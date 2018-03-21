15:54 21 марта
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Сирийские охотники на террористов получили новые КамАзы

Знаменитые сирийские «Охотники на ИГ» (группировка запрещена в РФ) получили автомобили повышенной проходимости – КамАЗ-43118. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете фотографии, пишет Российская газета.

Сирийские охотники на террористов получили новые КамАзы


На фото запечатлен момент подготовки к переброске подразделения в Восточную Гуту.




«Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом – 300 л.с.», – говорится в материале.



Максимальная скорость грузовика – 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 л.

Ранее в составе правительственных были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» и более старые КамАЗ-4310.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 12

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:32
    Гы-гы, "Знаменитые сирийские «Охотники на ИГ» (группировка запрещена в РФ)". Охотников на ИГ тоже в РФ запретили? Это после того как заводик у америкосов отжать попытались?
    Yrec
    1. Vard Сегодня, 13:35
      Ну мы поняли... кто там и за чем... А грузовики, это хорошо... пешком много не навоюешь...
      Vard
  2. Громобой Сегодня, 13:38
    Почему машины синие?
    Громобой
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:53
      Может с намеком на это?) wassat
      Romka47
    2. АВП 518 (Александр) Сегодня, 13:55
      Цитата: Громобой
      Почему машины синие?

      Видимо что бы не перепутали.

      АВП 518
    3. sergei_55 (Сергей) Сегодня, 14:46
      Зелёных ещё не подвезли.
      sergei_55
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:42
    Ну понятно , что грузовики поставляют , понятно , что поставляют из России и , ясен пень , что "вездеходную" версию . Вот умеют журналисты из ничего новость на-гора выдать..
    КВУ-НСвД
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:51
    Автор отредактируй текст, а то получается что запрещены Знаменитые сирийские «Охотники на ИГ» , и вопрос : у парня на 3 фото на груди украинский флаг ??!
    Romka47
    1. АВП 518 (Александр) Сегодня, 14:01
      Что ж вам украина везде мерещится?

      АВП 518
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:33
        ну правда ведь похоже на нашивку УКРов
        Romka47
        1. АВП 518 (Александр) Сегодня, 14:54
          Это нашивка с надписью на арабском языке. Она гласит: «Служу тебе, о Зейнаб!» (в некоторых толкованиях звучит как «Здесь мы пришли, о Зейнаб»). Это известный шиитский лозунг, отсылающий к истории сестры имама Хусейна, Зейнаб, которая публично обличила убийц своего брата, обвинив их в отклонении от норм ислама. Нашивка носится для уменьшения вероятности «дружественного огня» со стороны сирийских подразделений.На фото боец ССО с этой нашивкой.
          АВП 518
  5. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:20
    им надо много неприхотливой техники и камаз это то что надо
    JON IVAHOVISH
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