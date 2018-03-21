15:55 21 марта
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Катар покупает в Турции 8 скоростных катеров

Военное ведомство Катара подписало турецкой судостроительной фирмой Yonca Onuk контракт на строительство 8-ми скоростных катеров проекта MRTP 24/U, сообщает bmpd.



Договор был подписан во время международной оборонной выставки DIMDEX-2018, проходившей в столице Катара. Его стоимость не разглашается.


Согласно информации турецких СМИ, Катар получит четыре катера проекта MRTP 24/U в варианте для обеспечения действий сил специального назначения и еще 4 катера в ударном варианте.

Первый вариант будет вооружен 12,7-мм пулеметной дистанционно управляемой установкой Aselsan STAMP и смогут принимать 16 полностью экипированных бойцов специального назначения.

Второй вариант оснастят двумя пулеметными установками Aselsan STAMP, а также комплексом управляемого вооружения (название не указывается).

Сообщается, что катер имеет цельнокомпозитную конструкцию, водоизмещение – 55 тонн, длину – 26,3 м и ширину – 5,48 м. Два дизельных двигателя (тип и мощность – на выбор заказчика) позволяют развивать скорость до 54 узлов. Запас топлива – 9200 литров, дальность плавания – более 500 миль. Экипаж – от пяти человек.

Использованы фотографии: www.milscint.com
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Комментарии 3

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:38
    Что-то не припомню «удачных» Турецких проектов, катеров данного класса?!?! no Лучше - Рапторы , наши заказали бы, ну или у шведов..... hi
    Охотовед 2
    1. san4es Сегодня, 15:39
      ...."Раптор" -- штурмовой, а этот просто патрульный...Турки уже передавали Катару: "трех больших скоростных сторожевых катеров проекта MRTP 34 и и трех малых быстроходных катеров-перехватчиков проекта MRTP 16 в марте 2012 года. Три малых катера проекта MRTP 16 (Q 42 - Q 44) были сданы катарскому заказчику в конце 2012 года."
      Характеристики MRTP 24 :
      Длина 26,30 м
      Ширина 5,53 м
      Осадка 1,40 м
      Водоизмещение 59 т
      Скорость 60 узлов
      Дизель, 2×2250 кВт
      Дальность 500 миль
      Топливо 8,500 т
      Вода 1000 л.
      Экипаж 6 чел hi
      san4es
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:22
    Вальцману газ в баллонах возить
    Дормидонт
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