Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Сирии замечен танковый тягач с 4-ствольным пулеметом
Наиболее распространенной гусеничной боевой машиной сирийской армии является БМП-1. Даже после понесенных в войну потерь в подразделениях сохранилось более тысячи единиц такой техники, пишет Российская газета.
Среди этих машин есть довольно редкие модификации, вроде БРЭМ-2, изображение которой недавно появилось в интернете. Машина вооружена счетверенной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-4.
Ранее такое оружие часто можно было увидеть на различной автомобильной технике: ГАЗ-3308 "Садко", ГАЗ-66 или ЗиЛ-131.
«Система, созданная вначале как зенитная, может успешно поражать и различные наземные цели на расстоянии до 2 км. А на дистанции в полкилометра пуля, выпущенная из этой ЗПУ, без проблем прошивает до 50 мм брони. Скорострельность составляет до 2200 выстрелов в минуту», – говорится в материале.
Вес бронированного тягача с пулеметами – более14 тонн, мощность двигателя – 300 л.с., максимальная скорость - 65 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.
После такой модернизации БРЭМ-2 «может не только успешно заниматься своими прямыми обязанностями - эвакуацией поврежденных БМП, но и уничтожать вражеские легкие бронемашины, снайперов, заминированные автомобили», заключает автор.
Среди этих машин есть довольно редкие модификации, вроде БРЭМ-2, изображение которой недавно появилось в интернете. Машина вооружена счетверенной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-4.
Ранее такое оружие часто можно было увидеть на различной автомобильной технике: ГАЗ-3308 "Садко", ГАЗ-66 или ЗиЛ-131.
«Система, созданная вначале как зенитная, может успешно поражать и различные наземные цели на расстоянии до 2 км. А на дистанции в полкилометра пуля, выпущенная из этой ЗПУ, без проблем прошивает до 50 мм брони. Скорострельность составляет до 2200 выстрелов в минуту», – говорится в материале.
Вес бронированного тягача с пулеметами – более14 тонн, мощность двигателя – 300 л.с., максимальная скорость - 65 км/час, запас хода – 600 км. Экипаж – 3 человека.
После такой модернизации БРЭМ-2 «может не только успешно заниматься своими прямыми обязанностями - эвакуацией поврежденных БМП, но и уничтожать вражеские легкие бронемашины, снайперов, заминированные автомобили», заключает автор.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти