СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ

То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет.

Газета «Новые Известия» со ссылкой на канал RTVI публикует материал, который больше походит на слухи. Речь в материале идёт о том, что в новом российском правительстве кресло министра иностранных дел «вероятно, займёт другой человек». И якобы Лавров сам давно собирался в отставку.При этом в материале на сайте RTVI, вещающего в спутниковом формате на русском языке на десятки стран мира, содержится лишь заявление неназванного источника, представляющего МИД РФ.Из заявления:Для кого это "ни для кого"?..Далее приводится выдержка из интервью Марии Захаровой для RTVI, в котором та говорит, что ничего не знает о том, останется ли Сергей Лавров на посту главы внешнеполитического ведомства России или не останется.На сайте упомянутого телеканала заявлено и о том, что «Лавров, вероятно, не уйдёт на пенсию, так как ему будет предложено войти в Совбез РФ».В принципе, на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства, но конечное решение в любом случае за президентом.