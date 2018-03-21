13:08 21 марта
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Конгресс США предложил еще больше усилить борьбу с «иностранной пропагандой»

Конгрессмены Сет Мултон (демократ) и Элайза Стефаник (республиканец) внесли на рассмотрении палаты представителей законопроект, усиливающий противостояние «иностранной пропаганде», в том числе российской, передает РИА Новости.



И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду,
заявил Мултон.


По его словам законопроект предполагает, чтобы «зарубежные СМИ раскрывали свои отношения с иностранными правительствами Федеральной комиссии связи США и американскому народу».

Этот закон очень важная инициатива, так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию. Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация,
сказала в свою очередь Стефаник.

Вместе с тем конгрессмены не упомянули закон о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый в США около 80 лет назад и по которому тот же телеканал RT уже зарегистрирован. Согласно нормам этого закона, «компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую американским властям».

Чем отличает новый законопроект от уже действующего закона, не уточняется.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 12:19
    Может кто возьмётся... Создать рейтинговое агентство по СМИ... А то уже и солидные издания желтеют...
    Vard
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 12:22
      Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ
      тут как никогда подходит "начни с себя"
      dik-nsk
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:30
      Цитата: Vard
      А то уже и солидные издания желтеют...


      Они не желтеют, у них все по заветам Оруэлла: "правда - это ложь, мир - это война".
      В общем, только Министерства Правды им не хватает...

      ЗЫ Оруэл ведь писал свой "1984" не про СССР, как многие думают. Он как раз подразумевал капиталистический мир будущего...
      ROSS_Ulair
      1. Scoun (Roman) Сегодня, 12:43
        Цитата: ROSS_Ulair
        Они не желтеют, у них все по заветам Оруэлла: "правда - это ложь, мир - это война".

        А как там сейчас Трампушка огребает!!! Только пух летит, он оказывается вопреки "советникам", поздравил ВВП.
        ПС.
        Теперь он точно должен будет ввести новые санкции и желательно на имущество и счета чиновников России зарубежом.
        Scoun
        1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:50
          Цитата: Scoun
          Теперь он точно должен будет ввести новые санкции и желательно на имущество и счета чиновников России зарубежом.


          Вот он - кандидат от народа! laughing
          ROSS_Ulair
  2. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:19
    Чтобы «бороться» с идеями нужны более мощные идеи, но откуда они у вас, иудеи? - как бы вы не прикидывались «американцами», но лукавые виды конкуренции уже не прокатят
    Denis Obukhov
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:19
    Изголяются мерикатосы в своей злобе, как могут! bully
    a.s.zzz888
  4. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:21
    И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели. Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду,
    заявил Мултон.

    Ведь на ложь и пропаганду у звездно-полосатых исключтельная монополия, а тут такая бестактность со стороны России и Китая. Что уж сразу себя господами над всем остальным миром не объявят прямым текстом?
    Ушлый_башкорт
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:24
    законопроект, усиливающий противостояние «иностранной пропаганде»
    Усиливают, усиливают, а со своими СМИ развернувшими разнузданную компанию против первого лица сделать ничего не могут. Только не стоит говорить о "независимых" СМИ в Сша. А вот у нас некоторые СМИ, которые в открытую работают в интересах запада не мешало бы прижать к ногтю.
    rotmistr60
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:26
    беруши и шоры на глаза вам в помощь, что бы ничего не слышать и не видеть... тогда никакая "пропаганда" не страшна... wink
    Masya Masya
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:54
      Цитата: Masya Masya
      беруши и шоры на глаза вам в помощь, что бы ничего не слышать и не видеть... тогда никакая "пропаганда" не страшна...

      Это если головы нет, а если есть ,дык она и так не страшна. laughing
      Анти-Корр.
  7. KonoGon (Da) Сегодня, 12:37
    Конгресс США предложил еще больше усилить борьбу с «иностранной пропагандой»
    И это прекрасно.
    KonoGon
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:44
    Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ,
    Мы должны обеспечить прозрачность и публичное раскрытие информации иностранными СМИ, чтобы американская общественность знала, откуда эта информация,
    Короче давайте усилим контроль над подконтрольными для контролирования американской общественности recourse Оруэлл нервно курит в сторонке...Свободный светоч демократии..блин..
    КВУ-НСвД
  9. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:05
    "Конгресс США предложил еще больше усилить борьбу с «иностранной пропагандой»" laughing свобода слова по американски.
    MKPU-115
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