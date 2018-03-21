13:10 21 марта
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Японский МИД выступил за более тесное взаимодействие с Москвой

Япония и Россия должны наладить более тесное взаимодействие для решения множества задач, в том числе по северокорейской проблеме, передает РИА Новости заявление главы японского МИД Таро Коно.



У нас много задач, которые требуют интенсивного взаимодействия Японии и России, в том числе по Северной Корее,
сказал Коно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.


По его словам, «эти задачи отражены в плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами Японии и России на 2018-2019 годы», который планируется подписать в ходе нынешнего визита Лаврова.

Коно отметил также, что хотел бы обсудить с российским министром гуманитарные вопросы, в том числе «о посещениях японцами могил предков на южных Курилах». Кроме того, по его словам, представляют интерес вопросы экономического сотрудничества и безопасности.

Мы выступаем за углубление взаимопонимания между нашими странами в их стремлении к заключению мирного договора,
подчеркнул глава МИД Японии.

Напомним, Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи и надеется содействовать решению этой территориальной проблемы путем развития экономических отношений с Россией, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных островах Курильской гряды.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:35
    Более тесное взаимодействие по русски называется "рукопашная"
    Дормидонт
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:43
      Японский МИД выступил за более тесное взаимодействие с Москвой

      Ну их взад, этих "гордых" самураев, пускай с пин.досами взаимодействуют, они 70 лет раком под ними стоят.
      Вот обретут "свое" мнение тогда и подумать можно будет.))
      maxim947
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 11:34
        Мы выступаем за углубление взаимопонимания между нашими странами в их стремлении к заключению мирного договора
        все равно дырку от бублика вам, а не острова
        dik-nsk
  2. Vard Сегодня, 10:37
    Бедная Япония... Ей всем угодит нужно... и нам и США... и между делом северные территории прибрать... хлопотно это...
    Vard
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:40
      А тут ишшо корейцы задумали помириться. Кругом зрада
      Дормидонт
  3. Громобой Сегодня, 10:39
    Развивая сотрудничество нужно и оборону наших островов совершенствовать,чтобы даже тени надежды не появилось у хитрых японцев.
    Громобой
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:45
    Мы выступаем за углубление взаимопонимания между нашими странами в их стремлении к заключению мирного договора
    Мысль о т.н. "северных территориях" не дает покоя японцам. Даже готовы углублять взаимоотношения и то хорошо. А вот когда избавятся от американских баз (что не реально пока существуют Сша) будет совсем хорошо.
    rotmistr60
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:48
    Что сказать - Ой что это, зачем это? - или - Опять, двадцать пять? - все сказано,переговорено, что еще может быть? А фиг его знает!
    rocket757
  6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 11:23
    Молодец Лавров. Вместе с ВВ они дают косоглазым возможность отодвинуть голову от стенки и потереться о неё. Во-первых, движение, во вторых уже не обострение, в третьих - время идёт, бесноватые апологеты уходят, в-четвёртых, молодые постепенно привыкают, что острова чужие...
    Denis Obukhov
  7. HIW (илья) Сегодня, 12:02
    что то меня это вообще не устраивает, и так часть островов отдали китайцам
    https://www.youtube.com/watch?v=72yecnHa0uk
    так ещё и японцам похоже хочет отслюнявить ,
    это всё похоже на предательство Родины https://www.youtube.com/watch?v=EYqMWUPrJeg
    HIW
  8. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 12:03
    Вроде всё и правильно, но совсем не о том
    В центре внимания переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, состоявшихся в Доме приемов МИД Японии в Токио 21 марта, была предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая намечена в России 25-26 мая... Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.

    https://rg.ru/2018/03/21/lavrov-i-kono-obsudili-v
    izit-iaponskogo-premera-v-rossiiu.html
    мыслитель
  9. HIW (илья) Сегодня, 12:10
    Цитата: мыслитель
    Вроде всё и правильно, но совсем не о том
    В центре внимания переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, состоявшихся в Доме приемов МИД Японии в Токио 21 марта, была предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая намечена в России 25-26 мая... Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.

    https://rg.ru/2018/03/21/lavrov-i-kono-obsudili-v
    izit-iaponskogo-premera-v-rossiiu.html

    То есть именно на этой встрече хотят наши острова японцам отдать , или что вы имели в виду ???
    Посмотрите как наши руководители китайцам нашу землю отдали https://www.youtube.com/watch?v=72yecnHa0uk

    а так же вот этот ролик не помешает посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=EYqMWUPrJeg
    HIW
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:16
    А так же поздравил С.В. Лаврова с днём рождения.
    МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения праздничным тортом в виде футбольного мяча, сообщает МИД РФ.РИА Новости https://ria.ru/world/20180321/1516905150.html

    Мои поздравления и пожелания здоровья Сергею Викторовичу, продолжения работы на благо России drinks Воспоминания о Сингапурском саммите АТЭС свежи. drinks soldier
    a.s.zzz888
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:32
    А мы в такие заявления от японцев ох как верим... Все сделают, чтобы на тему НАШИХ островов вернуться! Все надеются на что то... Как то и без "тесного взаимодействия" обходились со времен Великой Победы!
    Ураган70
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