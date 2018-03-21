15:53 21 марта
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Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду без обсуждения, сообщают украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией


Как пишут СМИ, в частности, Кабмин остановил действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России о разрыве экономического сотрудничества.


Ране сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Использованы фотографии: https://zn.ua/
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Комментарии 59

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:43
    Название статьи
    Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
    , далее по тексту
    Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта.
    . О чём статья?
    Серж Горелый
    1. Vard Сегодня, 13:48
      И слава богу... пусть на зло бабушке морозят уши...
      Vard
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:55
        Цитата: Vard
        И слава богу... пусть на зло бабушке морозят уши...

        как говорят мелкобританцы (морского ежа им в анус), когда леди покидает автомобиль, он увеличивает свою скорость. можно перевести и на Великий и Могучий
        LSA57
        1. Siegen (Валентин) Сегодня, 14:01
          Украинская политика в отношении России —
          «Сосед, дай пожрать, а то мне тебе под дверь насрать нечем». am
          Siegen
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:09
            Цитата: Siegen
            Украинская политика в отношении России —
            «Сосед, дай пожрать, а то мне тебе под дверь насрать нечем»

            Сатановский красиво сказал
            LSA57
            1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:15
              Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией

              Главное, чтобы теперь с голоду не сдохла...не будет статей на ВО, неинтересно будет... recourse
              Подрезчик
              1. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 14:50
                Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией.
                _MaX_
        2. шура матросов (Александр) Сегодня, 14:21
          Ну, наконец-то fellow . Сначала США ввели доп.пошлины на продукцию иностранных металлургических предприятий, теперь и в России наша продукция н.а.х не нужна. Правильной дорогой идем товарищи (вернее паны) - станем 'великой аграрной державой', кто против (в основном работники промышленных предприятий, потерявших заказы) - на перегной, чтоб еще больше сделать плодородными почву (для продажи за бОльшие деньги). wassat
          просто стёб, но печальный. Как говорят у нас - 'далi буде iнтересно' recourse
          шура матросов
        3. Комментарий был удален.
      2. avt Сегодня, 13:58
        Цитата: Vard
        И слава богу...

        good Господи ! Да неужели правда !? Это ж сколько обрубят товара , который по демпинговым ценам ДО СИХ ПОР тащат с Руины в Россию, причём с большой долей вполне себе контрафакта . А если учесть что тащат к примеру те же запчасти и узлы для авиапрома , то это уже не шутки.
        Цитата: Владыка Ситх
        То что они говорят, потом Верховная рада на автомате принимает.

        Дай то Бог !
        avt
      3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:59
        главное чтоб Украина себе еще чего нибудь не разорвала,с таким "энтузиазмом" можно нанести себе травмы не совместимые с жизнью))
        Ратник с пулеметом
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:29
          Цитата: Ратник с пулеметом
          таким "энтузиазмом" можно нанести себе травмы не совместимые с жизнью

          Уже. Наверное заметили, что пациент скорее жив, чем мёртв и находится на аппарате искусственного дыхания. А так же, искусственной почки, печени, сердца и со вставными мозгами.
          Orionvit
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:40
            Цитата: Orionvit
            Наверное заметили, что пациент скорее жив, чем мёртв и находится на аппарате искусственного дыхания. А так же, искусственной почки, печени, сердца и со вставными мозгами.

            Тогда наоборот - скорее мертв, чем жив...
            helmi8
            1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:43
              Разницы никакой, всё равно недееспособен. И надежд на улучшение, никаких. laughing
              Orionvit
    2. К0щей Сегодня, 13:49
      Цитата: Серж Горелый
      О чём статья?

      ниочем
      К0щей
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:49
      То что они говорят, потом Верховная рада на автомате принимает.А лучше, вообще послушать, что говорит Госдеп, значит примут в Польше, Трибалтах, Украине.
      Владыка Ситх
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:37
        Цитата: Владыка Ситх
        То что они говорят, потом Верховная рада на автомате принимает.

        только, что передали. приняли без обсуждения
        LSA57
    4. AleksPol (Александр) Сегодня, 13:58
      Серж Горелый
      А Вы прочитайте внимательней "РАНЕЕ сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта."

