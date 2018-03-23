На Украине дали отбой тревоге ВВС и ПВО

Силы и средства были приведены в боевую готовность, они были готовы к отражению и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства. Степень боевой готовности, которая была объявлена, уже снята.

Официальный представитель командования ВВС Украины (нынешнее название – воздушные силы ВСУ) Дмитрий Струтинский заявил о том, что режим боевой готовности для воздушных сил и ПВО, введённый накануне, был снят в ночь на 23 марта. Из заявления Струтинского (цитата Громадское радио):Напомним, что украинская ПВО и так называемые воздушные силы были подняты по тревоге в связи с пролётом нескольких самолётов российской истребительной и бомбардировочной авиации к российским же аэродромам на юге страны.Украина собирается каждый раз поднимать остатки своих ВВС при полётах российской авиации в южных регионах РФ?Украина сделала шумиху из того, что является рутинной работой ВКС РФ – полёты в российском или международном воздушном пространстве – без нарушения чьих-либо воздушных границ. В Сети появились комментарии на предмет того, что на Украине вполне может появиться «сакральная жертва российской агрессии» в виде украинского лётчика, чтобы с новой силой разжечь «гнев международной общественности».