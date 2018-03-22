18:17 22 марта
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Из Восточной Гуты вышло три тысячи мирных жителей и три колонны боевиков

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что с утра четверга более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин".

Из Восточной Гуты вышло три тысячи мирных жителей и три колонны боевиков


При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей
- сказал он.


Российские военные обеспечили жителей горячим питанием, раздали продовольственные наборы и индивидуальные рационы питания, бутилированную питьевую воду, а также спальные принадлежности на пропускных пунктах и в лагерях беженцев

В тоже время три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали из города Хараста в Восточной Гуте, сообщаеат РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник на месте.

Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба
— рассказал собеседник агентства.

Хараста является одним из трех главных оплотов террористов в Восточной Гуте, которые находятся в плотном кольце правительственных сил Сирии. Ранее поступала информация, что в четверг планируется вывести из Харасты около 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 15:30
    Странная нынче война какая то,воюют,воюют,а как туго стало,оружие сложил,тебя и перевезут к новому месту сражения.Никакого плена,наказания.
    katalonec2014
    1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 15:43
      Думаю, что специально недобитых собирают в одном месте. 1. Начнется грызня между ними. 2. Лучше их долбить в одном котле, чем в 10-ти, раскиданных по всей стране.
      Околоточный
      1. Громобой Сегодня, 15:53
        Цитата: Околоточный
        Думаю, что специально недобитых собирают в одном месте.

        Думаю,что не специально,а вынуждены так делать,чтобы освободить важную для столицы территорию.Ведь боевики по сути прикрываются мирными как щитом,а значит без больших потерь среди мирных их не уничтожить.К тому же там мощный УР,а значит операцию на уничтожение только пехотой не проведёшь(у самих будут большие потери).Значит только массированное применение артиллерии и авиации,но это-то и неприемлемо из-за живого щита.Значит повторение операции в Алеппо(с с туристической погрузкой в автобусы),что ещё раз показывает насколько неприменимы обычные военные методы в Сирии.У наших генералов там просто связаны руки(не развернуть полноценную группировку,не применить её по всем правилам военного искусства они не могут).
        Громобой
        1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 17:05
          Из Алеппо в Идлиб, из под Дамаска опять в Идлиб. Выбрали ОДНО место.
          Околоточный
      2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 15:58
        Совершенно верно. Эта группировка под Дамаском нависала как дамоклов меч над столицей, отвлекая на себя крупную группировку Республиканской Гвардии. С освобождением Восточной Гуты можно будет сосредоточить мощный ударный кулак в направлении Идлиба. А там как получится, либо боевики сдадут провинцию Идлиб Асаду, либо ее с боями поделят между собой проасадовские силы и протурецкие. В любом случае, просаудовским и прозападным группировкам там места не будет.
        Донской
    2. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 15:56
      Правильнее сказать - как туго стало, то западные кураторы запросили паузу, типа как в спорте, тайм аут взять.....вот только они с лёгким вооружением выходят, складывают только тяжёлое.
      Чёрная вода
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 16:21
      Странная нынче война какая то,воюют,воюют,а как туго стало,оружие сложил,тебя и перевезут к новому месту сражения.Никакого плена,наказания.
      Если бы не вышли боевики армии и авиации пришлось бы утюжить города, а это на минуточку столица Сирии. А так основные бои будут в Идлибе, плюс как показал опыт той же Пальмиры большинство боевиков, которые из местных, возвращаются к мирной жизни взвесив все за и против и лично убедившись во внутригосударственной обстановке.
      RASKAT
    4. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 17:47
      Сводки от полковника Кассада
      Капитуляция Харасты

      Знаковый день для сирийской войны. Хараста, бывшая много лет одной из цитаделей боевиков под Дамаском, капитулирует. Уцелевшие грузятся в автобусы и валят в Идлиб.
      В ближайшие 1-2 дня после выезда всех боевиков, разминирования и фильтрации, Хараста перейдет под полный контроль Асада. Боевики сегодня также освободили 13 пленных солдат САА, которые удерживались в Харасте. Сирийцы в ответ освободили 5 боевиков, которые вместе с остальными уедут в Идлиб.
      На данный момент из Харасты выехало уже более 500 человек - члены семей боевиков + немного самих боевиков.

      С теми кто уехал, мы скорее всего еще увидимся в Северной Хаме и Южном Идлибе.








      "Асад должен уйти", "Россия бежит из Сирии" и все такое...
      источник (больше фото): https://colonelcassad.livejournal.com/4067843.htm
      l
      iaroslav.mudryi
  2. gippernano (Neo) Сегодня, 15:44
    Ассад же вроде каг говорил, что никаких идлибов в этот раз не будет. Не понимаю я эту комбинацию, но видимо знают, что делают.
    gippernano
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:50
      Цитата: gippernano
      Ассад же вроде каг говорил, что никаких идлибов в этот раз не будет.

      Видимо, переубедили, благо есть кому. yes Что ж, офтальмологи тоже бывают не вполне дальновидными.
      Paranoid50
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 17:30
        С этим идлибом есть какой то финт, который никто не понимает. Не может же быть, что просто отправляют в идлиб, и все.
        gippernano
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:48
    Соберут они всех "непримеримых" в Идлибе как тараканов на сладкое и прихлопнут тапкой. Такой план, я думаю. А то что они друг друга в Идлибе будут грызть - это бонусом пойдёт.
    Yrec
    1. Oznob (Станислав) Сегодня, 16:07
      Думается мне, что основная цель все же не перемочить всех, а разделить непримеримых с примиримыми. Не все же исламисты уедут. Кто-то переобуется в обычного гражданина.
      Oznob
    2. serriy (serriy) Сегодня, 16:17
      Таки там, в Идлибе, сидеть будут? Да они расползутся. По Сирии, по Ираку. Будет ещё какая-нибудь Гута.
      serriy
  4. Siegen (Валентин) Сегодня, 16:00
    три колонны автомобилей с первой группой боевиков выехали

    А главарей вывезли на вертолёте США.
    Или главарей так мало (остальных замочили в сортирах)
    или вертолётов не хватает у США belay
    Siegen
  5. serriy (serriy) Сегодня, 16:07
    “Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба


    Джихад-туры по Сирии. Ещё и деньги туристам платят. Экстрим, но ведь есть любители.
    Бесконечные игры. Пока деньги текут.
    serriy
  6. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:46
    Из Восточной Гуты вышло три тысячи мирных жителей...


    Да сколько уже можно?! Три тысячи ГРАЖДАНСКИХ!!! Это какая-то сознательная манипуляция терминами или по недомыслию?
    Стегозавр Бронтозавров
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:39
    Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин. Благодарим за службу! Респект Вам и уважение. Берегите себя генерал-майор Золотухин. soldier
    Теренин
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