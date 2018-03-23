15:44 23 марта
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Танки не пройдут! В Эстонии стартовали учения "Золотая лопата"

В Эстонии на центральном полигоне стартовали очередные учения Сил обороны Эстонии под названием "Золотая лопата", главной целью которых является репетиция оборонительных боев против бронетехники условного противника, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Танки не пройдут! В Эстонии стартовали учения "Золотая лопата"


В учениях участвуют почти 700 военнослужащих эстонского Куперьяновского пехотного батальона. Помимо эстонских военных также задействованы силы НАТО. В частности, для десантирования пехоты используются вертолеты армии США UH-60 Black Hawk, а роль условного противника играют, в том числе, британские механизированные подразделения.


По словам командующего Куперьяновским батальоном подполковника Тоомаса Тынисте, учения "Золотая лопата" — важный этап в подготовке солдат, так как впервые за курс обучения все подразделения батальона действуют сообща на поле боя. Как отметил Тынисте, упор делается на взаимодействие с инженерными подразделениями и боевые действия против бронетехники.

Тем не менее, самые масштабные военные учения за всю историю Сил обороны еще впереди. Эстонские военные вместе с НАТО проведут самые крупные учения "Ёж" в мае этого года. В учениях примут участие более 13 тысяч военнослужащих Сил обороны, добровольцев Союза обороны (Kaitseliit), резервистов, а также военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров.









Использованы фотографии: Estonian Defence Forces
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Комментарии 8

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:30
    "Золотая лопата"
    Не, ну ржака же! Лопата против танков... Против лома - я бы ещё понял... Против колесницы... Но против гусок? Пол Евросоюза должны копать...
    Пысы: хи-хи!
    Anarchist
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 15:35
      Размер "окопа" дума. 2*1 м....? Если так то они им пригодятся , а может и нет..хе хе
      МИХАН
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 15:39
      Цитата: Anarchist
      Пысы: хи-хи!

      Да понятно все
      Волость Канепи(Kanepi) (kanep-эст. конопля) путем народного голосования получила новый герб. За проголосовало 12000 из 15000 голосовавших. Источник err.ee.
      https://www.err.ee/687655/kanepi-vald-valis-kanep
      ilehega-vap...
      Vadivak
    3. kit88 (Александр) Сегодня, 15:40
      Надо бы им еще учения "Золотой дождь" провести. Мы даже помощь можем оказать - прислать специально обученных бойцов для этого дела. laughing
      kit88
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:33
    Окоп по пояс - это сильно. Сразу видно кто учил.
    Серый брат
  3. гранат (Фомичев Андрей ) Сегодня, 15:34
    Еше надо золотой сачок провести и самолеты не пролетят!
    гранат
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:35
    Готовьтесь к земле. wassat
    Серый брат
  5. лысова (владимир) Сегодня, 15:42
    Под пулемётчика негра красятся - блин снег же ! Это его мелом посыпать надо.
    лысова
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