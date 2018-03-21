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Гройсман: Украина разорвала экономическое сотрудничество с Россией
Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров в среду без обсуждения, сообщают украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Как пишут СМИ, в частности, Кабмин остановил действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России о разрыве экономического сотрудничества.
Ране сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Как пишут СМИ, в частности, Кабмин остановил действие документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России о разрыве экономического сотрудничества.
Ране сообщалось, что премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией и такое решение Кабмин может принять 21 марта.
Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Использованы фотографии: https://zn.ua/
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