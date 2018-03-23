13:46 23 марта
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ЦИК опубликовал финальные итоги президентских выборов

Центризбирком России опубликовал проект постановления, которое будет принято на заседании комиссии сегодня, в пятницу, 23 марта, по итогам выборов президента России.

Согласно финальных итогов, действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов.

ЦИК опубликовал финальные итоги президентских выборов



Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, у него 11,77 процента. Третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак (1,68 процента), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,05 процента), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76 процента), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68 процента), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65 процента).

Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, дату инаугурации в Кремле назовут позже. Он добавил, что сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.



Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 37

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:27
    Путин победил на выборах президента России с результатом 76,69 процента голосов.
    Anarchist
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:29
      А теперь ждем смены правительства после инаугурации!
      Владыка Ситх
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:31
        Цитата: Владыка Ситх
        ждем смены правительства после инаугурации

        Медведев все равно останется при должности. Но что делать надо, а то будет нарастать социальное напряжение.
        Аристарх Людвигович
        1. Например Сегодня, 12:39
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Медведев все равно останется при должности.

          Это факт. love
          Но должность может быть другая. wink
          Однажды один Володя говорил:
          Книгу переворошив, намотай себе на ус
          - все работы хороши, выбирай на вкус!
          Например
          1. KAV (Александр) Сегодня, 12:42
            И, очень желательно, чтобы не в правительстве.
            KAV
        2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 12:41
          Наврядли Медведев останется....
          Сюрприз наверное с премьером нам очередной готовят... Подождемс...
          NN52
        3. Mestny (Сергей) Сегодня, 12:56
          Это ничего.
          Вон во Франции толпы автомобили жгли, и нормально, демократия.
          Mestny
          1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:30
            Цитата: Mestny
            Вон во Франции толпы автомобили жгли, и нормально, демократия.

            Дык, как их гасили - тоже демократичненько так - с дубьём, с газами. fellow У нас щеглов за шкирдяк потаскали(по делу) - вой на весь мир.
            Paranoid50
      2. Гардамир Сегодня, 12:49
        А теперь ждем смены правительства после инаугурации!
        да вы пятая колонна, это как так президента оставили, а правительство менять?
        Гардамир
        1. KAV (Александр) Сегодня, 13:38
          Цитата: Гардамир
          да вы пятая колонна

          Пятая колонна тут - вы.
          Цитата: Гардамир
          это как так президента оставили, а правительство менять?

          Именно вот так. И именно потому, чтобы убрать пятую колонну от руля.
          P.S. И да, не надо опять петь старую песню о "либерале Путине". Старо уже.
          KAV
      3. rruvim (Роман) Сегодня, 13:26
        Либеральное правительство он не сменит!
        rruvim
        1. KAV (Александр) Сегодня, 13:38
          Цитата: rruvim
          Либеральное правительство он не сменит!

          Он лично вам по телефону об этом докладывал?
          KAV
          1. rruvim (Роман) Сегодня, 13:40
            Да! Более того Максим Орешкин будет его флагманом.
            rruvim
    2. Teberii (Андрей) Сегодня, 12:31
      Сомнений не было,но вот результат Собчак интересен.Да и Жириновский рассчитывал куда больше набрать голосов. Явлинскому пришлось туго,но по сравнению с оставшимися был на слуху.
      Teberii
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:40
        Цитата: Teberii
        Явлинскому пришлось туго,но по сравнению с оставшимися был на слуху.

        Угу Коллега,теперь на слуху он будет через шесть лет. hi
        влад66
        1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:54
          теперь на слуху он будет через шесть лет.
          Ладно бы на слуху. А здесь понятно, что на чем-то еще и в месте со всеми кто в этой корзине. Побесятся и успокоятся до времени.
          rotmistr60
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:00
          Всё правительство в почетную ссылку послами в развивающиеся страны, пусть внедряют передовой опыт. hi
          Rusland
  2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:28
    Ура товарищи и господа!
    bazzbazz
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 13:29
      Вот теперь-то мы заживем, давно хотели, а все остальные страны будут нам завидовать! laughing
      Galaxy
  3. котовский (Константин) Сегодня, 12:32
    Загрудининцы.. tongue
    Простите мою несдержанность. feel
    котовский
    1. KAV (Александр) Сегодня, 12:41
      Центризбирком признал выборы "действительными и состоявшимися".

      Но, они (загрудининцы) еще долго будут наматывать сопли себе на кулаки. Да и попыток раскачать лодку не оставят.
      KAV
    2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 12:52
      Цитата: котовский
      Загрудининцы.. tongue
      Простите мою несдержанность. feel


      Сейчас они набегут и начнут " строчить комменты" о повышении НДФЛ.
      Б.Т.В.
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:57
        Цитата: Б.Т.В.
        о повышении НДФЛ.