      "Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией"
      А сегодня разорвала
      AleksPol
      1. volodya (владимир) Сегодня, 14:04
        Цитата: AleksPol
        Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией"

        Ну так,как ать хочут!
        volodya
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:07
        МОЖЕТ принять и ПРИНЯЛА - не совсем тождественные понятия.
        Серж Горелый
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:43
        Цитата: AleksPol
        готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией

        Тогда сразу автоматом и из договора по СНГ их исключить. А то как всегда - тут играем, тут пропускаем, а здесь мы рыбу заворачивали...
        helmi8
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:12
      Кабмин Украины принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы
      Владыка Ситх
    6. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:25
      Цитата: Серж Горелый
      О чём статья?

      О том, что нормальному, здравомыслящему человеку не дано понять, что творится в голове свидомого украинца.
      Orionvit
  2. РУСС (Максим) Сегодня, 13:45
    Ну ,а когда же будет "вишенка" на торте? Когда объявление войны?
    РУСС
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:00
      Цитата: РУСС
      Когда объявление войны?

      скоро
      LSA57
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:48
    "Чистопородный" хохол, который не ест, не спит, всё о благосостоянии Украины думает...ведь есть ещё у Украины блага, что попилить между правящим олигархатом можно...
    Alex-a832
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:49
    Сбился со счёта , какое уже подобное намерение и заявление... Пустобрёхи..
    КВУ-НСвД
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:07
      Ну так, это же все для внутреннего потребления заявляется, перемога мол и всё такое, а на деле будут дальше с нами торговать.
      Ушлый_башкорт
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:31
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Ну так, это же все для внутреннего потребления заявляется, перемога мол и всё такое

        Самое интересное, что многие действительно верят.
        Orionvit
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:57
          Некоторые в плоскую Землю верят.
          Ушлый_башкорт
  5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:50
    Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией


    А также разорвала свою дупу и экономику.
    Генерал Песчаных Карьеров
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:52
    Украинцам осталось только повеситься,а так они уже всё сделали!!!
    HAM
  7. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 13:52
    вальцман, гройсман, коломойский, Турчинов, яйценюх-кто из них- не из евреев, попробуй угадай!
    Молот 75
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 13:56
    Цитата: Серж Горелый
    О чём статья?

    --------------------------
    Готовятся разорвать соглашение так, чтобы Россия еще должна осталась.
    Altona
    1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:12
      Они уже 4 года разрывают, никак не разорвут. Когда Газпром, заявил о прекращении поставок газа на Украину, укровласть, вместо тогог, чтобы обрадоваться,разрывают же, почему-то истерику закатила.
      Тульский пряник
  9. ioan-e (Борис) Сегодня, 13:56
    Только "власти" этой недостраны могут с таким остервенением радоваться отпиливанию с.у.к.а, на котором сидят!
    Дай Бог здоровья и сил ВВП, чтобы смог выстроить надежную систему до своего ухода, которая у нас не позволит прорваться к власти таким свидомитам с мозгами хуторян!
    ioan-e
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:34
      Цитата: ioan-e
      не позволит прорваться к власти таким свидомитам с мозгами хуторян!

