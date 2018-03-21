Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству

Мы должны смотреть на (ядерное) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы. Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники,

Шаги, которые Москва делает в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призваны помочь ей достичь цели, заключающейся в том, чтобы Россию рассматривали как глобальную военную и дипломатическую державу,