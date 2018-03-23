13:49 23 марта
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В Сирии замечен танковый тягач с 4-ствольным пулеметом

Наиболее распространенной гусеничной боевой машиной сирийской армии является БМП-1. Даже после понесенных в войну потерь в подразделениях сохранилось более тысячи единиц такой техники, пишет Российская газета.



Среди этих машин есть довольно редкие модификации, вроде БРЭМ-2, изображение которой недавно появилось в интернете. Машина вооружена счетверенной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-4.


Ранее такое оружие часто можно было увидеть на различной автомобильной технике: ГАЗ-3308 "Садко", ГАЗ-66 или ЗиЛ-131.

«Система, созданная вначале как зенитная, может успешно поражать и различные наземные цели на расстоянии до 2 км. А на дистанции в полкилометра пуля, выпущенная из этой ЗПУ, без проблем прошивает до 50 мм брони. Скорострельность составляет до 2200 выстрелов в минуту», – говорится в материале.

Вес бронированного тягача с пулеметами – более14 тонн, мощность двигателя – 300 л.с., максимальная скорость - 65 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.

После такой модернизации БРЭМ-2 «может не только успешно заниматься своими прямыми обязанностями - эвакуацией поврежденных БМП, но и уничтожать вражеские легкие бронемашины, снайперов, заминированные автомобили», заключает автор.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 11:34
    А на фото вроде как БМП у которой на место башни соорудили спаренную пулемётную установку
    Чёрный
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:19
      Страшно представить, что от "шайтан пикапа" после хорошей очереди из такого агрегата останется
      Chertt
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:49
        Ухудшенный аналог Шилки. Только и всего.
        Shurik70
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:14
          Цитата: Shurik70
          Ухудшенный аналог Шилки


          Не обижайся на него красавица. Он не хотел тебя обидеть laughing
          Chertt
  2. РУСС (Максим) Сегодня, 11:34
    Готовая техника для фильмов о постядере laughing
    РУСС
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:41
      Цитата: РУСС
      Готовая техника для фильмов о постядере

      Мне больше этот нравится.
      Серый брат
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:52
        Шедоврально. Вундервафля от Рошен))))))
        gippernano
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:42
          Цитата: gippernano
          от Рошен)

          Когда этот шуш духов в Афгане пугал, никаких рошенов ещё в плане не было.
          Серый брат
        2. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 12:43
          Цитата: gippernano
          Шедоврально. Вундервафля от Рошен))))))

          Троль это фото из Афгана.
          МойВрач
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:36
    Да там чего только нет. И вообще, любая воюющая армия рано или поздно начинает самостоятельно что-то констролить.
    Серый брат
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 11:46
    Ну, 50 мм из 14.5 на полкилометра это они хватили... , но миллиметров 25 -30 пробьет при благоприятных условиях.
    tchoni
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:10
    В Сирии было много чего замечено. А сколько еще будет замечено нам пока не ведомо.
    rotmistr60
  6. одинокий (омар хайям) Сегодня, 12:33
    Скоро в Сирии можно будет заметить осла со спаренным пулеметом.Так что ничего удивительного.

    В названии статьи написано танковый тягач.А на фото корпус от БМП.По внимательнее надо быть
    одинокий
  7. hiller (hiller) Сегодня, 13:29
    Коль воюет, значит "пользу носит"..."Голь на выдумки хитра" - только это не "танковый тягач"..
    hiller
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