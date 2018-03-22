11:54 22 марта
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Российские противолодочные корабли оснащают «Калибрами»

В ВМФ РФ приступили к реализации программы модернизации «рабочих лошадок» надводных сил – больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 «Удалой», сообщают Известия.



Пусковые установки крылатых ракет «Калибр» получат как минимум пять кораблей. Работы уже начаты. В настоящее время комплексы устанавливаются на БПК «Адмирал Шапошников». По данным ВМФ, в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными противокорабельными ракетами «Оникс».


«Построенные еще в 80-е годы фрегаты проекта 1155 оказались технически совершенными и неприхотливыми, поэтому они до настоящего времени составляют основу океанских надводных сил. Но до недавнего времени эти корабли были оснащены только 100-мм пушками, ракетами-торпедами "Метель" и зенитным комплексом "Кинжал"», – пишет газета.

Фрегатам явно не хватало противокорабельных вооружений.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, после модернизации БПК станут более универсальными и смогут прослужить еще около 15-ти лет.

Эти корабли вобрали последние достижения советского ОПК, хорошо себя зарекомендовали, и моряки их хвалят. Модернизация необходима. Сейчас они вооружены только пушками и устаревшим ракетным комплексом, который не справится с современными системами ПВО. "Калибры", скорее всего, будут устанавливаться в носовой части корабля – вместо передней орудийной башни. Таким образом, можно в сжатые сроки получить корабль, отвечающий всем насущным потребностям флота,
сказал Болтенков.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 47

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  1. Vard Сегодня, 10:03
    Что характерно... при относительно малом водоизмещении после модернизации эти корабли смогут уничтожать как крупные надводные корабли противника, так и отработать по целям на берегу... Являя собой принцип разумной достаточности...
    Vard
    1. donavi49 Сегодня, 10:13
      У него водоизмещение чуть меньше берка 2:
      7600 у БПК
      8300 у Берка
      donavi49
    2. ромул (Егор) Сегодня, 11:21
      Цитата: Vard
      Что характерно.

      Вард чем то ты мне байконура начинаешь напоминать... feel wassat
      ромул
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:05
    Конечно пора модернизировать.Ставить новое вооружение,раз корабли построить быстро не можем.Ну,не китайцы мы.
    210окв
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:05
    Отличная новость...
    Ingvar0401
  4. Ural Cossack (Иван) Сегодня, 10:05
    Теоретически и на сухогруз можно воткнуть калибр!
    Ural Cossack
    1. Vard Сегодня, 10:09
      Для сухогрузов есть контейнеры с ракетами... Куб вроде как... И кстати кто его знает, сколько их теперь по морям и океанам ходит...
      Vard
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:17
        Цитата: Vard
        И кстати кто его знает, сколько их теперь по морям и океанам ходит...

        ни сколько...ни одного!!!
        Цитата: Vard
        Куб вроде как.

        wassat laughing ....с топлем wassat
        Тикси-3
        1. Vard Сегодня, 10:21
          Вряд ли эта информация в свободно доступе...
          Vard
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:48
            Цитата: Vard
            Вряд ли эта информация в свободно доступе...

            как инфа о ходящих по морям контейнерах с ракетами....это бред журналистов
            Тикси-3
      2. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:33
        Наверно ты имел ввиду Клаб, ну или по русски Клуб.
        Bronevick
      3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:38
        Цитата: Vard
        Для сухогрузов есть контейнеры с ракетами... Куб вроде как... И кстати кто его знает, сколько их теперь по морям и океанам ходит...

        Комплекс Клаб.
        Я не думаю, что эти комплексы где то там ходят. Одно дело возить эти контейнеры на ж/д платформах и трейлерах, хранить в портах(и то вряд ли) на своей территории и совсем другое отправлять за границу на чужих контейнеровозах в чужие территориальные воды. Слишком большой риск и сложная организация.
        Хагалаз
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:21
          Цитата: Хагалаз
          на чужих контейнеровозах в чужие территориальные воды

          погрузить на наш сухогруз и гонять по морям-океанам
          Silvestr
          1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:37
            Не заходя в порты?
            Хагалаз
      4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:16
        Цитата: Vard
        Куб вроде как..

        "Клаб-К"
        Silvestr
    2. Куница (Алексей) Сегодня, 10:11
      Для борьбы с сомалийскими пиратами))
      Куница
  5. роман66 (роман) Сегодня, 10:08
    вместо передней орудийной башни
    а как же без пушки? request даже и не салютнуть
    роман66
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:12
      Цитата: роман66
      вместо передней орудийной башни
      а как же без пушки? request даже и не салютнуть


      а калибром? в новые времена живем чай.. laughing и салют шикарный получится за 2500 км видно будет laughing
      vorobey
      1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:54
        Цитата: vorobey
        а калибром?

        А холостые Калибры тоже бывают? belay
        Привет! drinks
        злой партизан
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:00
          Цитата: злой партизан
          А холостые Калибры тоже бывают?


