18:13 21 марта
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На учениях под Белгородом майор ВС РФ погиб, спасая жизнь солдата-срочника

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о гибели офицера ВС РФ в Белгородской области во время учебно-тренировочных занятий. Отмечается, что смерть военнослужащего наступила в результате разрыва гранаты. Из заявления представителя пресс-службы ЗВО стало известно, что ЧП произошло на одном из белгородских полигонов (в/ч 25624) накануне – 20 марта – во время занятий по метанию боевых гранат из окопа.
На учениях под Белгородом майор ВС РФ погиб, спасая жизнь солдата-срочника

Сообщается, что военнослужащий службы по призыву, готовясь к метанию гранаты, при выдёргивании чеки выронил боеприпас. Увидев это, наблюдавший за действиями бойца офицер, оттолкнул того в сторону и сам закрыл своим телом.
Из сообщения:
В результате подрыва гранаты офицер получил тяжёлые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал. Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

Также сообщается, что офицер за его героический поступок представлен к госнаграде (посмертно). Известно имя погибшего офицера - Владимир Чупин. По некоторым данным, Владимир был участником контртеррористической операции в Чечне.

Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 38

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  1. andrej-shironov Сегодня, 17:04
    Соболезнования родным и близким! Настоящий Офицер и Человек!
    andrej-shironov
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 17:05
    Вечная память герою! Мужества семье!

    А этого рукожопого... Как так можно, слов нет...
    bazzbazz
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:05
    ОФИЦЕР с большой буквы!
    Офицер, настоящий офицер - всегда отец солдатам. Где-то что-то похохмит, где-то обматерит, где-то и в ухо треснет, а где-то - своей жизнью пожертвует.
    Земля пухом ОФИЦЕРУ, соболезнования родным и близким.
    Андрей К
  4. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:07
    Пусть земля ему будет пухом. Мои глубочайшие соболезнования
    Андрей из Челябинска
  5. gorgo (Владимир) Сегодня, 17:09
    Вот что значит честь офицера! Царство ему Небесное! Прямо в Рай...
    gorgo
  6. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 17:10
    воевал в Чечне, цену жизни знает поэтому и не раздумывая накрыл собой гранату
    Салют
  7. alekc75 Сегодня, 17:11
    этого урода с трясучкой отдать бы под трибунал-из-за него боевой офицер погиб!!!
    alekc75
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:16
      Значит, невнемателен был на инструктаже боец, или и такое бывает, просто испугался гранаты. Я в 87 году видал курсанта на полигоне, отказался бросать гранату -он ее реально испугался даже брать в руки! !
      Геркулесыч
      1. басмач (Константин) Сегодня, 17:33
        Так есть же учебные. Аналогичная по весу со сквозным отверстием для выхода газов . Вкручивается УЗРГМ и вперёд. После использования меняется запал. Сами такие в училище бросали. Вот и пусть учатся до одури, чтоб руки не тряслись и навык отрабатывался до автоматизма.
        Майора жаль. Гибнут по чьей то дурости и раздолбайству. Наградой к жизни его не вернёшь и ничего не исправишь.
        басмач
        1. УВБ (Виктор) Сегодня, 17:54
          Цитата: басмач
          Так есть же учебные

