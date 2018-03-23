13:48 23 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Росгвардия получит функции госохраны

Росгвардии будут переданы функции по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, сообщают Известия со ссылкой на документ ФКУ «Центральное ОУМТС МВД России».



«В соответствии с обращением Росгвардии необходимо представить в ФКУ "Центральное ОУМТС МВД России" сведения о материально-техническом обеспечении подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, по каждому территориальному органу на региональном уровне согласно предлагаемой форме», – говорится в документе.


Официальные сообщения по этому поводу от Росгвардии и МВД пока не поступали.

Между тем несколько источников газеты подтвердили, что «процесс физической передачи госохраны из Министерства внутренних дел в национальную гвардию действительно запущен». Никаких изменений в законодательстве для этого не требуется – в законе о Росгвардии функции госохраны были прописаны изначально.



В соответствии с законодательством РФ, госзащите «подлежат судьи; арбитражные и присяжные заседатели; прокуроры; следователи; дознаватели; лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; сотрудники органов федеральной службы безопасности; работники контрольных органов президента, осуществляющие надзор за исполнением законов и нормативных правовых актов; судебные исполнители; работники таможенных, налоговых, антимонопольных органов; сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу и Счетной палаты».

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 12:47
    Школы в этот список не попали , что же печально .
    Детские лица как оказалось не подлежат обеспечению безопасности .
    Spartanez300
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:54
      Цитата: Spartanez300
      Школы в этот список не попали , что же печально .

      Там тревожные кнопки есть.
      Серый брат
      1. Huumi (Ваня) Сегодня, 13:20
        а эти со стволами ходят-со спиленными мушками
        Huumi
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:21
          Цитата: Huumi
          а эти со стволами ходят-со спиленными мушками

          Переведите на русский язык, если вам не трудно.
          Серый брат
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:43
          Цитата: Huumi
          а эти со стволами ходят-со спиленными мушками

          Что, доводилось наскакивать на стволы с не спиленными мушками?
          Ныробский
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:55
      А куда делась ФСО?Или их уже "реформировали"?
      Цитата: Spartanez300
      Школы в этот список не попали , что же печально .
      Детские лица как оказалось не подлежат обеспечению безопасности .
      210окв
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:01
        Цитата: 210окв
        А куда делась ФСО?

        Они правительство охраняют и государственные объекты.
        Серый брат
  2. Камчатский (Эдуард) Сегодня, 12:53
    Цитата: Spartanez300
    Школы в этот список не попали , что же печально .
    Детские лица не подлежат обеспечению безопасности .

    Только себя, любимых охранять надо
    Камчатский
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:54
    Обеспечению безопасности подлежат спецсубъекты, которые и были перечислены в списке. А то, вдруг, пьяный судья или прокурор собьют кого на пешеходном переходе, ктож им бедным физическую защиту обеспечит.
    Yrec
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:55
    А не появится ли при этом у Росгвардии инструменты давления на тех же судей в частности и на другие ведомства вообще . Может получится сильный перекос влияния в стране в сторону одной из самых мощных военизированных структур..
    КВУ-НСвД
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:57
      Цитата: КВУ-НСвД
      Может получится сильный перекос влияния в стране в сторону одной из самых мощных военизированных структур..

      Такое уже было, при Сталине. Не вижу в этом ничего плохого.
      Серый брат
    2. слава1974 (слава) Сегодня, 13:11
      А не появится ли при этом у Росгвардии инструменты давления на тех же судей в частности и на другие ведомства вообще

      Не представляю, чтобы охранник, который меня охраняет, вдруг начал на меня влиять.Хотя поговорка про хвост, который виляет собакой, есть.
      слава1974
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:16
        Цитата: слава1974
        А не появится ли при этом у Росгвардии инструменты давления на тех же судей в частности и на другие ведомства вообще

        Не представляю, чтобы охранник, который меня охраняет, вдруг начал на меня влиять.Хотя поговорка про хвост, который виляет собакой, есть.

        Охранять можно по разному - можно охранять , а можно делать вид или скрытно саботировать процесс и списать потом неудачу на "стрелочника" и его "непрофессионализм" . И , Вы , как охраняемое или "охраняемое" лицо , будете вести себя и принимать решения исходя из этого..Это как один из примеров влияния охраны на объект.......
        КВУ-НСвД
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      А не появится ли при этом у Росгвардии инструменты давления на тех же судей в частности и на другие ведомства вообще .

      Подобный вопрос можно задать и в отношении МВД, в ведении которого эта охрана была до начала передачи в РГ. smile
      Alexey RA
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:19
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: КВУ-НСвД
        А не появится ли при этом у Росгвардии инструменты давления на тех же судей в частности и на другие ведомства вообще .

        Подобный вопрос можно задать и в отношении МВД, в ведении которого эта охрана была до начала передачи в РГ. smile

        Подобный вопрос возникал у меня и в отношении старой системы... winked hi
        КВУ-НСвД
  5. Blue Fox Сегодня, 13:01
    Цитата: Серый брат
    Такое уже было, при Сталине. Не вижу в этом ничего плохого.

    Да, всё бы ничего, но Сталина у нас сейчас нет.
    Blue Fox
  6. faterdom (Андрей) Сегодня, 13:05
    Цитата: Spartanez300
    Школы в этот список не попали , что же печально .
    Детские лица как оказалось не подлежат обеспечению безопасности .

    А Вы знаете численность школ в РФ? На 2015 год их 44100. А еще Интернаты, детские дома, ясли, садики, колледжи -техникумы, где также учатся несовершеннолетние, летние лагеря отдыха детей. Примерно представляете сколько объектов.
    Теперь посмотрите, что такое Госзащита, и какие меры бывают по ее реализации, кстати, не всегда и непрерывно, а только на определенные сроки, в связи с какой-то необходимостью.
    Ну и третий вопрос: Если бы вся наша страна была населена Дерипасками и Абрамовичами, которые готовы были бы эти меры финансировать в отношении каждой школы, то тогда может быть Ваши вздохи и огорчения были бы понятны.
    faterdom
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:09
      Цитата: faterdom
      Теперь посмотрите, что такое Госзащита

      Да не будет он ничего смотреть. laughing
      Серый брат
Картина дня