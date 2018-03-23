13:47 23 марта
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ВМС Филиппин получили второй японский самолет «Кинг Эйр»

ВМС Филиппин приняли на вооружение второй самолет TC-90 «Кинг Эйр», переданный из наличия Морских сил самообороны Японии, сообщает ЦАМТО со ссылкой на Jane's Navy International.

ВМС Филиппин получили второй японский самолет «Кинг Эйр»


Самолет с бортовым номером 392 был официально принят на вооружение 19 марта в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе «Гераклео Алано».


В 2016 году был подписан меморандум о реализации программы предоставления в лизинг Филиппинам пяти самолетов TC-90, которые будут применяться для наблюдения за морем.

«Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом боевой мощи Китая в Южно-Китайском море», – говорится в публикации.

Лизинг должен был обойтись филиппинской стороне в $ 7 тыс. за каждый самолет в год.

Тем не менее, «с учетом внесенных в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи», пишет издание.

Внесенные в 2014 году поправки позволяют Минобороны Японии безвозмездно передавать бывшую в эксплуатации технику развивающимся странам. В итоге, самолеты TC-90 поставляются Филиппинам в рамках пакета военной помощи «с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии». В пакет помощи также входит подготовка пилотов и технического персонала.

Как сообщил представитель ВМС Филиппин капитан Луед Линкуна, до конца марта ВМС страны должны получить три остальных самолета.

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 5

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  1. Корсар0304 (Алексей) Сегодня, 13:23
    Санта-Барбара, блин.
    США поссорились с Филиппинами из-за проводимых жестких наркочистках с прямым участием Дутерте. Союзник США в данном регионе - Япония - предоставляет Филиппинам технику.... Дурдом..
    Корсар0304
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:29
      Самолет TC-90 «Кинг Эйр», небольшой дешевый-бюджетный самолетик (ценник от 3 млн $ за новый). Филиппины не такая уж бедная страна, что бы старье брать. Странная новость ???
      Chertt
  2. Borik (Борис) Сегодня, 13:25
    Неужели это экипаж этого самолётика запечатлен на этом фото. И как они там все помещаются? Или это весь личный состав филиппинской морской авиации.
    Borik
  3. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 13:27
    7000USDвГод=583 бакса в месяц. = 33 200р. Цена аренды 1км. кв. в МСК. Мне бы кто бы дал самолёты по такой аренде....
    Freelancer7
  4. Borik (Борис) Сегодня, 13:35
    А поначалу глядя на фото я подумал что это экипаж этого маленького самолетика. И как только они там все помещаются. Или это весь личный состав филиппинской морской авиации.

    Вот она морская авиация филиппин.
    Borik
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