          При первоначальной подготовке всегда вначале и используются учебные, и лишь затем боевые. Вы предлагаете совсем не использовать боевые при обучении? это как обучить стрельбе только холостыми.
          В своё время я занимал должность начальника стрельбища, насмотрелся такого от души. С виду нормальный боец, никогда не подумаешь что кишка тонка, а как вытащит чеку- цепенеет. И здесь очень важно самообладание офицера или сержанта. Неоднократно был свидетелем как роняли гранаты под ноги, но небыло ни одного случая гибели, всегда находящийся рядом успевал выбросить гранату из окопа. А майору- Вечная память и соболезнования родным.
          УВБ
  8. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:11
    Соболезнования герою!
    Владыка Ситх
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:30
      Вечная память герою!
      Соболезнования близким...
      Logall
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:12
    Лучше бы первый канал о чаще рассказывал о таких людях чем в 101 раз показывать передачи подобные делёжке и разборкам вокруг Джагарханяна и со.
    NF68
  10. AleksPol (Александр) Сегодня, 17:12
    Этим балбесам по призыву только муляжи в руки давать . Было же уже такое , офицер тогда инвалидом стал . Вечная память герою . Родители солдата и он сам всю жизнь должны его помнить
    AleksPol
  11. 76СССР (Роман) Сегодня, 17:14
    Вечная память Герою!
    76СССР
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:16
    Жаль, что погиб, Земля пухом.
    Меня другое интересует. Как поставлен вопрос обучения метанию гранат, если такие ЧП случаются?
    Просто во время службы не кидали гранат, не пришлось.
    Вытрючить до посинения с учебными макетами , чтобы посреди ночи разбуди, заставь кинуть и когда без ошибок это сделают, потом только к боевым переходить. И опять же, на просторах интернета видел сюжет, кто-то, вроде китайцы, бросали гранату в окружении окопов. тоже выпала и её просто спихнули в ближайший, а сами в другой спрыгнули, что сложно заставить такие траншеи вырыть или лучше людей терять? Надо же как-то с умом к процессу обучения таким опасным действиям подходить.
    К-50
    1. cariperpaint Сегодня, 17:25
      тут до посинения можно навык отрабатывать . но когда боевая в руки попадает в первый раз им начинают перед упражнением начинают доводить что она боевая и что то с ними происходит.... видел такое кучу раз. сам когда первый раз именно боевую кидал меня так наинструктировали я дышать боялся. ручки потеют... мандраж страх. такое случается как не старайся иногда.
      cariperpaint
      1. domnich (Сергей) Сегодня, 17:39
        Цитата: cariperpaint
        когда первый раз именно боевую кидал


        Было такое и у меня в начале 70-х, когда курс молодого бойца проходил. Так что поведение молодого бойца стандартное, не нужно его винить. А офицер пострадал при подобных обстоятельствах далеко не первый - поступил, как должен был поступить настоящий офицер!
        domnich
    2. пушкарь (Сергей) Сегодня, 18:05
      Цитата: К-50

      И опять же, на просторах интернета видел сюжет, кто-то, вроде китайцы, бросали гранату в окружении окопов. тоже выпала и её просто спихнули в ближайший, а сами в другой спрыгнули, что сложно заставить такие траншеи вырыть или лучше людей терять? Надо же как-то с умом к процессу обучения таким опасным действиям подходить.
      Это не в окружении окопов было, это был специальный окоп в виде глубокой "канавы" вокруг центрального "островка", на котором стоят обучаемый и обучающий. Если кто-то не добросит гранату до бруствера или уронит её, то граната скатится в "канаву" и осколки и взрывная волна уйдут вверх. Тогда и не надо будет героически отдавать свои жизни во имя разгильдяйства командования.
      ,
      пушкарь
  13. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:20
    соболезнования родным и близким ОФИЦЕРА и ЧЕЛОВЕКА!а это солдат-срочник...в каждом призыве,в любой части есть хотя бы один такой криворукий...
    taiga2018
  14. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:20
    Присоеденяюсь к соболезнованиям, хороший был офицер, настоящий, ЧЕЛОВЕК с большой буквы! !! hi Спасибо ему за жизнь спасенную!!!
    Геркулесыч
  15. SAF (Александр) Сегодня, 17:32
    Цитата: Геркулесыч
    Присоеденяюсь к соболезнованиям, хороший был офицер, настоящий, ЧЕЛОВЕК с большой буквы! !! hi Спасибо ему за жизнь спасенную!!!

    Присоеденяюсь к соболезнованиям
    Бронежилет от гранаты не спасет?
    SAF
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:42
      Лицо, руки, низ живота -много чего броник не закрывает, а вообще, от осколков, ну тут еще и от его класса зависит, защитить может. Так еще и какое расстояние от взрыва -факторов много.
      Геркулесыч
      1. SAF (Александр) Сегодня, 18:00
        Спасибо
        Я имел ввиду если обучающий упал на гранату в бронежилете (Закрыл грудью - как Матросов абразуру).
        Досадно - не первый случай когда падает граната и не предусмотрены способы спасения - хотя-бы окоп ниже уровня окопа бросания.
        Не первый - и дай Бог последний офицер погиб смертью ГЕРОЯ!
        SAF
  16. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 17:34
    Нет, нужно фильтровать недоносков подальше от окопов и не давать им в руки тяжелее лопаты. Сколько же можно спасать этих недоделанных? Из-за этих ...... гибнут настоящие люди!
    Вкд Двк
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:46
      А воевать с кем будите, если вместо обучения, всем кто вам не нравится из за их не готовности к войне отсеете на хозработы, или в тыловые подразделения? Готовить нужно серьезно, восстановить для начала НВП -начальную военную подготовку, и в армию пойдут пускай еще не спецы, но как минимум, реально способные ту же гранату боевую правельно бросить.
      Геркулесыч
  17. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:34
    для меня останется загадкой, почему майор меняет свою жизнь на срочника? Майор-то ценнее для армии.
    bogart047
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:40
      Цитата: bogart047
      для меня останется загадкой, почему майор меняет свою жизнь

