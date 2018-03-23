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Иракская армия получила КамАЗовские тягачи и бронеавтомобили «Горец-М»
Армия Ирака получила очередную партию военной техники российского производства, сообщает Российская газета.
Согласно информации иракских СМИ, «в порт Умм-Каср доставлены ЗРПК "Панцирь-С1", переносные ЗРК, ракеты для этих систем, передвижные полевые центры ПВО, а также седельные тягачи с прицепами КамАЗ-65225 и бронеавтомобили "Горец-М"».
«Если ЗРПК "Панцирь-С1" уже находятся на вооружении иракских подразделений и хорошо себя зарекомендовали, то тягачи из Набережных Челнов и броневики являются новичками в вооруженных силах этой страны», – пишет автор.
Ка отмечают эксперты, КамАЗовские тягачи станут идеальным средством для перевозки недавно прибывших в Ирак танков Т-90С.
Полная масса автопоезда может превышать 82 т. Мощность дизельного двигателя – 400 л.с., максимальная скорость – 80 км/час. Имеется гидравлическая лебедка, предназначенная для затаскивания на полуприцеп вышедшей из строя бронетехники.
Специальные бронеавтомобили «Горец-М» предназначены для перевозки личного состава (до 10 человек).
Сообщается, что броня автомобиля «способна противостоять попаданию 7,62-мм стальных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ, а также термоупрочненных боеприпасов АКМ, кроме того, выдерживает взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем».
Вес автомобиля может достигать 12 тонн, максимальная скорость - до 100 км/ч, запас хода – около 1250 км.
Согласно информации иракских СМИ, «в порт Умм-Каср доставлены ЗРПК "Панцирь-С1", переносные ЗРК, ракеты для этих систем, передвижные полевые центры ПВО, а также седельные тягачи с прицепами КамАЗ-65225 и бронеавтомобили "Горец-М"».
«Если ЗРПК "Панцирь-С1" уже находятся на вооружении иракских подразделений и хорошо себя зарекомендовали, то тягачи из Набережных Челнов и броневики являются новичками в вооруженных силах этой страны», – пишет автор.
Ка отмечают эксперты, КамАЗовские тягачи станут идеальным средством для перевозки недавно прибывших в Ирак танков Т-90С.
Полная масса автопоезда может превышать 82 т. Мощность дизельного двигателя – 400 л.с., максимальная скорость – 80 км/час. Имеется гидравлическая лебедка, предназначенная для затаскивания на полуприцеп вышедшей из строя бронетехники.
Специальные бронеавтомобили «Горец-М» предназначены для перевозки личного состава (до 10 человек).
Сообщается, что броня автомобиля «способна противостоять попаданию 7,62-мм стальных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ, а также термоупрочненных боеприпасов АКМ, кроме того, выдерживает взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем».
Вес автомобиля может достигать 12 тонн, максимальная скорость - до 100 км/ч, запас хода – около 1250 км.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Tactic.cell
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