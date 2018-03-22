15:14 22 марта
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Савченко пришла в Раду с гранатами

Депутат Верховной рады Надежда Савченко решила устроить очередной перформанс. Сегодня на заседание комитета ВРУ, где фактически решается её дальнейшая судьба, она принесла гранаты. Речь идёт о двух гранатах – плодах, которые Савченко демонстративно положила на столе перед собой.

В ходе одного из «диалогов» в генпрокурором Украина Юрием Луценко, которые обвиняет Савченко в том, что та якобы собиралась взорвать здание ВРУ, нардеп заявила:
Когда я зашла в Верховную Раду, и пошёл слух, который пустил Матиос (главный военный прокурор), что я несу гранаты, потому что у меня тяжёлая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (фрукты)… Вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлёт Ф-1 200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдёте, то это превращалось в сказочный цирк.


Савченко, указывая на гранаты на столе:

Могу поделиться. А может, метнуть?


Савченко пришла в Раду с гранатами


На это Луценко заявил депутатам Рады, что у следствия «есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала людей и давала указания о том, как провести теракт в зале заседаний парламента».

В общей сложности в повестке дня комитета по регламенту ВРУ – несколько вопросов. Все они связаны с Савченко. Так, среди вопросов – возможное задержание Савченко, привлечение нардепа к уголовной ответственности, возможность содержания под стражей.
Несколько минут назад стало известно, что регламентный комитет ВРУ дал согласие на арест Надежды Савченко.

Использованы фотографии: korrespondent.net/Эльдар Сарахман
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:46
    Почему не применила?Жаль.Где видео этого балагана?
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 12:49
      Караул устал! smile
      Тралл
    2. Злой543 Сегодня, 12:50
      Сидела бы у нас не рыпалась , а сейчас и завалить могут
      Злой543
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:53
        Вы правы..Кинула бы она эти азербайджанские фрукты в этот свинарник-а схлопотала бы пулю в ответ...Защита однако.
        Цитата: Злой543
        Сидела бы у нас не рыпалась , а сейчас и завалить могут
        210окв
      2. Skay (Сергей) Сегодня, 12:53
        Не, не завалят. Арестуют и на перепрограммирование отправят. wassat Если фьюзы защитные не прожгли. wink
        Skay
      3. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:06
        Цитата: Злой543
        Сидела бы у нас не рыпалась , а сейчас и завалить могут


        а нам оно надо? laughing laughing
        vorobey
    3. Vard Сегодня, 12:51
      Теперь пусть сравнит... где сидеть лучше... у нас или на Родине... А если серьёзно... то похоже новый президент Украины...
      Vard
      1. К0щей Сегодня, 13:06
        Цитата: Vard
        А если серьёзно... то похоже новый президент Украины...

        не, бабла ей на это дело никто не даст, да и вообще там все места уже расписаны. не посодють - и то хлеб.
        К0щей
        1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:35
          не, бабла ей на это дело никто не даст

          Наши могут.
          Керенский
    4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:51
      Это чего??? Теперь Нам устраивать пикеты под лозунгом «Свободу Наде»??? belay belay request
      Охотовед 2
      1. Злой543 Сегодня, 12:57
        На посылки с харчами от нас пусть не рассчитывает. Пусть книгу пишет о пользе голодания в тюрьме.
        Злой543
    5. Бакланов (Максим) Сегодня, 12:54
      Если честно непонятно на кого она работает, не удавлюсь если выясняется что пока она была в России её завербовали, а всё остальное цирк.
      Бакланов
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:10
        Ее и Жанну давно Марсиане в оборот взяли...
        MoJloT
  2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:48
    Надя зачетно тролит) Утонченный солдатский юмор...
    MoJloT
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:50
      Тролит конечно по черному отлично понимая, что не сегодня, так завтра арестуют. А ВРУ она и в Африке вру.
      rotmistr60
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:01
        не сегодня, так завтра арестуют

        Хохлама сказочная страна, и живет не по мирским законам...
        MoJloT
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:52
    Своим скудным умом гадя поняла, что лучше бы она так и осталась "в застенках Лубянки " , wassat где смогла легко увеличить свой вес вдвое за короткое время. А вот теперь придется худеть crying lol
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 12:55
      Ей похудеть только на пользу...
      Vard
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:54
    Про полоний забыла склеротичка
    Дормидонт
  5. Громобой Сегодня, 12:56
    Жаль президента не пригласили на это парламентское слушание,а вернее балаган! wassat
    Громобой
  6. Егоза (Елена) Сегодня, 12:57
    "Ржу - ни маагу" От фруктов - гранат полезли через стулья!!!! То ли еще будет, когда ее попробуют арестовать, доставить в суд, судить, доставить из суда! Как минимум четыре акта Марлезонского балета нам обеспечено. Президентом ее не изберут, но внимание на себя оттянет знатно, пока за этой шумихой втихую будет решаться вопрос о следующем президенте.
    Егоза
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:57
    дошутится... пристрелят на опережение, пока не метнула... потом доказывай, что фрукты были... yes
    Masya Masya
  8. iouris (iouris) Сегодня, 13:00
    Там ползала в камуфляже, с оружием и очень опасны. Идея - не воробей, идея кинуть гранату в зал когда-нибудь осуществится.
    iouris
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:15
      Камуфляж не делает из клоуна опасного бойца.
      MoJloT
  9. bankirchik34 (А) Сегодня, 13:09
    Надюха жгет напалмом))
    bankirchik34
  10. лысова (владимир) Сегодня, 13:11
    Если присядет - будет с чем сравнивать. lol В дурдоме она уже была и находится, теперь заценит сервис казённого дома.
    лысова
  11. Бергбур (Ян) Сегодня, 14:18
    Свободу надежде савченко! bully Круг замкнулся. lol
    Бергбур
  12. Грац (Грац) Сегодня, 14:48
    не плохо затроллила
    Грац
  13. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:49
    Цитата: из статьи
    В ходе одного из «диалогов» в генпрокурором Украина Юрием Луценко, которые обвиняет Савченко в том...

    Видать, у неизвестного автора статьи совсем плохо с падежами, предлогами, множественными числами и прочими фигульками, недостойными внимания истинного "журналюги"... laughing
    Николай Фёдоров
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