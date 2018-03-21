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На учениях под Белгородом майор ВС РФ погиб, спасая жизнь солдата-срочника
Пресс-служба Западного военного округа сообщает о гибели офицера ВС РФ в Белгородской области во время учебно-тренировочных занятий. Отмечается, что смерть военнослужащего наступила в результате разрыва гранаты. Из заявления представителя пресс-службы ЗВО стало известно, что ЧП произошло на одном из белгородских полигонов (в/ч 25624) накануне – 20 марта – во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.
Сообщается, что военнослужащий службы по призыву, готовясь к метанию гранаты, при выдёргивании чеки выронил боеприпас. Увидев это, наблюдавший за действиями бойца офицер, оттолкнул того в сторону и сам закрыл своим телом.
Из сообщения:
Также сообщается, что офицер за его героический поступок представлен к госнаграде (посмертно). Известно имя погибшего офицера - Владимир Чупин. По некоторым данным, Владимир был участником контртеррористической операции в Чечне.
Сообщается, что военнослужащий службы по призыву, готовясь к метанию гранаты, при выдёргивании чеки выронил боеприпас. Увидев это, наблюдавший за действиями бойца офицер, оттолкнул того в сторону и сам закрыл своим телом.
Из сообщения:
В результате подрыва гранаты офицер получил тяжёлые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал. Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.
Также сообщается, что офицер за его героический поступок представлен к госнаграде (посмертно). Известно имя погибшего офицера - Владимир Чупин. По некоторым данным, Владимир был участником контртеррористической операции в Чечне.
Использованы фотографии: Твиттер
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