18:14 21 марта
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СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ

Газета «Новые Известия» со ссылкой на канал RTVI публикует материал, который больше походит на слухи. Речь в материале идёт о том, что в новом российском правительстве кресло министра иностранных дел «вероятно, займёт другой человек». И якобы Лавров сам давно собирался в отставку.

При этом в материале на сайте RTVI, вещающего в спутниковом формате на русском языке на десятки стран мира, содержится лишь заявление неназванного источника, представляющего МИД РФ.

Из заявления:
То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет.



СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ


Для кого это "ни для кого"?..

Далее приводится выдержка из интервью Марии Захаровой для RTVI, в котором та говорит, что ничего не знает о том, останется ли Сергей Лавров на посту главы внешнеполитического ведомства России или не останется.

На сайте упомянутого телеканала заявлено и о том, что «Лавров, вероятно, не уйдёт на пенсию, так как ему будет предложено войти в Совбез РФ».

В принципе, на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства, но конечное решение в любом случае за президентом.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:10
    В принципе, на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства, но конечное решение в любом случае за президентом.

    не один руководитель от специалиста такого класса не откажется
    LSA57
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:12
      Цитата: LSA57
      не один руководитель от специалиста такого класса не откажется

      Согласен с тобой, коллега! Как бы не говорили про правительство Путина, но к профессиональным качествам Лаврова ни у кого притензий не возникает. Во уж действительно - человек на своём месте!
      Российский министр иностранных дел Сергей Лавров — заядлый курильщик. Когда после введения запрета на курение в штаб-квартире ООН в 2003 году Генеральный секретарь Кофи Аннан (Kofi Annan) сделал ему замечание, попросив не курить, Лавров ответил: «Этот дом принадлежит всем членам ООН, а Вы им только временно управляете». И продолжил курить.

      https://roman-n.livejournal.com/8057789.html
      Logall
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:27
        СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ

        Косыгин получил прозвище мистер "Нет". А какое же прозвище достанется Лаврову, неужели мистер"Д.Б."? smile
        СРЦ П-15
        1. 16112014nk (Николай) Сегодня, 16:36
          Цитата: СРЦ П-15
          Косыгин получил прозвище мистер "Нет".

          Это прозвище было у Громыко. Ну и Лавров, похоже, не компрадор, в отличии от большинства коллег.
          16112014nk
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 16:57
            Теперь Путин будет ставить ястребов. Времена нынче такие.
            фигвам
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:23
              Цитата: фигвам
              ...Теперь Путин будет ставить ястребов. Времена нынче такие...

              RTVI продолжило эту тему. Вот выдержка:
              ...Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента...
              Андрей К
          2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:58
            Цитата: 16112014nk
            Это прозвище было у Громыко.

            Вы правы! Спасибо, что меня поправили! hi
            СРЦ П-15
            1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 17:02
              Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на публикации в СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост главы МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

              «Давайте поздравим Сергея Викторовича с днём рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — отметил он.

              Alena Frolovna
        2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:01
          Цитата: СРЦ П-15
          СМИ объявили, что Лавров якобы собирается покинуть пост главы МИД РФ

          Косыгин получил прозвище мистер "Нет". А какое же прозвище достанется Лаврову, неужели мистер"Д.Б."? smile

          Мистер "сожаление" или "озабоченность".
          lis-ik
        3. Fayth (Андрей) Сегодня, 18:04
          Я бы не стал сравнивать Косыгина с Лавровым, у них не только разный уровень, но и разное государство.
          Fayth
          1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:13
            Цитата: Fayth
            Я бы не стал сравнивать Косыгина с Лавровым, у них не только разный уровень, но и разное государство.

            Более того такого количества дипломатических уступок и вялости не было со времён Шеварнадзе и Козырева.
            lis-ik
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:37
      Да кто же его в Совбезе терпеть будет! belay Он же табак курит и сигаретным дымом всех "народолюбцев" отравить может! lol
      сибиралт
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:30
        Цитата: сибиралт

        Да кто же его в Совбезе терпеть будет! Он же табак курит и сигаретным дымом всех "народолюбцев" отравить может!

        Он бросил курить,чего и нам желает yes
        Вас Влад
  2. andrej-shironov Сегодня, 16:15
    Я бы с большим удовольствием прочитал заявление что в новом Правительстве не будет таких персоналий как Медведев, Шувалов, Дворкович и т.д. Впрочем кормчий то остался тем же, так что персоналии то может и сменяться а вот курс нет. Олигархат форева!
    Кстати, ятак понимаю подобного рода вбросы будут по всем персоналиям в Правительстве, с целью узнать отношение репрезентативных групп.
    andrej-shironov
    1. котовский (Константин) Сегодня, 16:21
      Скажите,а репрезентативные группы,это кто?
      Те кто говорит?..
      Цитата: andrej-shironov
      Я бы с большим удовольствием прочитал заявление что в новом Правительстве не будет таких персоналий как Медведев, Шувалов, Дворкович и т.д. Впрочем кормчий то остался тем же, так что персоналии то может и сменяться а вот курс нет. Олигархат форева!
      котовский
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:23
        smile "А нырки, это нырки" (Жмурки)
        andrej-shironov
        1. Татьяна Сегодня, 16:49
          Цитата: andrej-shironov
          Я бы с большим удовольствием прочитал заявление что в новом Правительстве не будет таких персоналий как Медведев, Шувалов, Дворкович и т.д. Впрочем кормчий то остался тем же, так что персоналии то может и сменяться а вот курс нет. Олигархат форева!
          Кстати, ятак понимаю подобного рода вбросы будут по всем персоналиям в Правительстве, с целью узнать отношение репрезентативных групп.

          Убрать из правительства РФ Медведева с Дворковичем точно! Поддерживаю.
          Из министров убрать Силуанова, Мединского (которому припомнить Памятную доску Маннергейму в СПБ), Мутко!
          Причём без всякого повышения с переводом их в Совет Федерации ФС РФ. Пусть они катятся на все 4-ре стороны!
          Татьяна
    2. Комментарий был удален.
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:47
        smile Татьяна, я с вами согласен! Если лишь одна ложка кхм...го...дёгтя, которая портит всю бочку мёда: Кормчий остался тот же, поэтому возможны смены персоналий но не курса! А от перестановки слагаемых скоро будм говорить и про новых Медведевых Мутках, Силуановых и т.д. что их надо убрать!
        andrej-shironov
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:39
          Цитата: andrej-shironov
          Если лишь одна ложка кхм...го...дёгтя, которая портит всю бочку мёда: Кормчий остался тот же

          Вы не думайте no За вас думают.Он не остался,как вы выразились,а был выбран большинством yes Вы коммунисты всегда будете не довольны! lol Потому что вроде как не по вашей идеи живём,нет молочных рек, да кисейных берегов!Скажу по секрету, характер портится и на здоровье это плохо сказывается!
          Вас Влад
          1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 17:56
            Вы коммунисты всегда будете не довольны!
            Ох уж эти коммунисты, вечно они недовольны, но как хорошо, что вместе с тем кого выбрал весь народ, остались, Чубайс Шувалов, Кудрин, Медведев и прочие дорогие каждому россиянину...
            Гардамир
            1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 17:58
              Цитата: Гардамир
              Чубайс Шувалов, Кудрин, Медведев и прочие дорогие каждому россиянину...

              Ну вы постоянно ведь манипулируете,ась wink Кто из этих людей сейчас во власти,что вы так за нас волнуетесь?
              Вас Влад
              1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 18:04
                Кто из этих людей сейчас во власти
                К примеру Дмитрий Анатольевич Медведев глава правительства, второй человек в стране или нет? Все остальные тоже во власти...
                Гардамир
                1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:11
                  Цитата: Гардамир
                  К примеру Дмитрий Анатольевич Медведев

                  Бинго good Это правильный ответ!А зачем вы тогда людей в заблуждение вводите?Да вы правильно сказали он второй человек и очень влиятельный.Так что с ним лучше договариваться,чем воевать.
                  Цитата: Гардамир
                  Все остальные тоже во власти...

                  Кто эти остальные?
                  Цитата: Гардамир
                  Чубайс Шувалов, Кудрин, Медведев и

                  Это опять эти? good
                  Вас Влад
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 16:15
    "Новые известия..."
    taiga2018
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:15
    Больше похоже на вброс...Хотя..Бывает просто человек устал...А с таким давлением моральным такое может быть
    Magic Archer
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:15
    Началось гадание на кофейной гуще... Кого "Эхо Москвы" не видит в следущем составе правительства? Шойгу? lol
    Слава Богу в трезвомыслии Путину не откажешь, поэтому каких-то неадекватных перестановок не предвидится. Подождем - посмотрим.
    Alex-a832
  6. hiller (hiller) Сегодня, 16:17
    "СМИ объявили" - "магическая" фраза дилетантов....очередной "вброс" недругов...для дискуссии "ни о чём" и "подогрева" недовольных. Лавров - профи! И такими не разбрасываются. И вообще, а кто такие RTVI?
    hiller
  7. 76СССР (Роман) Сегодня, 16:21
    Авторитетнейший человек со здравым умом и холодной головой. Если кто в Правительстве и находится по праву, так это Лавров.
    76СССР
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:21
    Во первых, Лавров человек в возврасте , а не машина, а во вторых -со временем узнаем, правда это или нет. Нечего раньше времени паниковать.
    Геркулесыч
  9. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:21
    " в любом случае решение за президентом", ах какая жалость,что за президентом а не журналистами, а то бы начался дурдом: сколько журналистов и столько мнений, а если ещё запросить мнение из-за рубежа
    Монархист
  10. dojjdik (иван) Сегодня, 16:22
    у нас понятно дело "все" уходят в отставку-а вот диктатор нетаньяху никогда не уйдет он будет вечно издеватся над арабами
    dojjdik
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:23
    Лавров, действительно скоро уходит. В 2024 году, чтобы стать президентом России.
    Denis Obukhov
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 18:01
      Сергею Викторычу 74 года в 2024-м будет и, соответственно, 80 - в 2030-м ...
      reservist
  12. kunstkammer Сегодня, 16:23
    на сегодняшний день можно в таком же ключе обсуждать политическое будущее любого министра федерального правительства

    Вот... вот... уволят Лаврова, Шойгу, Рогозина. Зато оставят лучших мировых экономистов во главе с друганом Медведевым.
    Раисся вперде!
    kunstkammer
    1. Siegen (Валентин) Сегодня, 16:34
      уволят Лаврова, Шойгу, Рогозина

      Министром иностранных дел могут назначить Мутко.
      Английский-то у него на уровне... belay
      Siegen
      1. andrej-shironov Сегодня, 16:55
        laughing Аха-ха! Ржу нимагу!
        andrej-shironov
  13. Кочегаркин (Кочегаркин) Сегодня, 16:25
    Цитата: andrej-shironov
    ....Кстати, ятак понимаю подобного рода вбросы будут по всем персоналиям в Правительстве, с целью узнать отношение репрезентативных групп.

    Вполне возможно и так, довольно таки интересное предположение, сейчас всякие "Книгиморд" и "внистиграмм" начнут пестрить подобного рода статейками и кучей коментариев к ним...

    Цитата: andrej-shironov
    Впрочем кормчий то остался тем же, так что персоналии то может и сменяться а вот курс нет. Олигархат форева!

    а вот тут, лично я, надеюсь на смену курса, и не факт что "кормчий" сам поддерживает курс"олигорхатфорева!"... есть такое впечатление . что этим занимается как раз кабмин....
    Кочегаркин
    1. andrej-shironov Сегодня, 16:51
      wink Надежды юношей питают...ну вы поняли.
      andrej-shironov
  14. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 16:28
    Это все бла-бла-бла, а это реальность...
    Ирек
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:42
      Присоеденяюсь к поздравлению! !! hi hi hi
      Геркулесыч
  15. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 16:30
    Даже если он сегодня же сядет дома и будет только курить и попивать кофеёчек, то и тогда он уже войдет в историю государства российского. Да он уже в неё вошел. И в мировую историю тоже. При нём вернулся. Крым.
    Shuttle
    1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 17:03
      При нём вернулся. Крым.
      Как вы правы. В те времена, когда главой правительства был Дмитрий Анатольевич Медведев вернулся Крым.
      Гардамир
      1. Татьяна Сегодня, 17:31
        Цитата: Гардамир
        При нём вернулся. Крым.
        Как вы правы. В те времена, когда главой правительства был Дмитрий Анатольевич Медведев вернулся Крым.

        Это заслуга не ДАМа и состава его правительства, ВВП в качестве Президента РФ.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 17:48
          Татьяна
          Цитата: Гардамир
          При нём вернулся. Крым.
          Как вы правы. В те времена, когда главой правительства был Дмитрий Анатольевич Медведев вернулся Крым.
          Исправляю опечатку в своём предыдущем комментарии. А именно.

          Присоединение Крыма это заслуга не ДАМа и состава его прозападно-либерального правительства - а лично ВВП в качестве Президента РФ!
          Татьяна
          1. Гардамир (Гардамир) Сегодня, 17:58
            а лично ВВП
            Понятно- понятно, как Крым присоединять, так он лично, а как неприятности, так правительство
            А почему у вас имя в ике, как у прочих не подсвечивается?
            Гардамир
  16. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:33
    Ох как же некоторым этого бы хотелось.... Перебьются.
    Topotun
  17. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:43
    Сейчас вопросов к международной политике правительства особо нет, к военной тоже. Все вопросы к экономической.
    mavrus
  18. Langf (Андрей ) Сегодня, 16:48
    Павлика на пост, он с Шарикову Каутского читал.
    Langf
  19. martin-159 (Юрий) Сегодня, 17:05
    Какой-то фейк. Это вместо поздравления с днем рождения?
    martin-159
  20. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 18:08
    Уйдёт.,а не уйдёт, в нём будет разлагаться представителя РФ.
    андрсон
  21. фа2998 (андрей) Сегодня, 18:11
    Цитата: Logall
    качествам Лаврова ни у кого притензий не возникает

    Ну это по вашему мнению! Я бы не министром ИД, не в совете безопасности не имел бы людей у которых родные живут за границей. Может быть сложится ситуация когда надо делать действия против страны ПМЖ родных (даже и воевать!), а таким министрам не комильфо. hi
    фа2998
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