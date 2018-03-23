13:46 23 марта
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Иракская армия получила КамАЗовские тягачи и бронеавтомобили «Горец-М»

Армия Ирака получила очередную партию военной техники российского производства, сообщает Российская газета.

Иракская армия получила КамАЗовские тягачи и бронеавтомобили «Горец-М»


Согласно информации иракских СМИ, «в порт Умм-Каср доставлены ЗРПК "Панцирь-С1", переносные ЗРК, ракеты для этих систем, передвижные полевые центры ПВО, а также седельные тягачи с прицепами КамАЗ-65225 и бронеавтомобили "Горец-М"».


«Если ЗРПК "Панцирь-С1" уже находятся на вооружении иракских подразделений и хорошо себя зарекомендовали, то тягачи из Набережных Челнов и броневики являются новичками в вооруженных силах этой страны», – пишет автор.

Ка отмечают эксперты, КамАЗовские тягачи станут идеальным средством для перевозки недавно прибывших в Ирак танков Т-90С.



Полная масса автопоезда может превышать 82 т. Мощность дизельного двигателя – 400 л.с., максимальная скорость – 80 км/час. Имеется гидравлическая лебедка, предназначенная для затаскивания на полуприцеп вышедшей из строя бронетехники.

Специальные бронеавтомобили «Горец-М» предназначены для перевозки личного состава (до 10 человек).



Сообщается, что броня автомобиля «способна противостоять попаданию 7,62-мм стальных пуль снайперской винтовки СВД и пулемета ПКМ, а также термоупрочненных боеприпасов АКМ, кроме того, выдерживает взрыв 2 кг тротила под колесами или днищем».

Вес автомобиля может достигать 12 тонн, максимальная скорость - до 100 км/ч, запас хода – около 1250 км.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Tactic.cell
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Комментарии 8

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:22
    Недавно, с месяц назад, ехал по М-4 видел эти тягачи, поразила расцветка, думал в Сирию уедут. Оказывается в Ирак. Так же видел Тигры в той же расцветки, ждем новостей о поставках тигров.
    RASKAT
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:33
    Хорошая техника! Только против кого там панцири, и как они успели там себя проявить?? Террористы слава богу пока не летают, по матрасам не стреляют. Бесполезно, очередную бурю в пустыне всеравно не выдержат!
    bazzbazz
  3. tochila Сегодня, 12:33
    Надеюсь не за бесплатно отдали!!!????
    tochila
    1. Например Сегодня, 12:48
      Цитата: tochila
      Надеюсь не за бесплатно отдали!!!????

      Конечно за деньги. Готовьте банковские карточки и ждите перевод. laughing
      Например
  4. антивирус Сегодня, 12:35
    сша так начали 80 лет назад поставлять на экспорт свою маш строит продукцию..
    нам до звания "великая держава" опять вылезать к уровню 90 г еще долго
    антивирус
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:09
      Про с/х продукцию недавно так же говорили, однако по некоторым показателям уже рекорды ставим и дальнейший рост намечается.
      Рысь33
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:38
    Помница, иркцы кричали недавно: Русская техника! Да не в жизнь! Это самовозгарающее гуано! Получили возможность поюзать в деле супердемократическую матрасную технику и, похоже, сделали выводы.
    Yrec
  6. cth;fyn (Андрей) Сегодня, 12:38
    Это что, Горец хуже бронепанели 6б43?
    cth;fyn
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