МИД Украины: Венгрия живёт с имперскими амбициями

Это не только выборы, и это не только Украина, это их отношения с Европейским союзом в целом. Это и вопросы миграционной политики. Даже в ООН они сейчас демонстрируют позицию, которая совершенно отличается от позиции всего ЕС по вопросам разработки документа о вопросах миграции. Украина в этом случае вообще ни к чему. Но это их позиция. И с этим ничего не сделаешь. Пока это правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть.

Виктор Орбан

Обычно они имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые для ЕС страны, и для них нужно продвигать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как было запланировано.

Они были поделены на условиях настоящего (Трианонского) договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры от Австро-Венгерской империи.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских властей по поводу того, что Будапешт будет препятствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал следующее:Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя позицию официального Будапешта, объявила, что венгерские власти вынашивают имперские амбиции. По словам Зеркаль, ситуация имеет отношение не только к венгерским выборам, которые должны состояться в будущем месяце.Заявление Зеркаль:Далее г-жа Зеркаль объявила, что ЕС уже «нажил головную боль с венграми».Из её заявления:Зеркаль отметила, что причиной «такого поведения Венгрии» является имперское мышление.Зеркаль: