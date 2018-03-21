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Японский МИД выступил за более тесное взаимодействие с Москвой
Япония и Россия должны наладить более тесное взаимодействие для решения множества задач, в том числе по северокорейской проблеме, передает РИА Новости заявление главы японского МИД Таро Коно.
По его словам, «эти задачи отражены в плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами Японии и России на 2018-2019 годы», который планируется подписать в ходе нынешнего визита Лаврова.
Коно отметил также, что хотел бы обсудить с российским министром гуманитарные вопросы, в том числе «о посещениях японцами могил предков на южных Курилах». Кроме того, по его словам, представляют интерес вопросы экономического сотрудничества и безопасности.
Напомним, Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи и надеется содействовать решению этой территориальной проблемы путем развития экономических отношений с Россией, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных островах Курильской гряды.
У нас много задач, которые требуют интенсивного взаимодействия Японии и России, в том числе по Северной Корее,сказал Коно на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, «эти задачи отражены в плане консультаций между внешнеполитическими ведомствами Японии и России на 2018-2019 годы», который планируется подписать в ходе нынешнего визита Лаврова.
Коно отметил также, что хотел бы обсудить с российским министром гуманитарные вопросы, в том числе «о посещениях японцами могил предков на южных Курилах». Кроме того, по его словам, представляют интерес вопросы экономического сотрудничества и безопасности.
Мы выступаем за углубление взаимопонимания между нашими странами в их стремлении к заключению мирного договора,подчеркнул глава МИД Японии.
Напомним, Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи и надеется содействовать решению этой территориальной проблемы путем развития экономических отношений с Россией, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных островах Курильской гряды.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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