"Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией"

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду без обсуждения, сообщают украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.Как пишут СМИ, в частности, Кабмин остановил действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России о разрыве экономического сотрудничества.Ране сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта.Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.