13:10 21 марта
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Канадские СМИ: Оттава поставляет саудитам бронемашины с мощным вооружением

Контракт на поставку канадских БТР Саудовской Аравии включает продажу бронемашин, вооруженных 105-мм пушками, передает ТАСС сообщение канадских СМИ.

Канадские СМИ: Оттава поставляет саудитам бронемашины с мощным вооружением


Контракт был заключен еще в 2014 году. Согласно его условиям, саудитам должно быть поставлено 928 бронетранспортеров модели LAV 6 компании General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио, на сумму $ 12 млрд.


«При этом соглашение предусматривает поставки 119 бронемашин, оснащенных 105-мм пушками, 119 БТР с противотанковым вооружением и 119 бронетранспортеров, на которых установлена 30-мм авиационная пушка. Остальная техника оснащена "стандартным" вооружением (пулеметами калибра 5,56 и 7,62 мм и 25-мм пушкой)», – говорится в публикации.

Сообщается, что первые поставки этих машин начались в начале прошлого года.

Впервые об этой сделке (без раскрытия деталей) в 2015 году написала газета The Globe and Mail. По ее словам, «данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека». Авторы утверждали, что подобные канадские бронемашины «Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания».

В 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять сделку, поскольку контракт был подписан предыдущим консервативным правительством, и «его расторжение нынешними либеральными властями станет ужасным прецедентом». Вместе с тем премьер заверил, что впредь «канадское правительство будет стараться не заключать» подобных сделок.

Использованы фотографии: http://karopka.ru
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Комментарии 6

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  1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:48
    А толку? Их хуситы там долбят в полный рост, никакое современное вооружение не помогает.
    Ушлый_башкорт
    1. Громобой Сегодня, 12:54
      Цитата: Ушлый_башкорт
      А толку?

      Смысл в том,что канадцы поставили оружие в недемократическую страну,где нарушают права человека.И теперь они от этого ужасно страдают,правда ради торжества демократии от деньжат не собираются отказываться wassat
      Громобой
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 13:00
        Так под эту гребенку 'недемократического государства' можно ⅔ стран мира причислить. Не думаю, что на этой волне поставки оружия прекратятся - деньги правят миром, увы
        шура матросов
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:00
        Деньги конечно не пахнут .... а толку, они ж мозги саудитским генералам к комплект поставок не включали, так что погорит и это всё, как всё остальное!
        rocket757
  2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 12:54
    Саудиты вооружаются очень большими темпами, разово закупать бронемашины тысячами. Явно готовятся к большой войне.
    Dreamboat
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:05
    Лучше бы они саудидам мозги поставили, хотя, я думаю, у Канады с этим тоже напряжёнка.
    Yrec
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