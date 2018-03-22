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МИД Украины: Венгрия живёт с имперскими амбициями
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских властей по поводу того, что Будапешт будет препятствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал следующее: Венгрия вынуждена прийти к такому решению из-за дискриминационного закона «Об образовании» и из-за планов по размещению батальона ВСУ в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства (в Закарпатье).
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя позицию официального Будапешта, объявила, что венгерские власти вынашивают имперские амбиции. По словам Зеркаль, ситуация имеет отношение не только к венгерским выборам, которые должны состояться в будущем месяце.
Заявление Зеркаль:
Далее г-жа Зеркаль объявила, что ЕС уже «нажил головную боль с венграми».
Из её заявления:
Зеркаль отметила, что причиной «такого поведения Венгрии» является имперское мышление.
Зеркаль:
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя позицию официального Будапешта, объявила, что венгерские власти вынашивают имперские амбиции. По словам Зеркаль, ситуация имеет отношение не только к венгерским выборам, которые должны состояться в будущем месяце.
Заявление Зеркаль:
Это не только выборы, и это не только Украина, это их отношения с Европейским союзом в целом. Это и вопросы миграционной политики. Даже в ООН они сейчас демонстрируют позицию, которая совершенно отличается от позиции всего ЕС по вопросам разработки документа о вопросах миграции. Украина в этом случае вообще ни к чему. Но это их позиция. И с этим ничего не сделаешь. Пока это правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть.
Далее г-жа Зеркаль объявила, что ЕС уже «нажил головную боль с венграми».
Виктор Орбан
Из её заявления:
Обычно они имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые для ЕС страны, и для них нужно продвигать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как было запланировано.
Зеркаль отметила, что причиной «такого поведения Венгрии» является имперское мышление.
Зеркаль:
Они были поделены на условиях настоящего (Трианонского) договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры от Австро-Венгерской империи.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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