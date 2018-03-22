11:53 22 марта
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Китайские СМИ: Пекин должен быть готов к войне в Тайваньском проливе

В настоящее время обстановка складывается таким образом, что Китаю следует быть готовым к началу боевых действий в Тайваньском проливе, передает Интерфакс сообщение англоязычной китайской газеты Global Times.



Недавно Дональд Трамп подписал документ, позволяющий американским должностным лицам на официальном уровне наносить визиты на Тайвань, а также принимать тайваньских представителей в США в качестве официальных лиц. А в среду помощник заместителя госсекретаря Алекс Вонг заявил в Тайбэе, что «обязательства США по отношению к Тайваню никогда не были столь прочными, как сейчас».


В связи с этим, газета считает, что Пекин может «нанести ответный удар».

«КНР может оказать давление на США в других сферах двухстороннего сотрудничества, например, в вопросах Корейского полуострова, по иранской ядерной проблеме. Пекин может также выступать против США в международных организациях, таких, как ООН», говорится в материале.

Материк должен также готовиться к прямым вооруженным столкновениям в Тайваньском проливе. Необходимо дать четко понять, что активизация официальных обменов между США и Тайванем обернется для Тайваня серьезными последствиями,
заявляет автор статьи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:14
    Недавно Дональд Трамп подписал документ, позволяющий американским должностным лицам на официальном уровне наносить визиты на Тайвань, а также принимать тайваньских представителей в США в качестве официальных лиц.

    "Ты,Зин на грубость нарываешься, ты Зин обидеть норовишь!" В.С. Высоцкий. Китайцы товарищи нервные, и могут ответку запустить. bully
    a.s.zzz888
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:24
      Китайские СМИ пишут о готовности участия в войне. Значит все серьезно на самом высоком уровне. Хотя, возможно и прощупывание реакции других игроков. Трамп своими провокационными действиями накаляет обстановку.
      oleg-gr
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:26
      Ну эти «нервные товарищи» - любители пораздумать щеки и выразить 100500 - Китайских предупреждений. Очень - мягко говоря , «неторопливая» нация!!! Вся Китайская история показывает, что воюют они лишь когда прям сказать - деваться некуда, да и без особого энтузиазма, желательно с более слабым противником.
      Охотовед 2
      1. ML-334 Сегодня, 11:49
        Скажем так-ссыкливая нация.Им бы очень помогло-признание Крыма за Россией.
        ML-334
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:14
    Ну вот,от китайцев пошла конкретика..
    210окв
  3. собаковод Сегодня, 11:23
    Не живётся звёздно-полосатым в мире, решили нефритового дракона против чешуи погладить...
    Интересно, в связи с политикой "единого Китая", насколько туго может затянуть гайки товарищ Си?
    собаковод
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:23
    Китайцы с войной на Тайвань не полезут. Вся военная история Китая - практически сплошные поражения с ужасными последствиями. И китайцы прекрасно это осознают. Молоть языком они могут, но вот влезать в прямую драку - вряд ли. Их стратегия - ждать когда труп врага мимо проплывёт. Ждать они умеют. США рано или поздно ослабнут и Тайвань мирно перейдёт под китайскую юрисдикцию. Там ведь тоже китайцы живут.
    Yrec
    1. К0щей Сегодня, 11:30
      Цитата: Yrec
      Вся военная история Китая - практически сплошные поражения с ужасными последствиями.

      мы похоже разную историю читали, т.к. я помню лишь три весомых поражения: с монголами, с завалившими их страну наркотой бритыми и с не оправившийся после наркоты Китай с Японией. у нас, к примеру, поболее.
      Цитата: Yrec
      Китайцы с войной на Тайвань не полезут.

      а тут согласен, если там не начнут воен. действия другие, навряд ли полезут.
      К0щей
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:25
    Пекин может «нанести ответный удар».
    Обязательно, т.к. они в территориальном вопросе реагируют резко и не занимают выжидательную позицию, но политически и возможно экономически.
    rotmistr60
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