          с ядерной энергетической установкой laughing неограниченное время салюта ... laughing
          vorobey
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:13
      hi Здорова Рома!
      Цитата: роман66
      а как же без пушки? даже и не салютнуть

      laughing А прикинь, Калибром салютнуть!!!!!! Крутизна good
      Serg65
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:14
        боюсь, салютуемый обгадиться может . с переляку. привет hi
        роман66
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:19
          Цитата: роман66
          боюсь, салютуемый обгадиться может . с переляку. привет hi


          а вот проблемы негров шерифа не интересуют..- американская народная пословица

          это Россия детка laughing
          vorobey
    3. abrakadabre (Valery) Сегодня, 10:19
      даже и не салютнуть
      Будут салютовать Калибрами... wassat
      С праздничной боеголовкой. Это сколько конфети и кассетных шутих можно зарядить в одну ракету!!!
      abrakadabre
    4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:20
      Салютовать Москва будет, пусть дело делают. smile
      ul_vitalii
    5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:53
      Цитата: роман66
      вместо передней орудийной башни
      а как же без пушки? request даже и не салютнуть

      Здравствуйте , Роман hi Возможно снимут одну из башен , а одну оставят...
      КВУ-НСвД
    6. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 11:22
      Почему без ? одну по-любому следует оставить . В свое время размещение двух соток рассматривалось как неудачное , точнее - не от хорошей жизни . Секторы обстрелы практически одинаковые и живучесть относительно низкая - одно попадание ПКР - и обе пухи накрываются .Конечно , лучше бы заменили на одну АУ-192 , но тут как-то не верится .
      sivuch
  6. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 10:10
    в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными противокорабельными ракетами «Оникс»

    Вот лучше "Ониксы", нежели "Калибры". Или совместить в определенных пропорциях, но маловероятно, что это технически возможно.
    Корсар0304
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:38
      Ячейки универсальные для Оникса и Калибра, нужно менять и РЛС, а это очень дорого.
      Bronevick
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:17
    Пусковые установки крылатых ракет «Калибр» получат как минимум пять кораблей...
    в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными
    противокорабельными ракетами «Оникс».

    Не понял, Калибры будут работать по суше, а Ониксы по кораблям?
    voyaka uh
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 10:21
      Цитата: voyaka uh
      в ходе модернизации также будет рассмотрена возможность их оснащения перспективными
      противокорабельными ракетами «Оникс».


      ключевая фраза... если возможно установить Оникс то .... да и почему бы и нет... универсальный корабль получится.
      vorobey
    2. Vard Сегодня, 10:24
      Универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 (УКСК) — российская корабельная вертикальная пусковая установка производства концерна «Моринформсистема-Агат». Предназначена для стрельбы как Калибрами, так и Ониксами... и Цирконами...
      Vard
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:21
    Сдаётся мне, джентельмены, что "Оникс" это и есть "Калибр" в противокарабельном исполнении. Пусковые у них, вроде, одинаковы. А ГСН можно и на "Калибр" прикрутить в дополнение к спутниковому/инерциональному наведению.
    Yrec
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:25
      Вот и мне кажется, что ПКР Калибра не существует. Есть обычный Калибр (аналог
      Томагавка ) и есть ПКР Оникс.
      voyaka uh
      1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:45

        Первая противокорабельная, вторая для наземных целей, третья противолодочная.
        Bronevick
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:48
          Спасибо. Вроде, для наземных целей должна быть самая длинная? Дольше лететь...
          voyaka uh
          1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:59
            Для наземных целей, та что по середине с самым тупым носом. На фото все ракеты в экспортном исполнении с ограничением дальности.
            Bronevick
        2. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:09
          Если ближайшая - ПКР, значит должна быть возможность перехода на сверхзвук для прорыва ПРО корабля. БОльшая длинна - наличие форсажной камеры и обтекатель сверхзвуковой. Наверное...
          Yrec
          1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 11:18
            Всё семейство ракет Калибр является ДОзвуковыми ракетами. Ни какой форсажной камеры там нет, возможно вы имели ввиду твёрдотопливный стартовый двигатель. Под обтекателем установлена радиолокационная головка наведения. Для сверхзвука есть ракета П-800 Оникс. Ну и возможно скоро появится ныне мифический Циркон.
            Bronevick
            1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:50
              Дозвуковая ПКР - бестолковая вещь в наше время. Вы уверены, что "Калибр" полностью дозвуковой? Или может только экспортный вариант?
              Yrec
      2. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 10:47
        Цитата: voyaka uh
        Вот и мне кажется

        Это вам кажется.. Под кодом "Калибр" проходят несколько ракет..КР,ПКР и ПЛКР.
        dvina71
      3. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:53
        Если и "Оникс" и "Калибр" из одной пусковой стреляются, значит у них один формфактор. Т.е. это может быть одна и та же ракета, только с разным наведением. Современная боевая электроника позволяет использовать многозадачность. Почему бы это не запилить, ведь логично расширить применение одной ракеты, вместо того, что бы две разные внутри, но одинаковые снаружи городить. Такое моё "диванное" мнение.
        Yrec
    2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 10:46
      Цитата: Yrec
      Сдаётся мне, джентельмены, что "Оникс" это и есть "Калибр"

      Плохо сдается:))) Калибр - это ПКР-вариант дозвуковой КР, а Оникс - развитие Москита, т.е. сверхзвуковая ракета. Они совершенно разные
      Андрей из Челябинска
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:05
        Понял свою ошибку. Тогда "Калибр" в варианте ПКР должен иметь возможность прорвать корабельное ПРО, например, перейти на сверхзвук с маневрированием при подлёте. На дозвуке прорвать нормальное ПРО корабля маловероятно.
        Yrec
  9. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:22
    вариант проекта модернизации
    Silvestr
  10. Комментарий был удален.
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:29
    Цитата: Silvestr
    Цитата: Хагалаз
    на чужих контейнеровозах в чужие территориальные воды

    погрузить на наш сухогруз и гонять по морям-океанам

    Говоря простым языком,заниматься пиратством? Не смешите.
    konstantin68
  12. Zubr Сегодня, 11:51
    А почему не сказали сколько будет пусковых установок ? Интересно же, а то затравили, а теперь сиди гадай.=)
    Zubr
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