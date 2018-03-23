Пентагон рассчитывает уничтожить запасы химоружия до 2024 года

Мы по-прежнему считаем своим долгом завершить процесс ликвидации химоружия безопасными методами настолько быстро, насколько это возможно. Работы осуществляются по графику с тем, чтобы завершить этот процесс, как и было запланировано, в декабре 2023 года,

Мы следим за тем, как проходит в Великобритании расследование, и находимся в тесном контакте с нашими британскими коллегами. Хотя мы и не знаем, какие дальнейшие шаги может предпринять Великобритания, мы будем проводить с ними консультации по этому вопросу. Мы поддерживаем их право на ответные действия,