        так его еще не повысили
        Василенко Владимир
        1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 13:10
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Б.Т.В.
          о повышении НДФЛ.

          так его еще не повысили


          Но "волна " уже пошла.
          Б.Т.В.
      2. котовский (Константин) Сегодня, 13:43
        Цитата: Б.Т.В.
        Сейчас они набегут и начнут " строчить комменты" о повышении НДФЛ.

        Пущщай строчат..
        Если бы по делу,а то ведь так,от вредности.
        Цитата: Василенко Владимир
        так его еще не повысили

        А какая разница..
        Чем не повод.. hi
        котовский
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:34
    В нашей стране воцарился авторитаризм. Я уже утвердился в мысли, что для России это лучше, чем политическая клоунада. История нашей страны это подтверждает.
    Yrec
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:37
    Победу одержал как самовыдвиженец. Ждем серьезную перетряску кабмина. Может(а вдруг) и налоговую реформу проведет. Глядишь, промышленность воспрянет.
    Сергей985
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:24
      а что вы подрузамеваете под словом промышленность? промышленность разная есть и тяжеленькая и легенькая?
      что выпускать?
      вот вы почему не откроете фабрику по впуску ну например трусов. или носков. чтобы они могли быть дешевле и лучше чем сделанные в китае? какие налоги вам мешают это сделать?
      К.А.С
  6. антивирус Сегодня, 12:38
    ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ, ВОВКА.
    работы "конь не валялся"--это и про новые к освоению территории и про огромные мусорные полигоны в "старой" части страны
    антивирус
  7. Borik (Борис) Сегодня, 12:39
    Да кто-бы сомневался! Так как достойной кандидатуры в место ВВП на этот пост на ближайшие годы просто нет. И тем более из тех кто намеревался порулить страной в этот раз.
    Borik
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:46
    Путину нужно понять одно: что бы он не делал в дальнейшем, запад ни ему, ни России никогда не простит то, что Россия встала на ноги, ее вооруженные силы получили финансирование, новое оружие, и вернули стране былой престиж во всем мире, присоединили Крым, разгромили армию бандеровцев в Донбассе, бомбят ставленников америки в Сирии. Поэтому, нужно плюнуть на так называемых партнеров и уничтожить экономически и физически пятую колонну в России и епашить запад везде где можно, не брезгуя ничем, не допуская его в свои пределы. Вопрос стоит остро: или они нас уничтожат, или мы их ослабим настолько, что принудим к миру, а значит обезопасим наших детей хотя-бы лет на 50.
    Denis Obukhov
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:49
    Мандат доверия выдали... Теперь смотрим, как будет реализовывать... Пока у него получалось то, что он хотел...
    И перестаньте все про олигархов вспоминать. По определению олигарх - это богатей при власти... Главы госкорпораций - не олигархи...
    Горный стрелок
    1. SCHNIFER (SCHNIFER) Сегодня, 13:19
      Покажите хоть одного нищего при власти и раскройте нам тайну ОАО "Сургутнефтегаз"
      SCHNIFER
  10. Гардамир Сегодня, 12:50
    Позволю себе процитировать из чего состоит рейтинг Путина.

    В 90-е было хуже - 24,5%
    При Путине экономика выросла в 10 раз - 12,9%
    Путин победил Ельцина и олигархов - 9,2%
    Путин спас Россию от распада - 3,4%
    Возвращение Крыма - 13,5% (4 года назад 85%)
    Путин справляется со своими обязанностями - 16,1%
    Во время войны главнокомандующего не меняют - 8,2%
    Если не Путин, то придут либералы - 12,4%
    Если не Путин то кто? - 43,7%
    Ракеты с ядерным двигателем - 2,1% (new!)

    Итого - 146%
    Гардамир
    1. SOF (Александр) Сегодня, 13:24
      Цитата: Гардамир
      Позволю себе процитировать из чего состоит рейтинг Путина

      ...ну а теперь... справедливости ради, такой же расклад по рейтингу Павла Николаевича:...
      ...ждем'с.... hi
      SOF
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 13:33
        Цитата: SOF
        ждем'с..

        20 шагов до клубники lol
        КОСМОС
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 13:33
      Если не Путин, то кто? Вот в чём вопрос! Это менталитет нашего народа, вышедших на выборы возрастом 50-75 лет. Молодёжь не пошла ! Избиратели 18-30 лет просто не пошли. Да и странно, что в Москве проголосовали 52% а в Подмосковье целые 67%. Хотя Москва и Подмосковье - один агломерат.
      rruvim
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