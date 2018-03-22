15:17 22 марта
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Самарский спецназ победил в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш-2018"

В Красноярском крае на базе учебного центра военной подготовки прошли соревнования по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений Центрального военного округа, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Самарский спецназ победил в соревнованиях по ски-альпинизму "Саянский марш-2018"


В состязаниях приняли участие команды воинских частей, объединений и соединений, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири
- говорится в сообщении.


Отмечается, что подразделениям нужно было на время преодолеть трассу, общей протяженностью 50 километров с набором высоты до 3,5 тыс. метров. Маршрут включал участки выполнения 11 специальных задач. Командам-участницам предстояло совершить поиск пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.

По итогам соревнований первое место заняла команда соединения спецназа, дислоцированная в Самарской области, и получила право представить ЦВО на новом Всеармейском конкурсе «Саянский марш-2018», который пройдет на этой же базе с 29 марта по 2 апреля.

Использованы фотографии: пресс-служба округа
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 12:15
    Приятно что постоянно в последнее время упоминается Самара... Как там... и швец... и жнец... и на дуде игрец...
    Vard
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:22
    Их дисквалифицируют. Командование самарцев сжульничало. Отправило своих бойцов голыми по морозу, вот они первыми и прибежали. laughing
    Yrec
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:41
      Цитата: Yrec
      ...Их дисквалифицируют. Командование самарцев сжульничало. Отправило своих бойцов голыми по морозу, вот они первыми и прибежали. laughing...

      Однозначно дисквалифицируют - у них лыжные палки поцарапаны были laughing
      Андрей К
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 12:31
    Лыжи какие то странные? Нет?
    vladimirvn
    1. Шалтай (Александр) Сегодня, 13:33
      Цитата: vladimirvn
      Лыжи какие то странные? Нет?

      Это не лыжи , снегоступы . Простенькая модель , но очень удобная . Фото старое . Интересно было-бы глянуть на их снаряжение . Выражение "поиск пострадавшего от лавины" звучит примерно как "дивизия тяжелых пулеметов" , может в пресс-службе округа уйгур работает request
      Поздравляю самарцев . С другими самарцами дней через 10 планирую снежок потоптать .
      Шалтай
  4. san4es Сегодня, 12:31
    soldier Зарисовки. Чемпионат ВС РФ по ски-альпинизму 2016.
    san4es
  5. Громобой Сегодня, 12:37
    Удивил результат...у нас есть конечно Жигулёвские горы,но они старенькие ( высшая точка-380 м над уровнем моря crying )!Но тем более,спасибо спецназ smile
    Громобой
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