      Если вы не заметили, то на последних выборах в России, за "свидомитов с мозгами хуторян", проголосовало почти четверть избирателей. Плохая тенденция, "прививка украины" на некоторых не действует.
      Orionvit
  10. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:57
    Вот это достижение. БРАВО. Результат напряжённой работы не иначе...
    Azazelo
  11. Siegen (Валентин) Сегодня, 13:57
    Разрыв отношений с Россией - больно.
    Не так, конечно, как ножницами в глаз,
    но всё равно немного неприятно.
    Siegen
  12. Serge (Сергей) Сегодня, 13:58
    Да давно пора вам от нас отвязаться!!!Мы только тыщу раз ЗА!А то как поганки присосались к злачным местам и боитесь соску выплюнуть)
    Serge
  13. словак Сегодня, 13:59
    Границу, пожалуйста, закройте границу, чтобы мышь не проскочила, чтобы ни капли топлива, ни грамма товаров, ни одной души ни туда, ни обратно.
    словак
  14. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:00
    Страна не пуганых идиотов.
    sgr291158
  15. kolesov Сегодня, 14:03
    В оконцовке всё это им с рук сойдёт как сказал Путин братский народ пусть чувствуют себя у нас как дома.
    kolesov
    1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:10
      Я тоже удивился этому заявлению. Я бы хотел чтобы прежде всего наш российский народ, чувствовал себя в России, как дома.
      Тульский пряник
  16. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:05
    Цитата: "Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией"
    Звучит очень круто, это как маленький ребенок назло родителям специально обгадился - типа пусть вам будет хуже...
    Да на здоровье!
    Романенко
  17. В H (В H) Сегодня, 14:05
    Давно России надо было было прекратить всякое сотрудничество с бывшей украиной ,включая экономическое, , прекратить поставки угля и нефтепродуктов ..удобрений ..нелегалов отлавливать и по закону ..сажать ..прикрыть полностью перевод денег гастерами и в идеале гнать их домой..добивать надо то , что еще осталось от промышленности .. т.н. украины.. не в коем случае никакой помощи ..в обозримом будущем
    В H
  18. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:07
    А ведь в этой программе есть пункт о свободном передвижении граждан двух стран через границы . Как с этим будет теперь ? Хотя нашим и так препоны ставили и раньше . .
    AleksPol
  19. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 14:09
    Чё правда? Ну наконец-то, а то Петро Ляксеич, когда уже сказал - прощай Россия а закупки Украиной российской продукции увеличились на 40%. Клоуны.
    Тульский пряник
  20. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 14:09
    Молодцы. Я рад за них. Может хоть теперь поменьше денег туда вкладывать будем. Вот бы ещё профессора Бебика диктатором избрали, раду назвали бы Беби, а всё население планеты украинцами. Правда американцы скорее всего им этого не позволят. Придётся признавать что украинцы произошли от американцев. Вот только российские либералы тоже произошли от американцев и наверное они друг другу объявят санкции. А пока есть версия от Русланы, что украинцы потомки шумеров. https://youtu.be/Cx_djYslafY
    Олег Козлов
  21. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:16
    Ну а по сути что это меняет?
    Они юридически подтвердили фактическое положение.
    Вот я лично побоялся бы что-либо покупать на Украине сейчас.
    Вон, ситуация с колесными вагонными тележками и валами затворов на ГЭС вполне показательны.
    Zomanus
  22. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 14:17
    следующий шаг будет по видимому письменный отказ жителей от родственников проживающих в России и признание всех украинцев.(работающих в России) предателями а агентами Кремля с обязательным заключением в концлагеря по приезду с заработков ...
    толя ежик
  23. Serge (Сергей) Сегодня, 14:19
    Анекдотик в тему как бэ:
    Порошенко с Путиным поехали на рыбалку,Порох поймал золотую рыбку,рыбка говорит:
    -Раз ты меня поймал то 2 твоих желания исполню!Ну а Путину ты только присутствовал твое 1 желание.
    Порох сразу загадывает желания:
    -Чтоб в Украине не было ни 1 москаля!
    рыбка:-Готово!
    Порох:-Так москалей нет на Украине,поставь толстый бетонный забор высотой 5 метров чтоб ни 1 москаль не мог попасть на Украину!
    Рыбка:-Готово!(и Путину)Теперь ты загадывай желание!
    Путин репу почесал и думает вслух:-На Украине москалей нет,москали туда не попадут через такой забор,таксссс рыбка разводи бетон и заливай все на...!!!
    Serge
  24. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:22
    Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.


    гасторбайтеры наверное вздрогнули от такой новости
    Не либероид Русский
  25. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:23
    Ещё один "разрыватель". Надеюсь, вклочья?
    Yrec
  26. Керенский (Кирилл) Сегодня, 14:30
    Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду без обсуждения,

    Перемога чи зрада? Их уже никто и не спрашивает...
    Керенский
  27. Комментарий был удален.
  28. fedor13 Сегодня, 14:51
    Что их правительство разорвало и так известно
    fedor13
  29. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 14:56
    Если даже украинцы развалят всю экономику до нуля и станут нищими бомжами они возненавидят Россию ещё больше. Украина от нищеты конечно не погибнет. переориентируется на другие товары и рынки. И сохранит свой русофобский тоталитарный режим, который может существовать бесконечно. Т.е Россия имеет соседом злобную враждебную страну. Нужно создавать буфер т.е. реализовывать проект Новороссия.
    Влад Петров
  30. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:08
    [quote]Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. /quote]
    Ну и кому убыло? В чём перемога-то?
    Berkut24
  31. Александр. (Александр) Сегодня, 15:13
    страна не пуганных идиотов
    Александр.
  32. mamont5 (Александр) Сегодня, 15:15
    Цитата: helmi8
    Тогда сразу автоматом и из договора по СНГ их исключить. А то как всегда - тут играем, тут пропускаем, а здесь мы рыбу заворачивали...

    А они в СНГ и так только в качестве наблюдателей.
    mamont5
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