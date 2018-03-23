10:54 23 марта
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МВФ не считает Украину бедной страной

Международный валютный фонд не включил Украину в список развивающихся стран с низким уровнем дохода, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование организации, посвященное макроэкономической ситуации в низкодоходных странах.



Несмотря на то, что на Украине «доходы на душу населения упали на 14 % относительно уровня, при котором страна считается низкодоходной», в 2014 году МВФ не включил ее в указанный список. Аналитики фонда связали снижение доходов в республике в первую очередь с вооруженным конфликтом.


В текущем году Украина также не попала в этот перечень, поскольку «уровень бедности, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования соответствуют показателям стран с развивающейся рыночной экономикой».

Ранее в Киеве заявили, что с оптимизмом смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще $ 2 млрд.

Агентство напоминает, что 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине $ 17,5 млрд. В марте 2015-го был перечислен первый транш в $ 5 млрд, в августе того же года – второй транш на $ 1,7 млрд. В прошлом и позапрошлом годах Украина получила по одному траншу в один миллиард каждый.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:24
    Ну да продвинутая и богатая страна wassat .
    Spartanez300
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:28
      МВФ не считает Украину бедной страной

      Действительно, куча плодородной земли и практически все жители имеют по две почки...))
      Т.е. есть еще ресурсы.
      maxim947
      1. Злой543 Сегодня, 09:35
        Цитата: maxim947
        МВФ не считает Украину бедной страной

        Действительно, куча плодородной земли и практически все жители имеют по две почки...))
        Т.е. есть еще ресурсы.


        так еще сколько металлолома, в виде труб, лэп и предприятий, продать можно. хватит и на выплаты и в карман положить laughing
        Злой543
        1. Татьяна Сегодня, 10:12
          МВФ не считает Украину бедной страной

          Конечно МВФ не считает Украину бедной страной! wassat
          Одной только пахотной земли в Украине при остановленном там промышленном производстве столько, что Украина-банкрот может одной ею якобы по долгам с МВФ вполне рассчитаться! crying На это МВФ и рассчитывает.
          Татьяна
      2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 09:38
        Кабмин хочет продавать на экспорт украинскую кровь

        В Кабмине считают, что экспортный потенциал страны расширится, если начать продавать компоненты донорской крови и препараты, изготовленные из донорской крови и ее компонентов.

        Согласно действующему законодательству, компоненты и препараты донорской крови разрешается продавать за пределами Украины только при условии, что имеющиеся запасы полностью обеспечивают потребность в них со стороны населения Украины, пишет портал Медпросвещение.

        Есть там что еще продавать, на худой конец будут жителей страны в рабство сдавать. Простор для фантазии имбецилов из украинской власти.
        Ушлый_башкорт
      3. gippernano (Neo) Сегодня, 10:45
        Это бедный, бедный МВФ. crying
        gippernano
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:29
      Запад, тонко намекнул, что бедность Украины, это проблемы Украины, и они (запад) тут вообще ни причем
      Chertt
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:36
      Это видать МВФ укропов подбадривает что бы те денег много не просили yes . Хотя если подчистить Украину от всякого рода грязи то могла бы стать и не бедной , один чернозем чего стоит .
      Spartanez300
    4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:25
      Цитата: Spartanez300
      Ну да продвинутая и богатая страна .

      Надо стокгольмскому арбитражу об этом рассказать.
      Серый брат
    5. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 10:28
      Вторая Хранция, век воли не видать. laughing
      Астория
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:24
    Значит крантик от МВФ для укрокаклии закрывается laughing Они же нынче, "с развивающейся рыночной экономикой»! laughing laughing laughing
    a.s.zzz888
    1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:31
      Не в тему, но размещу где только смогу, чтобы больше человек успело прочесть. Потому как это скорее всего мой последний комментарий.
      Хочу высказаться о «свободе» слова на этом сайте. Ниже привожу вчерашнее письмо от Скоморохова и свой ответ в его адрес. На ровном месте накидал мне три предупреждения, просто за то, что я посмел высказать свою точку зрения на политику сайта и на статью «САМОГО» Романа Скоморохова… На святое пАнимаИшь покусился.

