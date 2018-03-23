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Росгвардия получит функции госохраны
Росгвардии будут переданы функции по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, сообщают Известия со ссылкой на документ ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России».
«В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ "Центральное ОУМТС МВД России" сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме», – говорится в документе.
Официальные сообщения по этому поводу от Росгвардии и МВД пока не поступали.
Между тем несколько источников газеты подтвердили, что «процесс физической передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию действительно запущен». Никаких изменений в законодательстве для этого не требуется – в законе о Росгвардии функции госохраны были прописаны изначально.
В соответствии с законодательством РФ, госзащите «подлежат судьи; арбитражные и присяжные заседатели; прокуроры; следователи; дознаватели; лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; сотрудники органов федеральной службы безопасности; работники контрольных органов президента, осуществляющие надзор за исполнением законов и нормативных правовых актов; судебные исполнители; работники таможенных, налоговых, антимонопольных органов; сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу и Счетной палаты».
«В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ "Центральное ОУМТС МВД России" сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме», – говорится в документе.
Официальные сообщения по этому поводу от Росгвардии и МВД пока не поступали.
Между тем несколько источников газеты подтвердили, что «процесс физической передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию действительно запущен». Никаких изменений в законодательстве для этого не требуется – в законе о Росгвардии функции госохраны были прописаны изначально.
В соответствии с законодательством РФ, госзащите «подлежат судьи; арбитражные и присяжные заседатели; прокуроры; следователи; дознаватели; лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; сотрудники органов федеральной службы безопасности; работники контрольных органов президента, осуществляющие надзор за исполнением законов и нормативных правовых актов; судебные исполнители; работники таможенных, налоговых, антимонопольных органов; сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу и Счетной палаты».
Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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