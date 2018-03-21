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Конгресс США предложил еще больше усилить борьбу с «иностранной пропагандой»
Конгрессмены Сет Мултон (демократ) и Элайза Стефаник (республиканец) внесли на рассмотрении палаты представителей законопроект, усиливающий противостояние «иностранной пропаганде», в том числе российской, передает РИА Новости.
По его словам законопроект предполагает, чтобы «зарубежные СМИ раскрывали свои отношения с иностранными правительствами Федеральной комиссии связи США и американскому народу».
Вместе с тем конгрессмены не упомянули закон о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый в США около 80 лет назад и по которому тот же телеканал RT уже зарегистрирован. Согласно нормам этого закона, «компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую американским властям».
Чем отличает новый законопроект от уже действующего закона, не уточняется.
И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду,заявил Мултон.
По его словам законопроект предполагает, чтобы «зарубежные СМИ раскрывали свои отношения с иностранными правительствами Федеральной комиссии связи США и американскому народу».
Этот закон очень важная инициатива, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию. Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация,сказала в свою очередь Стефаник.
Вместе с тем конгрессмены не упомянули закон о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый в США около 80 лет назад и по которому тот же телеканал RT уже зарегистрирован. Согласно нормам этого закона, «компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую американским властям».
Чем отличает новый законопроект от уже действующего закона, не уточняется.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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