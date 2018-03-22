11:53 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Голосование за название новых боевых систем заканчивается - Минобороны

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает, что сегодня, 22 марта, в 20-00 мск. времени на сайте военного ведомства завершится голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.

Голосование за название новых боевых систем заканчивается - Минобороны


На данный момент названия "Василиск", "Пересвет" и "Блик" лидируют среди наименований боевого лазерного комплекса. "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник" - крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. "Посейдон", "Аврора" или "Прибой" - беспилотного подводного аппарата


Напоминаем, что голосование на сайте Министерства обороны с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений стартовало 1 марта 2018 года.





Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:10
    Я считаю это полной чепухой.Двумя руками за то,что бы это оружие,как бы не называлось было.На страх врагам.И что бы ни разу не применялось по этим индивидам.Кстати,эти самые враги(не партнеры)может еще точнее назовут..
    210окв
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:13
      "Терезе Мэй с любовью" - хорошее название и послание.
      dorz
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:15
        Мэй уйдёт, а оружие останется.
        Игорь В
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:15
        "Из России........с любовью" wassat
        Цитата: dorz
        "Терезе Мэй с любовью" - хорошее название и послание.
        210окв
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 11:17
      Лидировали же совершенно другие названия. Эти скучные какие-то." Блик "вообще был 0.5 % против 15% у "офтальмолога"
      Dimontius
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:30
        Цитата: Dimontius
        Лидировали же совершенно другие названия. Эти скучные какие-то." Блик "вообще был 0.5 % против 15% у "офтальмолога"


        мой вариант вообще забанили.. Песец и полный песец recourse
        vorobey
      2. Вояджер ( Андрей) Сегодня, 11:50
        Откорректировали, чтобы в балаган не превращать.
        Вояджер
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:28
      Всё не то.для безпилотного подводного аппарата "амба".ракету назвать "длань темнейшего".лазер "лучик счастья"
      vkl.47
  2. Blue Fox Сегодня, 11:13
    Милота-то какая. Как будто сразу +10% к боевой эффективности это даст. По мне, так пусть лучше безликое изделие индекс такой-то, но на вооружении и массово поставленное в войска.
    Blue Fox
  3. skomfit (Корсаков Владимир Васильевич) Сегодня, 11:15
    А как же нежданчик,был ведь в лидерах laughing
    skomfit
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:31
      А боевой газ надо не "новичёк" а "ШЕПТУН"
      vkl.47
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:35
      А боевой газ надо не "новичёк" а "ШЕПТУН"
      vkl.47
  4. К0щей Сегодня, 11:18
    жаль, самые интересные не попали: офтальмолог для лазера, и карась или кракен для подводного аппарата...
    К0щей
  5. mavrus (Андрей) Сегодня, 11:20
    Чепуха, не чепуха... А лишний раз постебаться над западными политиканами и "нашими" либepacтами не помешает.
    mavrus
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:51
      Постебаться это нам позволено...А в МО на подобное отвлекаться я думаю не стоило бы.
      Цитата: mavrus
      Чепуха, не чепуха... А лишний раз постебаться над западными политиканами и "нашими" либepacтами не помешает.
      210окв
  6. avia12005 (Юрий) Сегодня, 11:35
    Предлагаю для подводного аппарата " Под дых", а для крылатой ракеты -- "В лоб"
    avia12005
  7. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 11:45
    Цитата: Игорь В
    Мэй уйдёт, а оружие останется.

    При нынешних раскладах, процесс ухода обоих может совпасть. :))
    Лена Петрова
Картина дня