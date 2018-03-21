13:10 21 марта
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В ЦВО прошли соревнования огнеметчиков «Белое солнце-2018»

На Чапаевском полигоне в Самарской области Центрального военного округа прошли соревнования «Белое солнце-2018» среди огнеметных подразделений ЦВО, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

В ЦВО прошли соревнования огнеметчиков «Белое солнце-2018»


В состязаниях приняли участие военнослужащие из 11 регионов Урала, Поволжья и Сибири. По замыслу, военнослужащим нужно было на бронеавтомобилях «Тигр» преодолеть естественные и искусственные препятствия на местности, после чего высадиться и пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель» и стрелковым оружием. На финальной стадии состязания военнослужащие выполняли нормативы по занятию рубежей для огнеметания с ходу, приведению вооружения к бою и другие.


Победителями соревнований стали огнеметчики из отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кемеровской области. Они представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в июне, добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Пресс-служба ЦВО
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Комментарии 4

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:14
    Отличное название для учений! good Очень - нравится этот фильм.....
    Охотовед 2
    1. Vard Сегодня, 12:22
      До чего дошёл прогресс... навёл и выстрелил... а было с баком за плечами бегали... смесью поливали... а если не дай бог пуля попала в бак... то...
      Vard
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:35
        Цитата: Vard
        До чего дошёл прогресс... навёл и выстрелил... а было с баком за плечами бегали... смесью поливали... а если не дай бог пуля попала в бак... то...

        Пуля и сейчас не подарок. Хоть в бок, хоть в огнесмесь. Хотя лучше уж в бок ...
        А название - ДА !!! Сразу видно, что хороший человек его придумал
        soldier
        Shurik70
  2. Громобой Сегодня, 13:01
    пройти огненно-штурмовую полосу с двумя огнеметами «Шмель»
    "Шмель" под 10 кг весит,это уже огнемётный спецназ какой-то good
    Громобой
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