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Пентагон рассчитывает уничтожить запасы химоружия до 2024 года
Американское командование рассчитывает завершить процесс ликвидации запасов химоружия в конце 2023 года, передает ТАСС сообщение представителя Пентагона Мишель Балданзы.
В среду начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов в Москве, посвященном отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подчеркнул, что «особенно цинично выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку денежных средств».
Как сообщила Балданза, «США продолжают планомерно продвигаться к полному уничтожению своих запасов химоружия».
Что касается дела Скрипаля, представитель военного ведомства повторила уже изложенную Белым домом позицию: «США солидарны с версией, озвученной Лондоном».
Напомним, РФ и США уничтожают химоружие согласно подписанной ими Конвенции о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в 1997 году. Крупнейшими странами по объему задекларированного химоружия были Россия (около 40 тыс. тонн) и США (31,5 тыс. тонн). В РФ последний боеприпас химоружия был уничтожен 27 сентября 2017 года.
В среду начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге для иностранных послов в Москве, посвященном отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подчеркнул, что «особенно цинично выглядят обвинения в наш адрес со стороны США, которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку денежных средств».
Как сообщила Балданза, «США продолжают планомерно продвигаться к полному уничтожению своих запасов химоружия».
Мы по-прежнему считаем своим долгом завершить процесс ликвидации химоружия безопасными методами настолько быстро, насколько это возможно. Работы осуществляются по графику с тем, чтобы завершить этот процесс, как и было запланировано, в декабре 2023 года,сказала она.
Что касается дела Скрипаля, представитель военного ведомства повторила уже изложенную Белым домом позицию: «США солидарны с версией, озвученной Лондоном».
Мы следим за тем, как проходит в Великобритании расследование, и находимся в тесном контакте с нашими британскими коллегами. Хотя мы и не знаем, какие дальнейшие шаги может предпринять Великобритания, мы будем проводить с ними консультации по этому вопросу. Мы поддерживаем их право на ответные действия,добавила она.
Напомним, РФ и США уничтожают химоружие согласно подписанной ими Конвенции о запрещении химического оружия, которая вступила в силу в 1997 году. Крупнейшими странами по объему задекларированного химоружия были Россия (около 40 тыс. тонн) и США (31,5 тыс. тонн). В РФ последний боеприпас химоружия был уничтожен 27 сентября 2017 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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