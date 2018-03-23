13:45 23 марта
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У сирийских военных появились новые БМП-2

Сирийская армия получила подкрепление в виде «новеньких» БМП-2. На появившихся в Сети фотографиях видно, что боевые машины находятся в прекрасном состоянии и ранее, по всей видимости, не участвовали в боевых действиях, пишет Российская газета.



С этим мнение согласен и военный эксперт Юрий Лямин.


В самом деле, бронетехника слишком хорошо выглядят для активно воевавших машин. К тому же камуфляж не соответствует тому, что применяется в Сирии. БМП-2 с самого начала войны – в характерной песочной окраске. В конце 2015-го – начале 2016 г. в Сирии были замечены новые БМП-2, но они были в "пятнистом" камуфляже,
отметил эксперт.

У сирийских военных появились новые БМП-2


Также несколько БМП-2 поступили в прошлом году в распоряжение бригады «Соколы пустыни», воевавшей тогда на востоке Хамы. Но за такое время техника порядком бы поизносилась.

Автор напоминает, что до начала гражданской войны у армии САР было не более 350 БМП-2, и все они находились в распоряжении лишь элитных гвардейских частей. Как правило, эти машины привлекают для участия в наиболее ответственных операциях. В настоящее время они участвуют в широкомасштабном наступлении в Восточной Гуте.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 21

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  1. Xroft (Ivan) Сегодня, 11:54
    А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1......не стыдно?
    Xroft
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:00
      Задачи у нас и у нас там разные. Восточный берег Ефрата брать надо, пока курды по домам ломанулись.
      gippernano
      1. Тралл Сегодня, 12:01
        Цитата: Xroft
        А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1......не стыдно?

        Нам за вас - нет
        Тралл
      2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:08
        Цитата: gippernano
        Задачи у нас и у нас там разные. Восточный берег Ефрата брать надо, пока курды по домам ломанулись.

        Вагнеровцы уже попытались, больше не хотят.
        Донской
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:27
      Цитата: Xroft
      ...А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1......не стыдно?...

      Я не знаю где у Вас новенькие копейки, их прекратили выпускать в приснопамятном 1988 году.
      Вы вероятно имели ввиду информацию об установке на базу БМП-1 нового боевого модуля? Ничего плохого в этом не вижу.
      Вы не договариваете - эти модернизированные БМП-1, предназначаются для войск Национальной Гвардии. Исключительно для - доморощенных "шайтанов", по горам погонять. Не для использования в сухопутных войсках.
      Вы уж если сказали "А", так говорите и "Б".
      Мне за это, не стыдно почему-то yes
      Андрей К
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:28
      да можно было и их передать , арабам все что ни дай все прокакают .
      уже сколько было случаев что тупо бросали технику которую мы им поставляем .
      потому как не ценят они то что им передают .
      типа если что русские нам еще пришлют ,чего жалеть технику .
      просто экспл
    4. avt Сегодня, 12:35
      Цитата: Xroft
      А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1.

      Если с модернизвцией под новый боевой модуль , то
      Цитата: Xroft
      не стыдно
      Хотя лучше бы ,,Трёшку" с ,,Бахчой"
      avt
    5. hiller (hiller) Сегодня, 13:20
      А где это "у нас"???
      hiller
    6. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:21
      Цитата: Xroft
      А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1......не стыдно?


      По защищенности один хрен, 7,62 держит в упор, а вот 12,7 только в лоб и корму. Зато 76 мм пушка танк берет в борт кумулятивнымПГ-15В. Малютка при попадании в Т-55 навылет в лоб. 2А-42 берет башню БМП навылет
      Vadivak
  2. Александр 3 Сегодня, 12:01
    Может это БМП 2 прибыли в Сирию для обкатки после доработок.Ведь много замечаний получает техника в процессе эксплуатации в боевых условиях.
    Александр 3
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:05
      БМП-2 снято с производства в 2008г. Какая "обкатка" ?
      Chertt
      1. Александр 3 Сегодня, 12:08
        Не знал.А почему тогда у нас говорят о БМП 1 в войсках.
        Александр 3
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:16
          Цитата: Александр 3
          .А почему тогда у нас говорят о БМП 1 в войсках

          Армия у нас большая, и есть образцы устаревшей техники, тем более её постоянно модернизируют. В частности на БМП есть удачные разработки современных боевых модулей
          Chertt
        2. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 12:18
          Донашивать приходится, по остаточному принципу...
          LASVEGAS
        3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:24
          Цитата: Александр 3
          А почему тогда у нас говорят о БМП 1 в войсках.

          За всю историю производства было выпущено более 20 000 машин БМП-1...
          что вы хотите, конечно еще в строю
          Vadivak
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:12
    Да, в нашей окраске бэхи. Восполняют убыль техники наиболее боеспособных сирийских частей с наших баз хранения. Основная ценность новой техники - нерастраченный ресурс оружия, механизмов и агрегатов. Остальная сирийская техника уже в разной степени ушатанности, годится только для вспомогательных действий.
    Yrec
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:18
    Появились и хорошо! В чем проблема у тех кто начинает обсуждать , да еще с не понятным уклоном
    А у нас зато НОВЕНЬКИЕ БМП-1......не стыдно?
    А проблема в том, чтобы в очередной раз информацию обесценить. Поэтому не знаю, как у вас Xroft , а у нас нормально.
    rotmistr60
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:20
    Где то на просторах России стало одной стоянкой ДХ меньше.. Там полно техники этого происхождения . Чистят Дх от ненужного в свете перевооружения , а Сирия как нельзя лучше подходит для этого - и помощь , и утилизировать не надо..Ну а есть и образцы почти новые - куда ж без этого , ведь на совсем хламе много не навоюешь..
    КВУ-НСвД
  6. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 12:28
    "Сирийский экспресс" работает!!!
    ВохаАхов
  7. Громобой Сегодня, 12:33
    Я смотрю и самоходочка наша на втором фото.
    Громобой
  8. hiller (hiller) Сегодня, 13:24
    Работа "сирийского экспресса" - видно, что сняты с хранения(судя по заклейке вооружения). Главное, чтобы сирийцы экипажами толковыми обеспечили.
    hiller
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