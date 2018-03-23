08:14 23 марта
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На Украине дали отбой тревоге ВВС и ПВО

Официальный представитель командования ВВС Украины (нынешнее название – воздушные силы ВСУ) Дмитрий Струтинский заявил о том, что режим боевой готовности для воздушных сил и ПВО, введённый накануне, был снят в ночь на 23 марта. Из заявления Струтинского (цитата Громадское радио):
Силы и средства были приведены в боевую готовность, они были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства. Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снята.


На Украине дали отбой тревоге ВВС и ПВО


Напомним, что украинская ПВО и так называемые воздушные силы были подняты по тревоге в связи с пролётом нескольких самолётов российской истребительной и бомбардировочной авиации к российским же аэродромам на юге страны.


Украина собирается каждый раз поднимать остатки своих ВВС при полётах российской авиации в южных регионах РФ?

Украина сделала шумиху из того, что является рутинной работой ВКС РФ – полёты в российском или международном воздушном пространстве – без нарушения чьих-либо воздушных границ. В Сети появились комментарии на предмет того, что на Украине вполне может появиться «сакральная жертва российской агрессии» в виде украинского лётчика, чтобы с новой силой разжечь «гнев международной общественности».

Использованы фотографии: facebook.com/kpszsu
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Комментарии 30

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:42
    Подняты в воздух ? Без шуток ?
    ФЕОДОР
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:47
      Какие могут быть шутки..В этом "цирке"!
      Цитата: ФЕОДОР
      Подняты в воздух ? Без шуток ?
      210окв
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 07:14
        Шутка в том что - у них еще есть что поднимать? tongue laughing . Обычно в моменты сильного испуга (угадайте у кого) "все опускается", а тут понимаешь "были готовы поднять". Подниматели **** laughing laughing
        Мих1974
        1. Злой543 Сегодня, 07:40
          Чет наши маловато полетали, нужно ещё потренироваться..
          Злой543
    2. роман66 (роман) Сегодня, 07:31
      а какие проблемы? в "руслан" столько затолкать можно....
      роман66
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:43
    По сути, это был громкий пук с целью напомнить о себе.
    Сергей985
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 06:50
      Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства.


      Я что-то проспал? Оказывается, Украина снова цельное государство ?
      Или это уже признание цельности Украины без Крыма и Донбасса.
      Там постоянно летают российские самолёты, но вы их не сбиваете и даже тревогу не объявляете. fool
      askort154
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:44
    Силы и средства были приведены в боевую готовность, они были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства.

    Отбили все атаки агрессора, и теперь крутят дырки на кителях под ордена. laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр 3 Сегодня, 06:50
      Дырок им уже наделали,в основном на Донбассе.
      Александр 3
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:57
        Александр 3 Сегодня, 06:50 ↑ Новый
        Дырок им уже наделали,в основном на Донбассе.

        Это хорошо, это им полезно для вентиляции... laughing
        a.s.zzz888
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:01
        Допивают недопитое, доедают недоеденное и обсуждают, что они со своим ПВО находятся в глубокой заднице.
        ul_vitalii
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:53
      Да уж, на этот раз нам неслыханно повезло. ВВС и ПВО Украины проявили хладнокровие и ярко выраженную нордическую стойкость!!!!
      Сергей985
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:00
        Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:53 ↑ Новый
        Да уж, на этот раз нам неслыханно повезло.

        А если ещё когда объявят тревогу, тогда шо? Может сразу начинать сдаваться - "Кац предлагает сдаться!" bully
        a.s.zzz888
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:55
    Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снята.
    С надеждой на то, что прогиб будет засчитан коллективным западом.
    rotmistr60
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:57
    Силы и средства были приведены в боевую готовность, они были готовы к отражению и поражению воздушных целей
    . А на МиГ даже ракеты не подвесили...продали все, что ли?
    svp67
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:03
      Техник по вооружению не вышел на службу и такое может быть hi
      ul_vitalii
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:06
        Цитата: ul_vitalii
        Техник по вооружению не вышел на службу и такое может быть

        А нач склада ключ от хранилища потерял, пока отдыхал на Мальте...
        svp67
      2. роман66 (роман) Сегодня, 07:35
        так-так! это что это здесь про технико по вооружению говорится? да мы завсегда на первом краю! да вообще - не тот агрессор, чтоб ракеты вешать - пушки хватит разогнать. привет Виталий! hi
        роман66
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 07:16
      Пойдут в психическую атаку laughing laughing , щаз, только в зебр перекрасят "литаки". laughing laughing
      Мих1974
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:20
        Цитата: Мих1974
        щаз, только в зебр перекрасят "литаки"

        А мне вот их окраска нравится. Ну нельзя же все хаить. Окраска - КРАСИВАЯ, стильная такая. Вот только, что то притихли разговоры о создании "легкого боевого самолета" и Ф-111, как то янки им не спешат дарить...А сколько ж было разговоров в 2014 году...как "дышали".
        svp67
  6. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 06:57
    Сон дурной приснился кому-то в ВВС Украины. Одни спросоня в окно выпрыгивают с воплями "русские идут" другой чуть войну не начал.
    Foksvl
  7. olhon (Дмитрий) Сегодня, 06:58
    Как же это они раньше не догадались. Недогосударства Прибалтики не могли что ли раньше подсказать.
    olhon
    1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 07:00
      У них нет своих ввс и пво !
      ФЕОДОР
  8. next322 (алекс) Сегодня, 06:59
    Украинские военно-воздушные силы качественно изменились к лучшему. Сегодня в распоряжении у ВВС Украины есть 71 полностью функциональный истребитель четвертого поколения (Су-27 и МиГ-29). Кроме того, число летных часов на каждый экипаж было увеличено с 36 до 46 часов в год. С 2014 по 2017 год почти 60 истребителей и бомбардировщиков были модернизированы или отремонтированы. Более того, в настоящее время ведутся работы по ремонту ПВО. К середине 2017 года было отремонтировано до 65% С-300ПС/ПТ1 и 20% комплексов «Бук-М1». Сегодня в вооруженных силах Украины есть 25 дивизионов, вооруженных С-300ПС/ПТ1, 10 дивизионов, вооруженных «Бук-М1», и один дивизион, вооруженный С-300В1.
    next322
  9. -ш- (Саша) Сегодня, 07:04
    Всё, отбой. Памперсы кончились
    -ш-
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 07:22
    украинская ПВО и так называемые воздушные силы были подняты по ложной тревоге, вызванной ложным звонком, о ложной прямой угрозе целостности и неприкосновенности государства и показали высокую ложную боеготовность украинской ПВО и так называемых воздушных сил... wink
    Masya Masya
  11. лысова (владимир) Сегодня, 07:24
    Посещаемость увеличивается ! Она их ещё на охоту позовёт, за кудябликами.
    лысова
  12. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:37
    Интересно, а что у них там поднялось. Может наоборот все опустилось.
    sgr291158
  13. KRIK33 (Роман) Сегодня, 07:38
    "...режим боевой готовности для воздушных сил и ПВО, введённый накануне, был снят..." Картонный самолетик за ненадобностью оттащили назад в сарай... smile
    KRIK33
  14. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 08:09
    Что они там подняли? Три вертолета и один самолет?
    vaaaaadik
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