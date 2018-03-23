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В западной коалиции заявили, что не провоцируют сирийскую армию
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ) не занимается провокацией Сирийской арабской армии, столкновения возможны только в случаях самообороны, передает РИА Новости заявление представителя штаба коалиции полковника Райана Диллона.
По словам полковника, случай столкновения сил коалиции с сирийскими подразделениями действительно имел место, но тогда коалиция вынуждена была обороняться.
Это не наша миссия,сказал Диллон корреспонденту агентства, отвечая на вопрос о провокациях.
Наша миссия – борьба с террористами ИГ. И это то, что мы сделали,добавил он.
По словам полковника, случай столкновения сил коалиции с сирийскими подразделениями действительно имел место, но тогда коалиция вынуждена была обороняться.
Единственный раз, когда мы столкнулись с войсками сирийского режима – это когда нас атаковали, и это всегда было в порядке самообороны,пояснил Диллон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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