Латвия планирует выслать из страны несколько российских дипломатов

Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис заявил, что его страна планирует выдворить одного или нескольких сотрудников российского посольства.— отметил Егерманис, при этом добавив, что подробную информацию латвийский МИД представит в понедельник, 26 марта.Как ранее заявлял глава ведомства Эдгар Ринкевич, такое решение может быть принято в знак солидарности с другими странами Евросоюза. Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.Сенатор Джабаров прокомментировал заявление латышского МИДа, отметив, что Россия, скорее всего, ответит зеркально и, возможно, даже выдворит с территории РФ больше сотрудников латышского дипломатического представительства, чем будет выдворено россиян из Латвии, передает РИА Новости