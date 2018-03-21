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Канадские СМИ: Оттава поставляет саудитам бронемашины с мощным вооружением
Контракт на поставку канадских БТР Саудовской Аравии включает продажу бронемашин, вооруженных 105-мм пушками, передает ТАСС сообщение канадских СМИ.
Контракт был заключен еще в 2014 году. Согласно его условиям, саудитам должно быть поставлено 928 бронетранспортеров модели LAV 6 компании General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио, на сумму $ 12 млрд.
«При этом соглашение предусматривает поставки 119 бронемашин, оснащенных 105-мм пушками, 119 БТР с противотанковым вооружением и 119 бронетранспортеров, на которых установлена 30-мм авиационная пушка. Остальная техника оснащена "стандартным" вооружением (пулеметами калибра 5,56 и 7,62 мм и 25-мм пушкой)», – говорится в публикации.
Сообщается, что первые поставки этих машин начались в начале прошлого года.
Впервые об этой сделке (без раскрытия деталей) в 2015 году написала газета The Globe and Mail. По ее словам, «данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека». Авторы утверждали, что подобные канадские бронемашины «Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания».
В 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять сделку, поскольку контракт был подписан предыдущим консервативным правительством, и «его расторжение нынешними либеральными властями станет ужасным прецедентом». Вместе с тем премьер заверил, что впредь «канадское правительство будет стараться не заключать» подобных сделок.
Контракт был заключен еще в 2014 году. Согласно его условиям, саудитам должно быть поставлено 928 бронетранспортеров модели LAV 6 компании General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио, на сумму $ 12 млрд.
«При этом соглашение предусматривает поставки 119 бронемашин, оснащенных 105-мм пушками, 119 БТР с противотанковым вооружением и 119 бронетранспортеров, на которых установлена 30-мм авиационная пушка. Остальная техника оснащена "стандартным" вооружением (пулеметами калибра 5,56 и 7,62 мм и 25-мм пушкой)», – говорится в публикации.
Сообщается, что первые поставки этих машин начались в начале прошлого года.
Впервые об этой сделке (без раскрытия деталей) в 2015 году написала газета The Globe and Mail. По ее словам, «данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека». Авторы утверждали, что подобные канадские бронемашины «Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания».
В 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять сделку, поскольку контракт был подписан предыдущим консервативным правительством, и «его расторжение нынешними либеральными властями станет ужасным прецедентом». Вместе с тем премьер заверил, что впредь «канадское правительство будет стараться не заключать» подобных сделок.
Использованы фотографии: http://karopka.ru
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