11:56 22 марта
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Экс-глава ЦРУ: у Путина «что-то все-таки есть» на Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, анализируя поведение Дональда Трампа, предположил, что у российского руководства «что-то может быть» на президента США, передает РИА Новости.



Это заявление Бреннан сделал после того как Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Ранее о возможном наличии у Кремля «информации о Трампе» говорила журналистка NBC Мегин Келлли, которая взяла интервью у президента РФ.


Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет,
сказал экс-глава ЦРУ.

По его словам, трудно объяснить поведение американского президента и его позицию по отношению к российскому коллеге.

Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть,
заключил Бреннан.

Напомним, ранее президента США и РФ провели телефонный разговор, во время которого Трамп поздравил коллегу с победой на выборах. Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств также обсудили «актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:02
    Конечно , все его полное досье как давнего агента Кремля yes .
    Вот уж где воистину Трампу и шагу не дают ступить самостоятельно , полный контроль за его действиями . Как собачка на поводке .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 08:02
      Нормальные отношения между главами двух крупнейших государств воспринимают как предательство? Похоже у кое кого там проблемы с головой...
      Vard
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:17
        Они живут и думают так , как поступают они , отсюда и такие выводы.
        cniza
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:46
        Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то....чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет....Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть


        Взрыв мозгового вещества, после выводов этого янкихрюнделя! А ведь у них ничего,хавают. Может кислотно-щелочной мозгообмен у них особенный! fool
        майор Юрик
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:05
      Цитата: Spartanez300
      Конечно все его полное досье как давнего агента Кремля

      лично вербовал. совсем несложно было laughing сам на вербовку шёл laughing
      LSA57
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:05
    Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть,
    заключил Бреннан.
    Как в том анекдоте _"Нутром чую что лИтра, но доказать не могу!" laughing
    a.s.zzz888
  3. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 08:06
    Уж если на Хуссейныча досье было, то на Джоновича сам бог велел инфу иметь
    inkass_98
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:11
      А на досье Трампа можно посмотреть ? Или еще гриф "Секретно" не снят ?
      Uncle Lee
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:36
        Цитата: Uncle Lee
        А на досье Трампа можно посмотреть ? Или еще гриф "Секретно" не снят ?

        Гриф там "Особой важности", не снят и не планируется. Мы ещё и на второй срок его планируем, подберём ему в соперники ещё более маразматичного, чем капитан "Хилалари Клинтон". Кстати, досье подполковника "Бренона" хранится на той же полке. Настоящие имена и фамилии не называем по понятным соображениям... laughing
        Alex-a832
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:40
          Спасибо за информацию. laughing hi
          Uncle Lee
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:23
      inkass_98 (Юрий) hi
      Уж если на Хуссейныча досье было, то на Джоновича сам бог велел инфу иметь
      Вот так Трамп.Нужно головой думать,а не в "Одноклассниках" днями на пролёт сидеть. laughing
      Наблюдатель2014
  4. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 08:08
    Видит око, да зуб неймет laughing
    CooL_SnipeR
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:13
    Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен.

    экс-глава ЦРУ в психиатра переквалифицировался? recourse
    Masya Masya
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:18
    "Русские идут...!" И в окно... Только и остаётся. И как теперь быть? Ромашек закупить побольше, и "...любит, не любит, есть компромат, нет компромат..."
    Горный стрелок
  7. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 08:58
    Я говорю, что, возможно
    А возможно и нет request
    Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть,
    А можно и не предполагать what
    У них там "крыша" совсем поехала, потом удивляемся, почему в мире хаос... Хотя безусловно кому то это выгодно yes
    rpuropuu
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:00
    значит у США "что то есть" на всех руководителей стран кроме России,Китая,Ирана и КНДР?
    taiga2018
  9. Igor-01-03-56 (Игорь Григорьев) Сегодня, 09:40
    У них на Билла - было платье.
    У нас на Дональда - постель.
    Конечно, разные там пятна,
    Но все же их сближает цель...
    Igor-01-03-56
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:54
    возможно, у русских есть что-то...
    У русских много чего есть о чем не знает и даже не догадывается ЦРУ. Но буржуинам мы великую тайну не выдадим.
    rotmistr60
  11. arhPavel (Paul) Сегодня, 09:59
    Ужасная парадигма мышления, они просто не могут поверить в другое. Т.к. сами используют только такие методы
    arhPavel
  12. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 10:03
    пока мы видим что только у порнозвезд есть что-то на Трампа
    максим1987
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