10:56 23 марта
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В западной коалиции заявили, что не провоцируют сирийскую армию

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) не занимается провокацией Сирийской арабской армии, столкновения возможны только в случаях самообороны, передает РИА Новости заявление представителя штаба коалиции полковника Райана Диллона.



Это не наша миссия,
сказал Диллон корреспонденту агентства, отвечая на вопрос о провокациях.


Наша миссия – борьба с террористами ИГ. И это то, что мы сделали,
добавил он.

По словам полковника, случай столкновения сил коалиции с сирийскими подразделениями действительно имел место, но тогда коалиция вынуждена была обороняться.

Единственный раз, когда мы столкнулись с войсками сирийского режима – это когда нас атаковали, и это всегда было в порядке самообороны,
пояснил Диллон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. котовский (Константин) Сегодня, 09:52
    Как интервенты могут обороняться?.. belay
    Подмена понятий во всей красе. negative
    котовский
    1. Тралл Сегодня, 09:53
      Наша миссия – борьба с террористами ИГ.

      А когда они заканчиваются - мы делаем новых wassat
      Тралл
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:55
        Это не наша миссия,
        сказал Диллон корреспонденту агентства, отвечая на вопрос о провокациях.

        И что? Это называется "новость" . Чудо в матрасное брякнуло, а СМИ обсуждают эту чушь
        Chertt
    2. Teberii (Андрей) Сегодня, 09:54
      Пока Сирийская армия слаба могут говорить все,что захотят.Сирийцам нужно приобрести новую зенитную технику и тогда вопрос будет решаться по другому.
      Teberii
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 10:35
        Кинжал пусть не забудут закупиться, поболе простых Искандеров, ну и парочку Сарматов, без них не та мощь. Вот тогда и повоевать можно
        gippernano
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:54
      Да да как будто никто не знает гнилую душонку америкосов , первейшие провокаторы на планете .
      Spartanez300
    4. Комментарий был удален.
    5. роман66 (роман) Сегодня, 09:56
      ни пяди сирийской земли не уступят американцы сирийцам
      роман66
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:10
        Цитата: роман66
        ни пяди сирийской земли не уступят американцы сирийцам

        Ситуацию в Сирии необходимо рассматривать в связи с ситуацией на Украине. Действие носят зеркальный характер, не будет целостности Сирии, не будет и Украины.
        КОСМОС
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:12
          целостность Украины ? сомнительно уже, вопрос только в том кто и на сколько частей делить будет
          роман66
          1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:28
            Цитата: роман66
            вопрос только в том кто и на сколько частей делить будет

            Думаю американцы уже поняли куда они попали на Украине, тянут время, пытаются хоть что то забрать, в том числе и в Сирии. Но так как их действия несут ситуативный, судорожный тактических характер, а также тот факт что они переходят от поддержки к применению собственных сил, это все свидетельствует о том что дела у них из рук вон плохи, короче по любому уже проиграли и на Украине и в Сирии.
            КОСМОС
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 10:40
        Типо умрут, но не отдадут?
        gippernano
    6. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 10:14
      Цитата: котовский
      Как интервенты могут обороняться?.. belay
      Подмена понятий во всей красе. negative

      Ага, залезли в чужую страну со своими танками, пушками и самолётами и давай налево и направо - самооборонятся, от назойливых сирийских аборигенов.
      Быков.
    7. gippernano (Neo) Сегодня, 10:30
      Сказали провоцируете, значит провоцируете. Готовьте вазелин, бочках
      gippernano
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:54
    В западной коалиции заявили, что не провоцируют сирийскую армию
    Ну после того как Россия заявила американцам"Как только ,так и сразу" коалиция стала сразу не причём.И вообще они там белые и пушистые laughing
    Наблюдатель2014
  3. роман66 (роман) Сегодня, 09:54
    бомбить - не значит провоцировать, прав вояка. дышло ему...
    роман66
  4. Виктор-М (Виктор) Сегодня, 09:55
    В западной коалиции заявили, что не провоцируют сирийскую армию

    Интересно, как бы пин**сы отреагировали на присутствие российских или сирийских войск на территории Пин ***тана? Провоцировало бы их наличие этого присутствия?
    Виктор-М
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:55
    Оккупанты самообороняются laughing Это мощно...
    КВУ-НСвД
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:56
    Наша миссия – борьба с террористами ИГ. И это то, что мы сделали,

    Взял бы, и к примеру Ракку привёл, вернее то, что от неё осталось после их "борьбы с террористами ИГ"(запрещена в РФ).
    a.s.zzz888
  7. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 10:00
    И вообще "мы белые и пушистые. Только нам никто не верит."
    BerBer
  8. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:00
    У американцев к сирийской армии нет претензий, кроме одной - почему она ещё жива?
    Серж Горелый
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:06
    От брехливости американцев просто тошнит. Если бы не Российское пикрытие, США уже бы помогли террористам растерзать САА. А боятся они только прямого боеконтакта с российскими ВС. Если бы Россия не выдвинула ультиматум, что в случае обстрела Дамаска будут уничтожаться не только ракеты, но и пусковые, то янки с помощью бармалеев уже устроили бы провокацию и начали обстрел военных и административных объектов. При этом риск провокации сохраняется.
    Alex-a832
  10. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 10:09
    Они пришли на чужую землю и начали обороняться!
    Denis Obukhov
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:09
    Возглавляемая США коалиция... не занимается провокацией Сирийской арабской армии... заявление представителя штаба коалиции полковника Райана Диллона
    А вам не кажется, что это звучит, как оправдание? Раньше, в лучшем случае, говорили, что действовали в рамках "самозащиты". Нельзя исключить, что в будущем услышим от представителей "объединенной" еще более откровенные слова.
    rotmistr60
    1. котовский (Константин) Сегодня, 10:38
      Цитата: rotmistr60
      Нельзя исключить, что в будущем услышим от представителей "объединенной" еще более откровенные слова.

      Наверно,они скоро вообще не захотят об этом говорить.
      Неудобно. wink
      котовский
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