17:48 23 марта
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Латвия планирует выслать из страны несколько российских дипломатов

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис заявил, что его страна планирует выдворить одного или нескольких сотрудников российского посольства.

Латвия планирует выслать из страны несколько российских дипломатов


Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля
— отметил Егерманис, при этом добавив, что подробную информацию латвийский МИД представит в понедельник, 26 марта.


Как ранее заявлял глава ведомства Эдгар Ринкевич, такое решение может быть принято в знак солидарности с другими странами Евросоюза. Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.

Сенатор Джабаров прокомментировал заявление латышского МИДа, отметив, что Россия, скорее всего, ответит зеркально и, возможно, даже выдворит с территории РФ больше сотрудников латышского дипломатического представительства, чем будет выдворено россиян из Латвии, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://radioskontoplus.lv/
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Комментарии 32

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:01
    Да надоест нам все и все сами уйдут и слобствуйте там ..Потом не обижайтесь на русских!
    МИХАН
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:04
      Отправим им "вежливых зеленых дипломатов"! с" вежливым оружием "
      Геркулесыч
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:08
        Цитата: Геркулесыч
        Отправим им "вежливых зеленых дипломатов"! с" вежливым оружием "

        Зачем Витальевич..? На них даже ракет жалко ...Из ракетницы выстрелить и все ! Ну натовцев конечно мочить и в плен не брать однозначно.Чем меньше шавка , тем злобнее и громче визжит! Потом сапоги будет лизать виляя хвостом..
        МИХАН
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:28
        Цитата: Геркулесыч
        Отправим им "вежливых зеленых дипломатов"! с" вежливым оружием "

        Много чести. Сами загнутся.
        Piramidon
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:08
      Латышам вообще не стыдно? Таким подхалимством они себя просто унижают! Их действия мне напомнили поведение шакала Табаки из "Маугли".
      Проксима
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:14
        Это запоздалая месть за выдворение из России шпрот.
        dorz
      2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 16:16
        Цитата: Проксима
        Латышам вообще не стыдно?


        Когда это им было стыдно
        Детский концлагерь Саласпилс, чьи выжившие узники еще остаются среди нас, не просто оскорблены, но морально уничтожаются каждый день отношением официальной Риги. На территории детского концлагеря латвийские власти организовали новую экспозицию, создающую новый мир: новая картинка якобы счастливых минут с улыбающимися узниками в аккуратных и целых одеждах. Никаких зверств, пыток и убийств, выкачивания крови из советских детей на лечение немецких солдат. Просто дом отдыха или детский санаторий. Немцы и латышские изуверы предстают как положительные герои. При этом в красках описаны зверства советского режима, не имеющего к Саласпилсу никакого отношения в принципе. В результате власти Латвии так обновили мемориальный комплекс в Саласпилсе, что от исторической правды там остались только стены да оставшиеся в живых ветераны, остальное – фальсификация. За воротами концлагеря и сейчас продолжает стонать земля… от обиды, горечи и несправедливости, что убийц в Латвии восхваляют, а их жертв морально уничтожают и оскорбляют.

        Vadivak
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:29
          Цитата: Vadivak
          ....За воротами концлагеря и сейчас продолжает стонать земля… от обиды, горечи и несправедливости, что убийц в Латвии восхваляют, а их жертв морально уничтожают и оскорбляют.

          Поинтересуйтесь на досуге, сколько из "обслуживающего персонала" лагеря было немцев, а сколько латышей - вы будете в шоке! В Советском Союзе, дабы лизнуть прибалтам, такие факты не обнародовались. Вот кто настоящие нацисты!
          Проксима
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:12
        А каком стыде Вы говорите!?Раз не стыдно лизать заднее место,даже не свое..Какой стыд!
        Цитата: Проксима
        Латышам вообще не стыдно? Таким подхалимством они себя просто унижают! Их действия мне напомнили поведение шакала Табаки из "Маугли".
        210окв
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:31
        Цитата: Проксима
        Латышам вообще не стыдно?

        Латыши (их верхушка) и стыд - понятия несовместимые.
        Piramidon
  2. rehev931 (Сергей) Сегодня, 16:02
    латвийский дип. корпус по численности по ходу больше, чем латвийские вс!!! wassat
    rehev931
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:04
    Латвия планирует выдворить из страны несколько российских дипломатов
    Ну, ну... Эх, хорошо бы, как только они это сделают, нам САМИМ ЗАКРЫТЬ наше посольство и выдворить их посольство из России. Что бы дать понять остальным, таким "инициативникам", что будет, если и они пойдут этим путем. Ну и конечно резко еще свернуть все торговые операции с Латвией...
    svp67
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:04
    Латвия планирует выдворить из страны несколько российских дипломатов
    Выдворите вообще всех их дипломатов ,оставьте одного посла.Чисто так.Чтобы не сжигать мосты полностью.
    Наблюдатель2014
    1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 16:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      ыдворите вообще всех их дипломатов ,оставьте одного посла.Чисто так.Чтобы не сжигать мосты полностью.

      А ещё лучше завхоза. Чтоб не трындел...
      Jovanni
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:34
        Цитата: Jovanni
        А ещё лучше завхоза. Чтоб не трындел...

        Не, уборщицу и сантехника тоже нужно, чтобы гoвнoм не заросли.
        Piramidon
    2. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 17:01
      ))) проще всех выгнать и оставить одно посольство на весь Евросоюз.
      ПРАВОкатор
  5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:04
    Тьфу...подпевалы англо-саксонские.
    НЕКСУС
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:13
      Подпевать не будут то и печенюшек никаких не получат.
      Borik
  6. Грац (Грац) Сегодня, 16:05
    все товары идущие в Россию и из России, не должны проходить через Латвию, её порты и Ж\д вокзалы и станции
    Грац
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:06
    Нужно Латвию как и все вымираты выслать с Российских земель, которые еще Петр Первый за большие деньги купил. Аренда кончилось, оплатите и сьезжайте.
    Геркулесыч
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:08
    во, как торопятся быть в первых рядах... не опоздать бы угодить хозяину...
    Masya Masya
  9. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 16:10
    Если даже выкинуть с территории РФ посла Латвии вместе со всей миссией, то мало кто это заметит.
    inkass_98
  10. helmi8 (Сергей) Сегодня, 16:17
    Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.

    И не надо... Мы его сами вышлем... lol
    helmi8
  11. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 16:17
    Вообще выгнать из России всех их дипломатов, закрыть посольства!
    Пусть едут домой и увозят свои семьи, может их хозяева себе в Европы заберут унитазы мыть .
    Ретвизан 8
  12. Громобой Сегодня, 16:19
    Эстония тоже поговаривает об этом усами своих политиков.Наверно по всей Европе теперь пойдёт волна поднятая британцами.
    Громобой
  13. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 16:20
    Вот, что значит жить "на подсосе" у США и ЕС. Ни одного самостоятельного решения - только команды выполнять могут проебалты-сателлиты.
    Denis Obukhov
  14. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:20
    Пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис заявил, что его страна планирует выдворить одного или нескольких сотрудников российского посольства.


    В качестве обоснования их высылки будет обвинение в незаконной ловле шпроты или придумают что нибудь еще?
    NF68
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:34
    Давно пора отгородиться от этого зверинца,что бы чума через границу не переползла! Пусть у Европы голова болит ,куда девать прокаженных,просто скорее заменят на арабов. А наши все репу чешут,с финнами быстрее договориться и партнер надежнее.
    APASUS
  16. Swed (Сергей) Сегодня, 16:59
    С руководством Латвии давно всё понятно. По другому денег не дают. Мне их даже жаль, убогих. Вот и приходиться:
    Swed
  17. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:00
    Вместе с тем он заверил, что Латвия не будет отзывать посла Мариса Риекстиньша из России.
    Вот его одного и оставить , а остальных выслать в ответ laughing
    КВУ-НСвД
  18. arhPavel (Paul) Сегодня, 17:07
    Разорвать дипломатические отношения, отключить электричество.
    Все связи поддерживать через посольство Брунея.
    arhPavel
  19. gippernano (Neo) Сегодня, 17:32
    Их можно ваабще закрыть, никто и не заметит
    gippernano
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