!А сейчас противодиверсионные катера,даа равноценная замена.Хотя сейчас моряки и этому рады.

      Раньше у вас и мужское "достоинство" было твёрже. Мужики, хватит ныть !
      askort154
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:58
      Цитата: МорякЧФ
      Во времена моей службы все пирсы были заставлены короблями!

      Ну, что теперь вспоминать и слезы лить. Тогда и аэродромы были самолетами заставлены, и водка была по 2.87. Медленно, конечно, но флот возрождается.
      Piramidon
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:33
    Под прикрытием триады, всё равно проведем перевооружение , приоритетов много, отсюда количество и темпы.
    ul_vitalii
  5. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:46
    Витко до сих пор в розыске на Украине.Конспирируется поди....
    Сергей Д_2
  6. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 09:51
    Этого мало....
    Урантиец
  7. Ferdinant Сегодня, 10:07
    Хоть что то.
    Ferdinant
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