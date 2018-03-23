Танки не пройдут! В Эстонии стартовали учения "Золотая лопата"

В Эстонии на центральном полигоне стартовали очередные учения Сил обороны Эстонии под названием "Золотая лопата", главной целью которых является репетиция оборонительных боев против бронетехники условного противника, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.В учениях участвуют почти 700 военнослужащих эстонского Куперьяновского пехотного батальона. Помимо эстонских военных также задействованы силы НАТО. В частности, для десантирования пехоты используются вертолеты армии США UH-60 Black Hawk, а роль условного противника играют, в том числе, британские механизированные подразделения.По словам командующего Куперьяновским батальоном подполковника Тоомаса Тынисте, учения "Золотая лопата" — важный этап в подготовке солдат, так как впервые за курс обучения все подразделения батальона действуют сообща на поле боя. Как отметил Тынисте, упор делается на взаимодействие с инженерными подразделениями и боевые действия против бронетехники.Тем не менее, самые масштабные военные учения за всю историю Сил обороны еще впереди. Эстонские военные вместе с НАТО проведут самые крупные учения "Ёж" в мае этого года. В учениях примут участие более 13 тысяч военнослужащих Сил обороны, добровольцев Союза обороны (Kaitseliit), резервистов, а также военнослужащих из стран-членов НАТО и государств-партнеров.