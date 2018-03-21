Сейшельская оппозиция препятствует открытию индийской военной базы

Оппозиционные силы в парламенте Сейшельских островов заявили о том, что намерены воспрепятствовать реализации сделки с Индией, предполагающей создание на Сейшелах индийской военной базы. Примечательно, что силы, которые ранее называли себя сейшельской оппозицией, теперь в парламенте страны имеют большинство, и это не может не беспокоить Индию.Дело в том, что индийские власти ранее заключили сделку с местным правительством на предмет развёртывания военной базы на одном из отдалённых островов архипелага (расположен более чем в тысяче км от столицы государства – Виктории). Это остров, на котором есть аэродром, но практически нет людей. Остров имеет длину около 7 км. Самая высокая его точка – около 30 м над уровнем моря.Индия в случае открытия базы обещала инвестировать в экономику Сейшел более полумиллиарда долларов. В Нью-Дели заявляли, что военная база позволит повысить безопасность судоходства в этой части Индийского океана. Также индийские власти отмечали, что контингент ВС Индии на военной базе будет тренировать и сейшельских военнослужащих.Глава Демократического союза Сейшельских островов заявил, что возглавляемая им коалиция ратифицировать соглашение с Индией не будет, добавив, что «эта сделка мертва». По словам политика, сделка с Индией послужила бы излишней милитаризации курортных островов и создала бы предпосылки для притока индийских рабочих в островное государство, где и без того проблемы с занятостью.Президент Республики Сейшельские острова Дэнни Фор заявил, что 26 марта намерен встретиться с главой оппозиционных сил для обсуждения сейшельско-индийского соглашения, достигнутого в 2015-м году.