      Вы нарушили правила сайта, допустили в комментарии:
      "Троллинг, провокация: Только вот за такие выражения мыслей на этом "свободном" сайте, мы вполне можем отправиться в бан...

      Ну а кто вам виноват, что вы мазохист?" в статье topwar.ru/138216-rossiya-vpered-v-buduschee. Будущее России: экономия на демократии У Вас 9 нарушений. Правила сайта

      Что Рома, правда глаза колет? Не нравится когда против шерсти гладят? А как же свобода слова? А, это же троллингом теперь называется, я как то об этом не подумал. То есть любое высказывание которое не нравится вам или Смирнову теперь можно подвести под понятие троллинг или флуд, в зависимости с какой ноги вы сегодня встали. Мне в общем то глубоко наплевать, можете меня забанить насовсем, мне и так надоело участвовать в вашем цирке, где есть только два мнения, одно ваше, другое не правильное. Вы и так превратили сайт в выгребную яму, где откровенные тролли, укроботы и ваши лепшие друзья под еврейским флагом, с удовольствием поливают Россию помоями и ничего им за это не бывает. Заметьте, ту самую Россию, за которую вы якобы так усердно радеете. Вы усилено выгоняете с сайта именно тех, кто пусть и с различными взглядами, но болеет за Россию душой по-настоящему. Зато отменой минусов вы заполонили сайт откровенными нацистами, либероидами, антисоветчиками, укроботами и прочей нечестью. Ну что ж флаг в руки и барабан на шею, авось в госдепе и оценят ваши старания. Только глядите не перестарайтесь, а то мало ли как оно в жизни бывает!
      Засим позвольте откланяться, честь имею!
      П.С. Жду бана, а то и правда надоел ваш русофобский шабаш... negative
      Варяг_0711
    2. dzvero (Иво) Сегодня, 10:46
      Нет, не закрывается. Просто таким образом им сказали, что поблажек с возвратом кредитов не будет и выкарабкатся из долговой ямы не получится smile
      dzvero
  3. Cергей Владимировичь (Cергей Владимировичь) Сегодня, 09:28
    Ясень пень) Развивающейся стране нужно куда меньше денег,чем бездарным нищебродам, которые даже протянутую руку держать не умеют. recourse recourse
    Cергей Владимировичь
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:29
    ...и поэтому МВФ рассчитывает получить от Украины платежи по кредитам в полном объеме и в срок.
    "На дурака не нужен нож. Ему немного подпоёшь и делай с ним что хош..."
    Alex-a832
  5. Pivot (Василий) Сегодня, 09:29
    Конечно богатая. Там одну газовую трубу если на металлолом сдать ого-го сколько грошев.
    Pivot
  6. Geonezis (Руслан) Сегодня, 09:40
    Конечно не считают, запад ее еще долго грабить будет.
    Geonezis
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:33
      Цитата: Geonezis
      Конечно не считают, запад ее еще долго грабить будет.

      Интересно, скоро ли до чернозёма дойдут.
      Серый брат
      1. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 10:45
        Уже вовсю вывозят(
        LUCKY777
  7. gukoyan (Igor) Сегодня, 09:44
    Ну дак я же говорил что с Руиной что-то не так, вот пожалуйста, оказывается не так всё плохо на ней, а ходят прибедняются))
    gukoyan
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:47
    МВФ не считает Украину бедной страной
    Если посмотреть на это без предвзятости, то действительно на Украине еще остался отличный чернозем, лес кругляк и конечно накопления олигархов. Есть, что еще поиметь с Украины, но на всякий случай оставить ее за границей ЕС.
    rotmistr60
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:48
    - Холмс, как вы думаете, что означает тот факт, что за год рубль обесценился в два раза, а гривна в четыре?
    - Это же очевидно, Ватсон: данный факт означает, что помощь Европы вдвое страшнее её санкций! yes
    Теренин
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:56
    Она не бедная, ей просто все должны.
    sgr291158
  11. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 10:45
    Ну дык ещё не весь чернозём вывезли за рубеж. У меня из Мариуполя чел квартиру снимает, рассказывал что сдирают весь плодородный слой, но видно его ещё до фига.
    LUCKY777
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