      Да хотя бы потому, что он Офицер , именно так, с большой буквы. И ещё: каждый командир - это,по сути, многодетный отец. А разве отец не защитит своего сына, пусть даже тот - криворукий неумеха...
      Paranoid50
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:47
      Потому что старой Советской закалки человек, живущий по Суворовскому завету "сам погибай, а товарища выручай "!
      Геркулесыч
    3. AwaZ (Walery) Сегодня, 18:12
      если бы просто граната взорвалась , ну да , всех бы зацепило , но все бы и живы остались ... Это дурной подвиг дурной .
      AwaZ
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:39
    Цитата: alekc75
    этого урода с трясучкой отдать бы под трибунал-из-за него боевой офицер погиб!!!

    Если солдат " с трясучкой", то виноват всё равно будет командир (офицер).
    А Владимир Чупин, как настоящий Офицер (с большой буквы) спас ситуацию совершив подвиг, ценой собственной жизни. Вечная память.
    mavrus
  19. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:44
    А у нас в учебке таджик гранату в руке оставил а чеку бросил. Комвзвод и замполит рядом стояли, когда они к нему рыпнулись он гранату в окоп уронил. Замполит успел гранату из окопа выкинуть, даром что только из афгана вернулся. Я должен был следующий бросать все видел метров с 10, так у меня руки так начали трястись, что комвзвода сам за меня гранату бросил. А потом все замяли никто наверху и не узнал, а ведь это тоже подвиг, ну по крайне мере мне и таджику жизнь спас.
    bk316
  20. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 17:46
    Человечище с большой буквы...
    Azazelo
  21. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:00
    Каким надо быть криворуким что бы выронить гранату,в снежки что ли в детстве не играл,да и небось учебные гранаты перед этим кидали ,таких и спасать не надо.За это надо срок давать
    Yak28
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 18:09
      Когда первый раз берут в руки не учебную, а боевую гранату - это не редкость. Видел похожий случай, благо офицер стоял не в окопе, а рядом и буквально выдернул молодого из окопа, в два раза больше него был, силушки море. Обошлось.
      Razvedka_Boem
  22. кедр (Евгений) Сегодня, 18:04
    Что за манеру взяли величать без отчества, он что безотцовщина. Как отчество у Героя, кто знает?
    Совсем уже, что ли насаждаемая СМИ вестернизация русских Иванов в Смиты и Джонсоны превратила?
    Админы, вы пожалуйста этот крен в сторону западных порядков выправляйте, если можете...
    Подскажите отчество Владимира. Упокой Господи, его душу во царствии твоём.
    кедр
  23. AwaZ (Walery) Сегодня, 18:10
    Не говорят о покойнике плохо, но это уже из ряда вон.
    Молодежь всегда кидают РГД, граната эта может нанести вред , если она попала к тебе в окоп или ты на нее лег , как этот офицер. если она взорвется в метре от тебя на открытой местности , максимум что будет , легкая контузия и куча порезов . Жив останешься по любому. У меня в жизни был подобный случай . В окопе сидели три моряка и офицер, который контролировал процес . Один так же бросил гранату к себе в окоп. Офицер просто затолкал матросов в противоположный от гранаты угол и прикрыл телом . В результате , так как дело было хотя и в Анапе но зимой и были одеты все в шинели , только у офицера несколько осколков в ногах оказалось . Все то что выше шинели даже не пробило ее .
    С тех пор , для метания гранат стали использовать не окоп а бетонную плиту , и то там был случай но все успели через нее перепрыгнуть на другую сторону и никто вообще не пострадал .
    Вообщем - это не профессионализм . Без обид, но это дурной подвиг .
    AwaZ
  24. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 18:11
    фотографию героя если можно разместите в новости
    Салют
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