10:20 21 марта
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Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству

За последние десятилетия мир претерпел трансформацию и стал многополярным, но Вашингтону следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами, передает ТАСС заявление главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США Джона Хайтена.

Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству


Мы должны смотреть на (ядерное) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы. Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники,
сказал Хайтен.


США «сохраняют приверженность (поддержанию) стратегической стабильности с Китаем и Россией», заверил тон.

При этом он отметил, что «Россия продолжает бросать вызовы, требующие неуклонной и решительной концентрации внимания».

Шаги, которые Москва делает в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призваны помочь ей достичь цели, заключающейся в том, чтобы Россию рассматривали как глобальную военную и дипломатическую державу,
считает генерал.

По его мнению, новые вооружения, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин, «направлены на то, чтобы запугать США и ... союзников и принудить их действовать так, как хотелось бы Москве».

Затронув тему военного строительства в Китае, Хайтен заявил, что Пекин «агрессивно модернизирует ... мобильные ядерные силы и модифицирует баллистические ракеты большой дальности, чтобы на них можно было устанавливать разделяющиеся головные части индивидуального наведения». Наряду с этим, Китай «быстро разрабатывает и испытывает гиперзвуковые вооружения», добавил он.

Генерал также заявил, что создание в США ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новой ядерной крылатой ракеты морского базирования необходимо, в том числе из-за предполагаемого «дисбаланса между США и Россией, касающегося средств доставки тактического ядерного оружия».

У России имеется сейчас «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности, а у США – только один, и это самолет», сказал глава СТРАТКОМ.

Использованы фотографии: http://www.mk.ru
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Комментарии 17

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  1. avt Сегодня, 09:48
    Оба-на-а-а! Прозрел bully Ну теперь подождём когда до остальных командующих дойдёт во главе с Начальником штабов и этим ...,,Тайнственным монахом" он же ,,Взбесившийся псом" bully
    avt
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 09:52
      У России имеется сейчас «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности, а у США – только один, и это самолет»
      хмм, прибедняется? ага, деньги клянчит старый пес))
      dik-nsk
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:11
      Цитата: avt
      Оба-на-а-а! Прозрел bully Ну теперь подождём когда до остальных командующих дойдёт во главе с Начальником штабов и этим ...,,Тайнственным монахом" он же ,,Взбесившийся псом" bully

      Да куда там. Мир многополярный, но все должно быть завернуть на США laughing
      Венд
  2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 09:49
    Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству

    Наконец-то до вас это дошло...
    Шаги, которые Москва делает в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призваны помочь ей достичь цели, заключающейся в том, чтобы Россию рассматривали как глобальную военную и дипломатическую державу,

    Почему КАК, глупенькие??? good
    Подрезчик
  3. himRa (Rahim) Сегодня, 09:49
    Вашингтону следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами, передает ТАСС заявление главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США Джона Хайтена.

    Что еще может заявить ,,вояка,,?
    У России имеется сейчас «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности, а у США – только один, и это самолет», сказал глава СТРАТКОМ.

    Врет как сивый мерин!!!
    Прослеживается незабвенное шумерское -дэнэг дайте
    himRa
  4. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:51
    Уволят бедолагу, "яйцеголовых" (умных) в Пентагоне не любят.
    Ст.пропорщик
  5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 09:53
    А поезд уже уходил за поворот....
    Кент0001
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:08
      ....Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы....


      Третьим стал Китай. Но озвучивать это генералу не велят политики. А политикам - торгаши. Но Земля то круглая и, одна на всех.
      askort154
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:54
    Вашингтону следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами
    Ну, что тут скажешь? "Горбатого могила исправит", т.к. американское превосходство служит только одной цели - диктовать свои условия.
    rotmistr60
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:54
    то есть вот так просто прийти и разбомбить кого захотел,когда это угодно США, уже не получится...а как всё "хорошо" начиналось:Югославия,Ирак,Афганистан,Ливия,Сирия,
    на подходе Иран,КНДР...
    taiga2018
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:55
    Мир пока что однополярный, многие "международные" организации и СМИ находятся под полным контролем либеральных глобалистов. США со своим госаппаратом и армией просто обслуживают глобалистов. Так что генерал пока что опережает события.
    Altona
    1. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 10:10
      Он не опережает, он пытается довести до сознания правящей элиты запада, что пора мыслить по новому.
      JIaIIoTb
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:56
    Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству

    Это ему может дорого обойтись, признал многополярность. Или уже "бегунок" на руках, и ему всё фиолетово? bully
    a.s.zzz888
  10. Ferdinant Сегодня, 10:05
    Это он старый свой реферат с курсантских времен в столе нашел и перечитывает.
    Ferdinant
  11. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 10:11
    В превосходмтве терроризма, американцы впереди планеты всей!
    Влад Морозов
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 10:12
    Цитата: JIaIIoTb
    Он не опережает, он пытается довести до сознания правящей элиты запада, что пора мыслить по новому.

    ------------------------------------
    Элита Запада давно надела крупные бусы и включила дурочку. Кроме собственных хотелок она ничего слышать не хочет.
    Altona
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:16
    Хочется главному натовскому сатанисту посоветовать, как в анекдоте со старым импотентом: "Так и вы рассказывайте, что можете за ночь по 20 раз."
    Дормидонт
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