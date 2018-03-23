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ВМС Филиппин получили второй японский самолет «Кинг Эйр»
ВМС Филиппин приняли на вооружение второй самолет TC-90 «Кинг Эйр», переданный из наличия Морских сил самообороны Японии, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Navy International.
Самолет с бортовым номером 392 был официально принят на вооружение 19 марта в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе «Гераклео Алано».
В 2016 году был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг Филиппинам пяти самолетов TC-90, которые будут применяться для наблюдения за морем.
«Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море», – говорится в публикации.
Лизинг должен был обойтись филиппинской стороне в $ 7 тыс. за каждый самолет в год.
Тем не менее, «с учетом внесенных в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи», пишет издание.
Внесенные в 2014 году поправки позволяют Минобороны Японии безвозмездно передавать бывшую в эксплуатации технику развивающимся странам. В итоге, самолеты TC-90 поставляются Филиппинам в рамках пакета военной помощи «с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии». В пакет помощи также входит подготовка пилотов и технического персонала.
Как сообщил представитель ВМС Филиппин капитан Луед Линкуна, до конца марта ВМС страны должны получить три остальных самолета.
Самолет с бортовым номером 392 был официально принят на вооружение 19 марта в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе «Гераклео Алано».
В 2016 году был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг Филиппинам пяти самолетов TC-90, которые будут применяться для наблюдения за морем.
«Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море», – говорится в публикации.
Лизинг должен был обойтись филиппинской стороне в $ 7 тыс. за каждый самолет в год.
Тем не менее, «с учетом внесенных в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи», пишет издание.
Внесенные в 2014 году поправки позволяют Минобороны Японии безвозмездно передавать бывшую в эксплуатации технику развивающимся странам. В итоге, самолеты TC-90 поставляются Филиппинам в рамках пакета военной помощи «с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии». В пакет помощи также входит подготовка пилотов и технического персонала.
Как сообщил представитель ВМС Филиппин капитан Луед Линкуна, до конца марта ВМС страны должны получить три остальных самолета.
Использованы фотографии: facebook.com
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