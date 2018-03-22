08:00 22 марта
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МИД Украины: Венгрия живёт с имперскими амбициями

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления венгерских властей по поводу того, что Будапешт будет препятствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал следующее: Венгрия вынуждена прийти к такому решению из-за дискриминационного закона «Об образовании» и из-за планов по размещению батальона ВСУ в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства (в Закарпатье).

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, комментируя позицию официального Будапешта, объявила, что венгерские власти вынашивают имперские амбиции. По словам Зеркаль, ситуация имеет отношение не только к венгерским выборам, которые должны состояться в будущем месяце.

Заявление Зеркаль:
Это не только выборы, и это не только Украина, это их отношения с Европейским союзом в целом. Это и вопросы миграционной политики. Даже в ООН они сейчас демонстрируют позицию, которая совершенно отличается от позиции всего ЕС по вопросам разработки документа о вопросах миграции. Украина в этом случае вообще ни к чему. Но это их позиция. И с этим ничего не сделаешь. Пока это правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть.



Далее г-жа Зеркаль объявила, что ЕС уже «нажил головную боль с венграми».

МИД Украины: Венгрия живёт с имперскими амбициями

Виктор Орбан


Из её заявления:
Обычно они имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые для ЕС страны, и для них нужно продвигать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как было запланировано.


Зеркаль отметила, что причиной «такого поведения Венгрии» является имперское мышление.

Зеркаль:
Они были поделены на условиях настоящего (Трианонского) договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры от Австро-Венгерской империи.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:46
    Всяк трудится , как может ! Главное своих не разрушают !
    ФЕОДОР
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:50
      Пока это правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть

      Обычно они имеют головную боль и с поляками
      о как лизнули ЕС, и себя возвысили, полноценный член ЕС, украина цэ европа, но приходится с отщепенцами работать laughing
      dik-nsk
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:55
        Ну и что..Здоровые амбиции..Они и были когда то составляющей империи ...Ну а ваши амбиции выше амбиции шавок не поднимутся.
        Цитата: dik-nsk
        Пока это правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть

        Обычно они имеют головную боль и с поляками
        о как лизнули ЕС, и себя возвысили, полноценный член ЕС, украина цэ европа, но приходится с отщепенцами работать laughing
        210окв
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 07:25
          Ну и что..Здоровые амбиции..Они и были когда то составляющей империи ...Ну а ваши амбиции выше амбиции шавок не поднимутся.
          а вы у нас из древних укров что ли? видим мы ваши "здоровые" амбиции, весь мир хохочет, только вот свое население плачет..
          А амбиции России называть амбициями шавки.. еще и на российском ресурсе.. за гранью, топал бы ты дядя
          dik-nsk
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 06:51
    . Далее г-жа Зеркаль объявила, что ЕС уже «нажил головную боль с венграми».

    А теперь принимайте в ЕС Украину.... Вы узнаете настоящую БОЛЬ!
    Серж Горелый
    1. ромул (Егор) Сегодня, 06:57
      Цитата: Серж Горелый
      Вы узнаете настоящую БОЛЬ!


      Привет Мартиросяну )
      Троль уверенно ползущий к балшой ..звезеде) енто я про прогорелава)
      ромул
      1. ромул (Егор) Сегодня, 07:12
        Цитата: ромул
        Троль у

        Не нравишься ТЫ мне, тупой троль - михана, походу дурь копипастить на сайте хватает ..
        ромул
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:51
    Надо же о правовых государствах заговорила Зеркаль...
    Украина я считаю к таковым не относится...запретила нашим гражданам голосовать на выборах ...всячески им препятствовала..кроме того ведет политику геноцида русского народа ...украинские чиновники и политики не имеют никакого права поучать кого либо после этого.
    Тот же ЛЕХА
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:52
    Венгрия живёт с имперскими амбициями
    имперские, не имперские, а Закарпатье Венгрия отхватит....А там и Польша прибежит !
    Uncle Lee
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:21
      Цитата: Uncle Lee
      а Закарпатье Венгрия отхватит....А там и Польша прибежит !

      чувствуют шакалы - мертветчина близко laughing
      Angel_and_Demon
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:56
    Как на Украине могут все через одно место. Всеми фибрами души стремятся в ЕС при этом усиленно наживают себе врагов среди стран членов союза. Вот уже и Венгрию обвинили в "имперских амбициях", а что дальше? Заигрались до того, что считают "предкам шумеров" позволено все.
    rotmistr60
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 06:57
    Тут Венгрия возмущается языковым вопросом. А Россия ? Мне единственному кажется,что в Украине Русскоязычных немного больше чем венгров request
    Про технический язык молчу,
    Ротор-статор...Крутяк-стояк. Да и вообще fool
    Парашютист -спадун, парашют - легкоспад.. Вертолет - гвынтокрыл, вертолит, геликоптер...уже сами не знают, что придумать.
    федоров
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:05
      грушевский сочинял мовно не для удобства общения
      Дормидонт
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:02
    Своими словами зеркальша фактически накликала на себя беду, ибо и венгры также могут теперь законно требовать аннулироваания Триастонского договора, и возврата себе земель, вошедших в состав укроины.
    Геркулесыч
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:03
    Небратьям, возомнившим себя сверхчеловеками, до слез обидно, что их ставят на место те, кому они так подобострастно лизали самые укромные участи тела
    Дормидонт
  9. hbvkzyby (Юрий) Сегодня, 07:13
    Типа открыла глаза Европе?
    hbvkzyby
  10. andrewkor Сегодня, 07:24
    Руина приписывает имперское мышление Венгрии не понимая,что такое Имперское мышление.
    Российская Империя: ко всему+ Проливы,Аляска,Калифорния,Гавайи!
    Китайская Империя:Внешняя Монголия,Ю-Восточная Азия,Приморье!
    Японская Империя:Вся Азия!
    Великобритания: Солнце над ней не заходит!
    США: весь Мир!
    Вот это я понимаю - Имперское мышление ( у меня).А Закарпатье,Трансильвания и прочие райончики это так,мелочи.
    andrewkor
  11. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:24
    от куда это голос доносится???
    Masya Masya
    1. федоров (Валерий) Сегодня, 07:41
      Им миллионерам как раз по барабану. А простите в унитазах как раз ограбленный и отупевший украинский народ. sad
      федоров
  12. Стрелецкос (Петр) Сегодня, 07:28
    Пусть живет
    Да зубки коротковаты
    Стрелецкос
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