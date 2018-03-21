На учениях под Белгородом майор ВС РФ погиб, спасая жизнь солдата-срочника

В результате подрыва гранаты офицер получил тяжёлые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал. Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о гибели офицера ВС РФ в Белгородской области во время учебно-тренировочных занятий. Отмечается, что смерть военнослужащего наступила в результате разрыва гранаты. Из заявления представителя пресс-службы ЗВО стало известно, что ЧП произошло на одном из белгородских полигонов (в/ч 25624) накануне – 20 марта – во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.Сообщается, что военнослужащий службы по призыву, готовясь к метанию гранаты, при выдёргивании чеки выронил боеприпас. Увидев это, наблюдавший за действиями бойца офицер, оттолкнул того в сторону и сам закрыл своим телом.Из сообщения:Также сообщается, что офицер за его героический поступок представлен к госнаграде (посмертно). Известно имя погибшего офицера - Владимир Чупин. По некоторым данным, Владимир был участником контртеррористической операции в Чечне.