У сирийских военных появились новые БМП-2

В самом деле, бронетехника слишком хорошо выглядят для активно воевавших машин. К тому же камуфляж не соответствует тому, что применяется в Сирии. БМП-2 с самого начала войны – в характерной песочной окраске. В конце 2015-го – начале 2016 г. в Сирии были замечены новые БМП-2, но они были в "пятнистом" камуфляже,

Сирийская армия получила подкрепление в виде «новеньких» БМП-2. На появившихся в Сети фотографиях видно, что боевые машины находятся в прекрасном состоянии и ранее, по всей видимости, не участвовали в боевых действиях, пишет Российская газета С этим мнение согласен и военный эксперт Юрий Лямин.отметил эксперт.Также несколько БМП-2 поступили в прошлом году в распоряжение бригады «Соколы пустыни», воевавшей тогда на востоке Хамы. Но за такое время техника порядком бы поизносилась.Автор напоминает, что до начала гражданской войны у армии САР было не более 350 БМП-2, и все они находились в распоряжении лишь элитных гвардейских частей. Как правило, эти машины привлекают для участия в наиболее ответственных операциях. В настоящее время они участвуют в широкомасштабном наступлении в Восточной Гуте.