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Латвия планирует выслать из страны несколько российских дипломатов
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис заявил, что его страна планирует выдворить одного или нескольких сотрудников российского посольства.
Как ранее заявлял глава ведомства Эдгар Ринкевич, такое решение может быть принято в знак солидарности с другими странами Евросоюза. Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.
Сенатор Джабаров прокомментировал заявление латышского МИДа, отметив, что Россия, скорее всего, ответит зеркально и, возможно, даже выдворит с территории РФ больше сотрудников латышского дипломатического представительства, чем будет выдворено россиян из Латвии, передает РИА Новости.
Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля— отметил Егерманис, при этом добавив, что подробную информацию латвийский МИД представит в понедельник, 26 марта.
Как ранее заявлял глава ведомства Эдгар Ринкевич, такое решение может быть принято в знак солидарности с другими странами Евросоюза. Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.
Сенатор Джабаров прокомментировал заявление латышского МИДа, отметив, что Россия, скорее всего, ответит зеркально и, возможно, даже выдворит с территории РФ больше сотрудников латышского дипломатического представительства, чем будет выдворено россиян из Латвии, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: http://radioskontoplus.lv/
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