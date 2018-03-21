15:51 21 марта
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Сейшельская оппозиция препятствует открытию индийской военной базы

Оппозиционные силы в парламенте Сейшельских островов заявили о том, что намерены воспрепятствовать реализации сделки с Индией, предполагающей создание на Сейшелах индийской военной базы. Примечательно, что силы, которые ранее называли себя сейшельской оппозицией, теперь в парламенте страны имеют большинство, и это не может не беспокоить Индию.

Сейшельская оппозиция препятствует открытию индийской военной базы


Дело в том, что индийские власти ранее заключили сделку с местным правительством на предмет развёртывания военной базы на одном из отдалённых островов архипелага (расположен более чем в тысяче км от столицы государства – Виктории). Это остров, на котором есть аэродром, но практически нет людей. Остров имеет длину около 7 км. Самая высокая его точка – около 30 м над уровнем моря.


Индия в случае открытия базы обещала инвестировать в экономику Сейшел более полумиллиарда долларов. В Нью-Дели заявляли, что военная база позволит повысить безопасность судоходства в этой части Индийского океана. Также индийские власти отмечали, что контингент ВС Индии на военной базе будет тренировать и сейшельских военнослужащих.

Глава Демократического союза Сейшельских островов заявил, что возглавляемая им коалиция ратифицировать соглашение с Индией не будет, добавив, что «эта сделка мертва». По словам политика, сделка с Индией послужила бы излишней милитаризации курортных островов и создала бы предпосылки для притока индийских рабочих в островное государство, где и без того проблемы с занятостью.

Президент Республики Сейшельские острова Дэнни Фор заявил, что 26 марта намерен встретиться с главой оппозиционных сил для обсуждения сейшельско-индийского соглашения, достигнутого в 2015-м году.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 2

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:50
    Однако! Думаю если Индусы - просто приедут туристами на Сейшелы (Все) - острова Утонут! crying Но зато красиво - с песнями и танцами! laughing
    Охотовед 2
  2. Cartalon (Михаил) Сегодня, 15:38
    Китайцы проплатили?
    Cartalon
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