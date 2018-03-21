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Американский генерал: мир стал многополярным, но мы должны стремиться к превосходству
За последние десятилетия мир претерпел трансформацию и стал многополярным, но Вашингтону следует в любом случае стремиться к военному превосходству над другими странами, передает ТАСС заявление главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США Джона Хайтена.
США «сохраняют приверженность (поддержанию) стратегической стабильности с Китаем и Россией», заверил тон.
При этом он отметил, что «Россия продолжает бросать вызовы, требующие неуклонной и решительной концентрации внимания».
По его мнению, новые вооружения, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин, «направлены на то, чтобы запугать США и ... союзников и принудить их действовать так, как хотелось бы Москве».
Затронув тему военного строительства в Китае, Хайтен заявил, что Пекин «агрессивно модернизирует ... мобильные ядерные силы и модифицирует баллистические ракеты большой дальности, чтобы на них можно было устанавливать разделяющиеся головные части индивидуального наведения». Наряду с этим, Китай «быстро разрабатывает и испытывает гиперзвуковые вооружения», добавил он.
Генерал также заявил, что создание в США ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новой ядерной крылатой ракеты морского базирования необходимо, в том числе из-за предполагаемого «дисбаланса между США и Россией, касающегося средств доставки тактического ядерного оружия».
У России имеется сейчас «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности, а у США – только один, и это самолет», сказал глава СТРАТКОМ.
Мы должны смотреть на (ядерное) сдерживание сквозь новую линзу. Нас больше не определяет биполярный мир двух сверхдержав, который упрощал наш подход к сдерживанию. Вызов США бросает множество противников, расширяющих свои потенциалы. Чтобы сохранять военное превосходство в этом многополярном мире, мы должны думать, маневрировать, заводить партнеров и внедрять инновации лучше, чем наши противники,сказал Хайтен.
США «сохраняют приверженность (поддержанию) стратегической стабильности с Китаем и Россией», заверил тон.
При этом он отметил, что «Россия продолжает бросать вызовы, требующие неуклонной и решительной концентрации внимания».
Шаги, которые Москва делает в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призваны помочь ей достичь цели, заключающейся в том, чтобы Россию рассматривали как глобальную военную и дипломатическую державу,считает генерал.
По его мнению, новые вооружения, о которых говорил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин, «направлены на то, чтобы запугать США и ... союзников и принудить их действовать так, как хотелось бы Москве».
Затронув тему военного строительства в Китае, Хайтен заявил, что Пекин «агрессивно модернизирует ... мобильные ядерные силы и модифицирует баллистические ракеты большой дальности, чтобы на них можно было устанавливать разделяющиеся головные части индивидуального наведения». Наряду с этим, Китай «быстро разрабатывает и испытывает гиперзвуковые вооружения», добавил он.
Генерал также заявил, что создание в США ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок и новой ядерной крылатой ракеты морского базирования необходимо, в том числе из-за предполагаемого «дисбаланса между США и Россией, касающегося средств доставки тактического ядерного оружия».
У России имеется сейчас «по меньшей мере 11 различных платформ доставки ядерных боезарядов малой мощности, а у США – только один, и это самолет», сказал глава СТРАТКОМ.
Использованы фотографии: http://www.mk.ru
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