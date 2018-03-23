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МВФ не считает Украину бедной страной
Международный валютный фонд не включил Украину в список развивающихся стран с низким уровнем дохода, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование организации, посвященное макроэкономической ситуации в низкодоходных странах.
Несмотря на то, что на Украине «доходы на душу населения упали на 14 % относительно уровня, при котором страна считается низкодоходной», в 2014 году МВФ не включил ее в указанный список. Аналитики фонда связали снижение доходов в республике в первую очередь с вооруженным конфликтом.
В текущем году Украина также не попала в этот перечень, поскольку «уровень бедности, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования соответствуют показателям стран с развивающейся рыночной экономикой».
Ранее в Киеве заявили, что с оптимизмом смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще $ 2 млрд.
Агентство напоминает, что 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине $ 17,5 млрд. В марте 2015-го был перечислен первый транш в $ 5 млрд, в августе того же года – второй транш на $ 1,7 млрд. В прошлом и позапрошлом годах Украина получила по одному траншу в один миллиард каждый.
Несмотря на то, что на Украине «доходы на душу населения упали на 14 % относительно уровня, при котором страна считается низкодоходной», в 2014 году МВФ не включил ее в указанный список. Аналитики фонда связали снижение доходов в республике в первую очередь с вооруженным конфликтом.
В текущем году Украина также не попала в этот перечень, поскольку «уровень бедности, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования соответствуют показателям стран с развивающейся рыночной экономикой».
Ранее в Киеве заявили, что с оптимизмом смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще $ 2 млрд.
Агентство напоминает, что 4-летняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине $ 17,5 млрд. В марте 2015-го был перечислен первый транш в $ 5 млрд, в августе того же года – второй транш на $ 1,7 млрд. В прошлом и позапрошлом годах Украина получила по одному траншу в один миллиард каждый.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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