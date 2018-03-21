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В ЦВО прошли соревнования огнеметчиков «Белое солнце-2018»
На Чапаевском полигоне в Самарской области Центрального военного округа прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений ЦВО, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
В состязаниях приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу, военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.
Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне, добавили в военном ведомстве.
В состязаниях приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу, военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.
Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне, добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: Пресс-служба ЦВО
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