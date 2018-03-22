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Экс-глава ЦРУ: у Путина «что-то все-таки есть» на Трампа
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, анализируя поведение Дональда Трампа, предположил, что у российского руководства «что-то может быть» на президента США, передает РИА Новости.
Это заявление Бреннан сделал после того как Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Ранее о возможном наличии у Кремля «информации о Трампе» говорила журналистка NBC Мегин Келлли, которая взяла интервью у президента РФ.
По его словам, трудно объяснить поведение американского президента и его позицию по отношению к российскому коллеге.
Напомним, ранее президента США и РФ провели телефонный разговор, во время которого Трамп поздравил коллегу с победой на выборах. Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств также обсудили «актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».
Это заявление Бреннан сделал после того как Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Ранее о возможном наличии у Кремля «информации о Трампе» говорила журналистка NBC Мегин Келлли, которая взяла интервью у президента РФ.
Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет,сказал экс-глава ЦРУ.
По его словам, трудно объяснить поведение американского президента и его позицию по отношению к российскому коллеге.
Можно, опять же, предполагать, что что-то все-таки есть,заключил Бреннан.
Напомним, ранее президента США и РФ провели телефонный разговор, во время которого Трамп поздравил коллегу с победой на выборах. Разговор состоялся по инициативе Трампа. Главы государств также обсудили «актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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