Из Восточной Гуты вышло три тысячи мирных жителей и три колонны боевиков

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей

Три колонны с боевикам выдвинулись к месту пропускного пункта, где припаркованы автобусы. Оттуда одной группой их вывезут в направлении Идлиба