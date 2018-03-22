Савченко пришла в Раду с гранатами

Когда я зашла в Верховную Раду, и пошёл слух, который пустил Матиос (главный военный прокурор), что я несу гранаты, потому что у меня тяжёлая сумка. Там было две пачки бумаги, ну и конечно гранаты (фрукты)… Вы бы видели реакцию Верховной Рады – люди вытягивали карточку и перелезали по стульям. Им говорили, что разлёт Ф-1 200 м – посчитайте периметр – вы далеко не уйдёте, то это превращалось в сказочный цирк.

Могу поделиться. А может, метнуть?

Депутат Верховной рады Надежда Савченко решила устроить очередной перформанс. Сегодня на заседание комитета ВРУ, где фактически решается её дальнейшая судьба, она принесла гранаты. Речь идёт о двух гранатах – плодах, которые Савченко демонстративно положила на столе перед собой.В ходе одного из «диалогов» в генпрокурором Украина Юрием Луценко, которые обвиняет Савченко в том, что та якобы собиралась взорвать здание ВРУ, нардеп заявила:Савченко, указывая на гранаты на столе:На это Луценко заявил депутатам Рады, что у следствия «есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала людей и давала указания о том, как провести теракт в зале заседаний парламента».В общей сложности в повестке дня комитета по регламенту ВРУ – несколько вопросов. Все они связаны с Савченко. Так, среди вопросов – возможное задержание Савченко, привлечение нардепа к уголовной ответственности, возможность содержания под стражей.Несколько минут назад стало известно, что регламентный комитет ВРУ дал согласие на арест Надежды Савченко.