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Катар покупает в Турции 8 скоростных катеров
Военное ведомство Катара подписало турецкой судостроительной фирмой Yonca Onuk контракт на строительство 8-ми скоростных катеров проекта MRTP 24/U, сообщает bmpd.
Договор был подписан во время международной оборонной выставки DIMDEX-2018, проходившей в столице Катара. Его стоимость не разглашается.
Согласно информации турецких СМИ, Катар получит четыре катера проекта MRTP 24/U в варианте для обеспечения действий сил специального назначения и еще 4 катера в ударном варианте.
Первый вариант будет вооружен 12,7-мм пулеметной дистанционно управляемой установкой Aselsan STAMP и смогут принимать 16 полностью экипированных бойцов специального назначения.
Второй вариант оснастят двумя пулеметными установками Aselsan STAMP, а также комплексом управляемого вооружения (название не указывается).
Сообщается, что катер имеет цельнокомпозитную конструкцию, водоизмещение – 55 тонн, длину – 26,3 м и ширину – 5,48 м. Два дизельных двигателя (тип и мощность – на выбор заказчика) позволяют развивать скорость до 54 узлов. Запас топлива – 9200 литров, дальность плавания – более 500 миль. Экипаж – от пяти человек.
Договор был подписан во время международной оборонной выставки DIMDEX-2018, проходившей в столице Катара. Его стоимость не разглашается.
Согласно информации турецких СМИ, Катар получит четыре катера проекта MRTP 24/U в варианте для обеспечения действий сил специального назначения и еще 4 катера в ударном варианте.
Первый вариант будет вооружен 12,7-мм пулеметной дистанционно управляемой установкой Aselsan STAMP и смогут принимать 16 полностью экипированных бойцов специального назначения.
Второй вариант оснастят двумя пулеметными установками Aselsan STAMP, а также комплексом управляемого вооружения (название не указывается).
Сообщается, что катер имеет цельнокомпозитную конструкцию, водоизмещение – 55 тонн, длину – 26,3 м и ширину – 5,48 м. Два дизельных двигателя (тип и мощность – на выбор заказчика) позволяют развивать скорость до 54 узлов. Запас топлива – 9200 литров, дальность плавания – более 500 миль. Экипаж – от пяти человек.
Использованы фотографии: www.milscint.com
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