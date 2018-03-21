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СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ
Газета «Новые Известия» со ссылкой на канал RTVI публикует материал, который больше походит на слухи. Речь в материале идёт о том, что в новом российском правительстве кресло министра иностранных дел «вероятно, займёт другой человек». И якобы Лавров сам давно собирался в отставку.
При этом в материале на сайте RTVI, вещающего в спутниковом формате на русском языке на десятки стран мира, содержится лишь заявление неназванного источника, представляющего МИД РФ.
Из заявления:
Для кого это "ни для кого"?..
Далее приводится выдержка из интервью Марии Захаровой для RTVI, в котором та говорит, что ничего не знает о том, останется ли Сергей Лавров на посту главы внешнеполитического ведомства России или не останется.
На сайте упомянутого телеканала заявлено и о том, что «Лавров, вероятно, не уйдёт на пенсию, так как ему будет предложено войти в Совбез РФ».
В принципе, на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства, но конечное решение в любом случае за президентом.
При этом в материале на сайте RTVI, вещающего в спутниковом формате на русском языке на десятки стран мира, содержится лишь заявление неназванного источника, представляющего МИД РФ.
Из заявления:
То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет.
Для кого это "ни для кого"?..
Далее приводится выдержка из интервью Марии Захаровой для RTVI, в котором та говорит, что ничего не знает о том, останется ли Сергей Лавров на посту главы внешнеполитического ведомства России или не останется.
На сайте упомянутого телеканала заявлено и о том, что «Лавров, вероятно, не уйдёт на пенсию, так как ему будет предложено войти в Совбез РФ».
В принципе, на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства, но конечное решение в любом случае за президентом.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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