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Сирийские охотники на террористов получили новые КамАзы
Знаменитые сирийские «Охотники на ИГ» (группировка запрещена в РФ) получили автомобили повышенной проходимости – КамАЗ-43118. Об этом свидетельствуют появившиеся в интернете фотографии, пишет Российская газета.
На фото запечатлен момент подготовки к переброске подразделения в Восточную Гуту.
«Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом – 300 л.с.», – говорится в материале.
Максимальная скорость грузовика – 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 л.
Ранее в составе правительственных были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» и более старые КамАЗ-4310.
На фото запечатлен момент подготовки к переброске подразделения в Восточную Гуту.
«Новые для Сирии грузовики с колесной формулой 6×6 отличаются улучшенными характеристиками. Они относятся к тяжелому классу. При собственном весе более 10 тонн могут перевозить грузы массой более 11 тонн. Также возможно буксировка двенадцатитонного прицепа. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом – 300 л.с.», – говорится в материале.
Максимальная скорость грузовика – 90 км/ч. На машине имеются два топливных бака емкостью 210 и 350 л.
Ранее в составе правительственных были замечены лишь КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» и более старые КамАЗ-4310.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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