ЦИК опубликовал финальные итоги президентских выборов

Центризбирком России опубликовал проект постановления, которое будет принято на заседании комиссии сегодня, в пятницу, 23 марта, по итогам выборов президента России.Согласно финальных итогов, действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов.Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процента), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процента), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76 процента), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процента), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процента).Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже. Он добавил, что сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.