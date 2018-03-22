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Из Восточной Гуты вышло три тысячи мирных жителей и три колонны боевиков
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра четверга более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин".
Российские военные обеспечили жителей горячим питанием, раздали продовольственные наборы и индивидуальные рационы питания, бутилированную питьевую воду, а также спальные принадлежности на пропускных пунктах и в лагерях беженцев
В тоже время три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали из города Хараста в Восточной Гуте, сообщаеат РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.
Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии. Ранее поступала информация, что в четверг планируется вывести из Харасты около 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей- сказал он.
Российские военные обеспечили жителей горячим питанием, раздали продовольственные наборы и индивидуальные рационы питания, бутилированную питьевую воду, а также спальные принадлежности на пропускных пунктах и в лагерях беженцев
В тоже время три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали из города Хараста в Восточной Гуте, сообщаеат РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.
Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба— рассказал собеседник агентства.
Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии. Ранее поступала информация, что в четверг планируется вывести из Харасты около 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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